Joven colombiano explicó cómo, en menos de un año, logró crear un exitoso emprendimiento en Estados Unidos

Juan, joven colombiano en Kansas, funda exitoso negocio de lavado de autos tras migrar a EE.UU - crédito @_tripaa_/TikTok

A los 20 años, Juan, un joven colombiano en Estados Unidos radicado en Wichita, Kansas, transformó su vida al fundar un negocio propio de lavado de autos.

En menos de un año, y partiendo desde cero, logró consolidar un emprendimiento que le permite trabajar de manera independiente, un objetivo que muchos migrantes y jóvenes aspiran a alcanzar.

Juan llegó a Estados Unidos siendo muy joven y, como muchos migrantes, comenzó su trayectoria laboral en un restaurante. Aunque contaba con un empleo estable, sentía que su potencial no se agotaba en ese entorno.

A los 20 años, un migrante de Colombia logró consolidar su emprendimiento en Wichita tras dejar su empleo en un restaurante, inspirando a otros jóvenes a buscar independencia económica y superar barreras lejos de su país natal - crédito @_ Tripaa_/TikTok