“Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas”: Marcos Peckel a Iván Cepeda por demanda contra Duque

El representante de las comunidades judías de Colombia dijo que Cepeda buscar usar estos mecanismos como parte de su campaña por la Presidencia

Juan Romero

Por Juan Romero

Mensaje de Marcos Peckel a
Mensaje de Marcos Peckel a Iván Cepeda - crédito Colprensa

Marcos Peckel, director de las comunidades judías en Colombia, lanzó, a través de la red social X, una crítica contra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, que el 27 de agosto anunció una demanda en contra del expresidente Iván Duque por supuesta “apología al genocidio”, tras haber visitado al primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel.

“Apreciado senador Iván Cepeda Castro. Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas. Por eso menciona el antisemitismo. No se hizo para ser utilizada en campaña electoral”, escribió Peckel.

