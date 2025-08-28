Colombia

Estas han sido las polémicas en las que se ha visto involucrado Jota Pe Hernández en el Congreso

El senador enfrenta investigaciones por hostigamiento, violencia simbólica y comentarios despectivos contra colegas y funcionarios, mientras crecen las denuncias y solicitudes de protección en su contra

Jhon Bernal

Jhon Bernal

Jonathan Ferney Pulido, conocido como
Jonathan Ferney Pulido, conocido como Jota Pe Hernández, senador de la República

Desde su llegada el 20 de julio de 2022, luego de haber sido el tercer candidato al Senado más votado en el país, Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido popularmente como Jota Pe Hernández, ha estado involucrado en una serie de polémicas que han sido objeto de análisis en la Comisión de Ética, instancia encargada de evaluar posibles sanciones por conductas inapropiadas.

Los episodios más notorios involucran gritos, agresiones físicas y comentarios despectivos dirigidos tanto a colegas legisladores como a ministros, influenciadores y figuras del oficialismo.

El más reciente ocurrió en la tarde del miércoles 27 de agosto de 2025, donde el congresista de Alianza Verde tuvo una fuerte discusión con el representante a la Cámara, Ermes Pete (Pacto Histórico), en la que cuestionó al parlamentario oficialista sobre las denuncias relacionadas con los recursos destinados al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric).

En medio del enfrentamiento, Hernández se refirió a los asistentes como “indígenas prepago”, expresión que generó rechazo inmediato y reavivó el debate sobre su comportamiento en el recinto legislativo.

A principios de agosto, Hernández se vio envuelto en otra confrontación dentro del Congreso. En esa oportunidad, el periodista e influenciador progresista Hernán Muriel lo increpó por su cambio de postura política tras la victoria electoral del presidente Gustavo Petro. La situación escaló hasta el punto de requerir la presencia policial para evitar mayores incidentes, y nuevamente el senador utilizó el término “prepago” en sus declaraciones.

Otra de las polémicas fue su rifirrafe con su compañero de bancada, el senador Inti Asprilla (Alianza Verde), en junio de 2023, cuando se realizaba el debate del proyecto que busca regular el uso adulto del cannabis en Colombia. Los senadores, en un video que circula en redes sociales, discutieron interrumpiendo al entonces senador Humberto de la Calle, en la que se expresaron palabras de grueso calibre, lo que obligó al cierre de esa sesión.

