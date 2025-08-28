Resultados Lotería de Manizales 27 de agosto de 2025; premio mayor $2.600 millones

Para todos aquellos que apostaron en la Lotería de Manizales y quieren conocer cuál fue el premio que les tocó, aquí están los ganadores de su más reciente sorteo.
Resultados Lotería de Manizales 27 de agosto 2025 premio mayor y secos
Premio mayor
Combinación ganadora: 2747
Serie: 104
Premios Secos
Premio gana siempre
0746
Seco $300 millones
- 9580-015
- 7607 -128
Seco $200 millones
- 6563-018
- 0853-016
- 7853-330
Seco $100 millones
- 4858-022
- 8594-345
- 4957-268
- 1720-221
- 7460-202
- 4957-268
Seco $80 millones
- 7548-299
- 3135-022
- 3144-278
- 7251-065
- 7381-161
- 7513-033
- 0417-035
- 9877-040
- 2001-164
- 1978-297
Seco $60 millones
- 2820-207
- 7985-043
- 3844-031
- 0870-267
- 0842-109
- 8178-0147
- 6178-239
- 0792-185
- 6948-343
- 9227-260
Seco $50 millones
- 1659-140
- 6851-182
- 6165-006
- 4134-162
- 1705-022
- 2733-034
- 5623-268
- 4501-078
- 9060-319
- 3442-136
Seco $40 millones
- 6030-106
- 3394-273
- 9135-011
- 5339-191
- 2929-182
- 1299-299
- 4704-253
- 0149-182
- 4245-139
- 5362-161
No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.
Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.
Esta lotería únicamente realiza un juego semanal, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.
Lista de premios
La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:
- Un premio mayor de 2 mil 600 millones de pesos.
- Un seco de mil millones de pesos.
- Dos secos de 300 millones de pesos.
- Tres secos de 200 millones de pesos.
- 10 secos de 80 millones de pesos.
- 10 secos de 60 millones de pesos.
- 10 secos de 50 millones de pesos.
- 10 secos de 40 millones de pesos.
A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.
¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?
Para poder jugar a la Lotería de Manizalesnecesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.
Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.
Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.
Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.
Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.