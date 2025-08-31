Colombia

Los memes que dejó el primer capítulo de ‘Miss Universe Colombia: El reality’: “Hasta las más feas están más bonitas que Yina Calderón”

El nuevo formato que elegirá a la representante de los colombianos para el certamen universal dejó más dudas que certezas entre los seguidores de los concursos de belleza

Iván Gaitán

Por Iván Gaitán

El Canal RCN anunció Hernán
El Canal RCN anunció Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar como jurados del nuevo 'reality' que conduce Claudia Bahamón y que elegirá a la representante por Colombia al Miss Universe - crédito Cortesía Canal RCN

En la noche del 30 de agosto se llevó a cabo el estreno de Miss Universe Colombia: el reality en el que se eligió al grupo de candidatas que participarán por ser la nueva representante de los colombianos en Miss Universe que se llevará a cabo a finales de 2025 en Tailandia.

La encargada de presentar este formato que incursiona por primera vez en la televisión para conocer a la beldad que llevará el nombre de Colombia en su pecho será Claudia Bahamón, de la mano de Andrea Tovar, ex Señorita Colombia 2015; Hernán Zajar, diseñador de modas, y Valerie Domínguez, ex Señorita Colombia 2005, y que tendrán la dura tarea de elegir a la mujer que cumpla con todos los requisitos para competir por la corona universal.

En redes sociales, el programa fue tendencia desde su noche de estreno cuando los internautas comentaron sobre diferentes temas que estuvieron en el foco de la conversación como la apariencia física de las candidatas, los nervios, la mala pasarela de las aspirantes al título de Miss Universe Colombia, entre otros detalles. Estos fueron algunos de los memes que dejó en redes sociales:

Las candidatas fueron blanco de

En esta primera etapa de la competencia, de las más de 64 aspirantes, apenas 29 lograron pasar el primer filtro en el que desfilaron en trajes de baño frente a lo jurados que con una pregunta y su posterior respuesta, elegían cuál de las dos mujeres en la pasarela elegían quien debía ser la aspirante por el departamento.

En la edición actual del certamen, 29 candidatas oficiales compiten por la corona, representando a 28 departamentos y a Bogotá. Entre las aspirantes se encuentran:

  1. Rebeca Castillo (Amazonas)
  2. Vanessa Pulgarín (Antioquia)
  3. Adriana Hernández (Arauca)
  4. Marvelis Watson (San Andrés, Providencia y Santa Catalina)
  5. Nayla Piña (Atlántico)
  6. Mariana Morales (Bogotá)
  7. Clara Cortés (Bolívar)
  8. Mabell Sánchez (Boyacá)
  9. Loaiza Zamora (Caldas)
  10. Cindy Vásquez (Caquetá)
  11. Marlyn Dinas (Cauca)
  12. Marcela Brand (Cesar)
  13. Dayana Ángulo (Casanare)
  14. Yorladis Gutiérrez (Chocó)
  15. Lizeth Cueter (Córdoba)
  16. Isabella Córdoba (Cundinamarca)
  17. Adriana Lucía Risco (Huila)
  18. Sofía Donado (Magdalena)
  19. Eilan Jusis Sosa (La Guajira)
  20. Ana Tavera (Meta)
  21. Cavylla Valencia (Nariño)
  22. Natalia Bayona (Norte de Santander)
  23. Brenda Bedota (Putumayo)
  24. Michel González (Quindío)
  25. Ángela Arcila (Risaralda)
  26. Gloria Mutis (Santander)
  27. Ariana Alfaro (Sucre)
  28. Eliana Duque (Valle del Cauca)
  29. Carolina Hernández (Tolima)

Durante la selección, los usuarios en redes también hicieron sus comentarios y estos son algunos de los memes que llamaron la atención:

Estos fueron algunos de los

Durante el tiempo que dure el programa, las participantes enfrentarán pruebas de cultura general, inglés, pasarela, etiqueta, modelaje, medios de comunicación y actividades físicas, con el fin de evaluar integralmente sus habilidades y preparación. Es de resaltar que departamentos como Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada no tuvieron representante para sus regiones, mientras que Amazonas, Putumayo y Arauca lograron asegurar un pase automático por tener solo una concursante.

Ellas son las dos Señorita Colombia que elegirán a la nueva Miss Universe Colombia

Valerie Domínguez, quien representó al departamento de Atlántico y fue coronada Señorita Colombia en 2005, alcanzó el Top 10 en Miss Universo 2006, celebrado en Los Ángeles. Su paso por los certámenes de belleza la consolidó como una de las colombianas más reconocidas en este ámbito, destacándose por su elegancia y espontaneidad. Además de su carrera como modelo, es diseñadora de joyas, actriz y presentadora.

Hernán Zajar, Valerie Domínguez y
Hernán Zajar, Valerie Domínguez y Andrea Tovar acompañarán a Claudia Bahamón en la selección de la candidata por Colombia al próximo Miss Universo - crédito Cortesía Canal RCN

Domínguez expresó su entusiasmo por participar en el reality, señalando que “es muy interesante hacer parte de este reality que escogerá a la próxima Miss Universe Colombia”. Añadió que las concursantes enfrentarán desafíos que fortalecerán su preparación y las acercarán a convertirse en la mejor representante del país en el certamen internacional.

Por su parte, Andrea Tovar, originaria de Chocó y coronada Señorita Colombia en 2015, se convirtió en la segunda mujer afrocolombiana en obtener ese título. En Miss Universe 2016, logró posicionarse como segunda finalista. Tovar manifestó sentirse afortunada de asumir este nuevo reto como jurado y de aportar su experiencia en la elección de una mujer extrovertida, apasionada, elegante, con proyección y, sobre todo, real y disciplinada.

