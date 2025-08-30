El actor Ricardo Vesga, participante de ‘MasterChef Celebrity’, contó la vez que fue víctima de paseo millonario en Bogotá

Ricardo Vesga relató el paseo millonario que sufrió en Bogotá - crédito cortesía del Canal RCN

El actor Ricardo Vesga, reconocido por su participación en la actual temporada de MasterChef Celebrity y por su trayectoria en producciones como Rigo, Ay Hombre y La Ley del Corazón, relató recientemente un episodio que marcó su vida: fue víctima de un paseo millonario en Bogotá.

El incidente ocurrió en diciembre de 2024, cuando Vesga, tras realizar unos pagos en un barrio que no conocía, tomó un taxi alrededor de las 10:00 p. m. con destino a Chapinero. Lo que comenzó como un trayecto habitual terminó en una experiencia que puso a prueba su confianza en el transporte público de la capital colombiana.

Según su testimonio, al subir al vehículo, el conductor pareció reconocerlo de inmediato. “Me reconoció que era actor”, recordó Vesga en una entrevista con el medio Alerta Bogotá, que en ese momento no sospechó que su notoriedad pudiera jugarle en contra.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El actor fue retenido en un taxi y obligado a vaciar sus cuentas bancarias en un secuestro exprés - crédito cortesía del Canal RCN

Durante el recorrido, el ambiente cambió y el trayecto se transformó en un secuestro exprés, una modalidad de robo conocida en el país como “paseo millonario”. Aunque no fue víctima de agresiones físicas, el actor fue retenido dentro del taxi y obligado a vaciar sus cuentas bancarias.

Vesga explicó que los responsables le exigieron retirar todo el dinero posible y, debido a los límites y bloqueos temporales de los sistemas financieros, tuvo que esperar hasta pasada la medianoche para poder extraer más fondos. “Me hicieron vaciar las cuentas y esperar a que pasaran las 12 de la noche para poder seguir sacando”, relató para el medio citado. Solo después de completar las transacciones, los delincuentes le permitieron descender del vehículo.

Al finalizar el episodio, el actor se encontró sin dinero en efectivo. Los responsables le entregaron una suma mínima para que pudiera tomar un bus y regresar a su casa. “Me dieron para el bus”, indicó, destacando la precariedad en la que quedó tras el robo. Este gesto fue la única ayuda que recibió en ese momento.

Así fue el secuestro exprés que dejó sin dinero y con miedo al taxi al actor Ricardo Vesga- crédito Colprensa

Las consecuencias del “paseo millonario” no se limitaron a la pérdida económica. Vesga confesó que el miedo y la desconfianza lo acompañaron durante varios días después del incidente. “Pasé como una semana con esa paranoia”, admitió, describiendo el impacto emocional que le generó la experiencia. La sensación de inseguridad y la sospecha hacia el servicio de taxi se instalaron en su rutina diaria, afectando su percepción del transporte público en Bogotá.

Con el paso del tiempo, el actor logró superar el temor inicial y recuperar la confianza en los taxistas de la ciudad. “Sigo tomando taxi y confiando en la gente”, afirmó para el medio citado, destacando que considera que la mayoría de los conductores trabajan de manera honesta. Esta reflexión le permitió reconciliarse con el transporte público y dejar atrás la desconfianza que le provocó el asalto.

La historia de Ricardo Vesga generó cientos de mensajes en las redes sociales: “Ay no. Pobrecito mi Richi .. un abrazo 😢“; ”😮😮 que tristeza"; “Que triste 😢 es buena persona tiene calma en su corazón y siempre tiene buena vibra 👏👏“; ”Gran ser humano"; “Hasta cuando? Que pesar tanta violencia 😢“; ”Que mal"; “A mi hijo lo retuvieron por más de 24 horas. Lo drogaron con una droga psiquiátrica , hicieron avances, solicitaron préstamos en su nombre, coparon el cupo de sus tarjetas y sacaron dinero de los cajeros. Los bancos se lavan las manos. Agradezco a Dios que me lo protegió. La banda estaba dateada por los mismos bancos😢“.

Vesga destacó que, pese al asalto, recuperó la confianza en los taxistas de Bogotá - crédito cortesía del Canal RCN

Actualmente, Vesga continúa consolidando su carrera artística y compite en MasterChef Celebrity, un programa que reúne a figuras de distintos ámbitos.