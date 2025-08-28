Colombia

Lina Garrido radicó una proposición para que el Estado reconozca al cartel de los Soles como una organización criminal: “No nos van a callar”

La representante a la Cámara pidió que el Gobierno colombiano, bajo la dirección del presidente Gustavo Petro, reconozca a la red, tal como otras naciones ya lo hicieron

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Congresista Lina María Garrido pide
Congresista Lina María Garrido pide que el Congreso declare terrorista al cartel de los Soles - crédito @CamaraColombia/X

La representante a la Cámara por el departamento de Arauca Lina María Garrido, perteneciente al partido Cambio Radical, anunció que presentó ante el Congreso una proposición con el fin de que el legislativo colombiano reconozca al cartel de los Soles como una organización criminal y terrorista transnacional.

La congresista informó sobre esta acción a través de su cuenta en X, en la que escribió: “Como lo anuncié, Hoy radicamos en la @CamaraColombia del Congreso de la República, la Proposición para que el poder legislativo de #Colombia reconozca al Cartel de los Soles como organización criminal y terrorista transnacional. No nos van a callar, estamos del lado correcto de la Historia (sic)”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El documento entregado en la Cámara de Representantes expone que corresponde al Congreso pronunciarse frente a fenómenos criminales que afectan la seguridad nacional, la soberanía del Estado y la tranquilidad de los ciudadanos.

La congresista afirma que el
La congresista afirma que el cartel de los Soles realiza narcotráfico, contrabando de armas y cooperación con grupos ilegales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la exposición de motivos, la congresista destacó que en la frontera colombo-venezolana se consolidó la red delictiva, conformada por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela, junto con estructuras de criminalidad organizada.

En el texto radicado, Lina Garrido advierte que la finalidad principal de esta red es “el narcotráfico, el contrabando de armas y la cooperación con grupos armados ilegales”. Además, sostiene que este entramado ha establecido “alianzas operativas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con facciones disidentes de las antiguas Farc”, lo cual, de acuerdo con la proposición, genera graves afectaciones en departamentos como Arauca, Norte de Santander y la región del Catatumbo, con hechos como homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores y control territorial armado.

En su argumentación, la representante explicó que las acciones atribuidas al cartel de los Soles no se limitan al narcotráfico, pues se extienden a actividades que calificó como terroristas, orientadas a desestabilizar la institucionalidad democrática y a consolidar corredores estratégicos para la delincuencia transnacional. Según el documento, el propósito de esas actividades es establecer nexos con organizaciones extremistas internacionales, lo que configura una amenaza para la seguridad regional y global.

Lina Garrido radica proposición para
Lina Garrido radica proposición para reconocer al cartel de los Soles como organización criminal - crédito @linamariagarri1/X

Lina Garrido enfatizó que la proposición busca que la Cámara de Representantes solicite al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, el reconocimiento internacional del cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista transnacional. En el texto, se señala además que este entramado estaría liderado por el dictador venezolano Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello Rondón, conocido como el número dos del régimen.

En la radicación de la proposición aparecen las firmas y el acompañamiento de congresistas como Juan Espinal, Betty Pérez Arango, Mauricio Parodi, Hernán Cadavid, John Edgar Pérez, entre otros.

Países que ya declararon al cartel como organización terrorista

El cartel de los Soles es objeto de acusaciones de distintos gobiernos del mundo. Estados Unidos lo señaló de conformar una estructura criminal integrada por altos cargos del régimen venezolano, vinculada a operaciones de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero. El nombre con el que se identifica a esta organización proviene de las insignias en forma de soles que portan los generales venezolanos en sus uniformes.

El dictador venezolano Nicolás Maduro
El dictador venezolano Nicolás Maduro y por Diosdado Cabello Rondón, conocido como el número dos del régimen, son señalados de estar detrás del cartel de los Soles - crédito EFE

De acuerdo con denuncias internacionales, esta red utiliza la infraestructura estatal de Venezuela para facilitar operaciones de tráfico de drogas y cooperación con grupos armados. Se menciona que mantiene vínculos con disidencias de las Farc, con el ELN y con carteles mexicanos, en actividades que van desde el transporte de cocaína hasta el comercio de armas.

Aunque la dictadura venezolana negó la existencia de esta organización, países como Estados Unidos, Paraguay, Ecuador y Argentina ya la designaron como una estructura terrorista. La proposición radicada por Lina Garrido busca que Colombia se sume a esta postura de manera oficial y respalde un reconocimiento internacional.

Temas Relacionados

Lina GarridoCartel de los SolesDisidencias de las FarcELNCongreso de ColombiaCriminalidadColombia-Noticias

Más Noticias

La historia de un hombre que cavó un hueco como refugio para huir del “fin del mundo”, pero murió sepultado antes de terminarlo

Sus familiares, que lo buscaban desde el 18 de agosto, habrían escuchado la particular decisión de Arturo Enrique Aguirre García, pero no imaginaron que aquella iniciativa le fuera a costar la vida

La historia de un hombre

Fracasó debate sobre el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo en la Cámara de Representantes promovido por la oposición: este fue el motivo

Los partidos contrarios a la gestión del presidente Gustavo Petro, que habían convocado a la sesión, no pudieron lograr el cuórum para analizar la gestión presupuestal y el cumplimiento de metas del actual Gobierno

Fracasó debate sobre el cumplimiento

Mientras Bogotá y Barranquilla se hunden en la violencia, Bucaramanga sorprende con la tasa de homicidios más baja del país

El trabajo articulado entre autoridades y la visión estratégica del Gobierno local marcan un antes y un después. El fenómeno que contrasta con la realidad de otras capitales colombianas

Mientras Bogotá y Barranquilla se

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

El técnico abrió la opción a los fichajes en el mercado de jugadores libres debido al bajo nivel de la plantilla, y le puso el ojo a un futbolista que ya pasó por el cuadro azul

Millonarios tendría casi listo su

Revelaron el resultado de la necropsia de la familia bogotana que murió en hotel de San Andrés: fallecieron por anoxia tras exposición a la fosfina

Antes de la llegada de las víctimas al alojamiento, se había realizado una fumigación, empleando la sustancia

Revelaron el resultado de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Comunidad explicó por qué mantiene

Comunidad explicó por qué mantiene secuestrados a 33 militares en Guaviare : “Lo mataron y lo quisieron pasar como guerrillero”

Fuerza pública bajo ataque: se han registrado al menos 30 asonadas contra policías y militares en 2025 en Colombia

Abatido alias Colonia, cabecilla del Clan del Golfo encargado de expandir el grupo en Risaralda: este es su historial criminal

34 soldados siguen retenidos contra su voluntad en Guaviare: alcalde de El Retorno aseguró que los militares “no están secuestrados”

Dos soldados desaparecidos tras enfrentamientos entre Ejército y disidencias en Nariño

ENTRETENIMIENTO

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’,

Liss Pereira, de ‘MasterChef Celebrity’, preocupó a sus seguidores con foto en el hospital: “El genio malinterpretó mi deseo”

Margarita Rosa de Francisco se pronunció ante las amenazas contra Adriana Lucia en redes sociales: “Siento miedo”

Don Jediondo se quebró al aire al recordar la liquidación de su negocio de comidas, tras casi 20 años: “Uno siente que murió un pariente”

Claudia Bahamón se conmovió con la eliminación de Julián Zuluaga en ‘MasterChef Celebrity’: “Niño bonito, te quiero con mi alma”

Hernán Orjuela respondió a señalamientos de estafa a Don Jediondo con su cadena de restaurantes: “Que Pedro directamente te lo corrobore”

Deportes

Millonarios tendría casi listo su

Millonarios tendría casi listo su primer refuerzo para el técnico Hernán Torres: vea de quién se trata

La selección Colombia enfrentará a Bolivia con una crisis en su arco: así llegan los porteros para las eliminatorias

Este sería el nuevo rival de la selección Colombia después de las eliminatorias: presidente de la federación lo confirmó

“Estamos perdiendo la plata”, hinchas de Santa Fe contra la Dimayor por programar partidos entre semana

Exjugador de Santa Fe mostró su desacuerdo con la presidencia de Eduardo Méndez: “Hay que conectar con la gente, eso llama plata”