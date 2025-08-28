Colombia

Resultados Lotería de Manizales 27 de agosto de 2025; premio mayor $2.600 millones

Enseguida los resultados completos del sorteo 4918 de la Lotería de Manizales y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

El sorteo de la Lotería
El sorteo de la Lotería de Manizales realiza todos los miércoles (Infobae)

Para todos aquellos que apostaron en la Lotería de Manizales y quieren conocer cuál fue el premio que les tocó, aquí están los ganadores de su más reciente sorteo.

Resultados Lotería de Manizales 27 de agosto 2025 premio mayor y secos

Premio mayor

Combinación ganadora: 2747

Serie: 104

Premios Secos

Premio gana siempre

0746

Seco $300 millones

  • 9580-015
  • 7607 -128

Seco $200 millones

  • 6563-018
  • 0853-016
  • 7853-330

Seco $100 millones

  • 4858-022
  • 8594-345
  • 4957-268
  • 1720-221
  • 7460-202
  • 4957-268

Seco $80 millones

  • 7548-299
  • 3135-022
  • 3144-278
  • 7251-065
  • 7381-161
  • 7513-033
  • 0417-035
  • 9877-040
  • 2001-164
  • 1978-297

Seco $60 millones

  • 2820-207
  • 7985-043
  • 3844-031
  • 0870-267
  • 0842-109
  • 8178-0147
  • 6178-239
  • 0792-185
  • 6948-343
  • 9227-260

Seco $50 millones

  • 1659-140
  • 6851-182
  • 6165-006
  • 4134-162
  • 1705-022
  • 2733-034
  • 5623-268
  • 4501-078
  • 9060-319
  • 3442-136

Seco $40 millones

  • 6030-106
  • 3394-273
  • 9135-011
  • 5339-191
  • 2929-182
  • 1299-299
  • 4704-253
  • 0149-182
  • 4245-139
  • 5362-161

No se olvide de cuidar su billete, es la única manera de recibir su premio si resulta ganador. Guárdelo en un lugar seguro y asegúrese de que no se dañe ni se ensucie para poder reclamarlo antes de la fecha límite.

Recuerde que cuando el premio es menor o igual a 10 millones de pesos, podrá ser reclamado en cualquier agencia del distribuidor autorizado, sin embargo, si el valor supera dicho monto deberá acudir a las instalaciones de la Lotería de Manizales presentando cédula de ciudadanía, además del billete o fracción ya sea virtual, electrónico o físico.

Esta lotería únicamente realiza un juego semanal, todos los miércoles a las 22:30 horas. Prueba tu suerte y puedes ganar hasta varios miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

Con esta lotería puedes ganar
Con esta lotería puedes ganar más de 40 premios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería de Manizales ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 2 mil 600 millones de pesos.
  • Un seco de mil millones de pesos.
  • Dos secos de 300 millones de pesos.
  • Tres secos de 200 millones de pesos.
  • 10 secos de 80 millones de pesos.
  • 10 secos de 60 millones de pesos.
  • 10 secos de 50 millones de pesos.
  • 10 secos de 40 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería de Manizales que entrega por diferentes aproximaciones.

¿Cómo se juega la Lotería de Manizales?

Cómo jugar la Lotería de Manizales. Crédito: Infobae México.

Para poder jugar a la Lotería de Manizalesnecesita al menos 2 mil pesos para comprar una de sus cinco fracciones. Si quiere el boleto completo lo puede adquirir por 10 mil pesos.

Existen varias opciones para adquirir la fracción o el boleto entero. Tienes la posibilidad de conseguirlo con tu lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puedes hacer en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia.

Posteriormente, tiene que elegir su apuesta ganadora conformada con cuatro cifras y su respectiva serie de tres dígitos.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de los premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Manizales usa las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

