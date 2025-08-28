“Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas”: Marcos Peckel a Iván Cepeda por demanda contra Duque

Marcos Peckel, director de las comunidades judías en Colombia, lanzó, a través de la red social X, una crítica contra el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, que el 27 de agosto anunció una demanda en contra del expresidente Iván Duque por supuesta “apología al genocidio”, tras haber visitado al primer ministro Benjamin Netanyahu en Israel.
“Apreciado senador Iván Cepeda Castro. Esta ley se hizo para delitos muy serios, de los cuales los judíos hemos sido históricamente las víctimas. Por eso menciona el antisemitismo. No se hizo para ser utilizada en campaña electoral”, escribió Peckel.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook
Más Noticias
Videos: así encaletaban los equipos de comunicaciones en la cárcel El Barne, de Cómbita: la red de ‘call center’ tenía hasta tres módem para no quedarse sin internet a la hora de delinquir
Hasta en las paredes de las celdas eran escondidos los equipos de comunicación, las armas cortopunzante y las drogas, en la prisión ubicada en Boyacá
Vicky Dávila se enfadó por ley que establece nuevas normas para encuestas políticas y electorales: “Participaron en crear una mordaza”
La periodista y aspirante presidencial manifestó su inconformidad tras la aprobación de nuevas restricciones para estudios de opinión, señalando que legisladores buscan limitar la libertad de información en procesos electorales
Ivonne Chacón desbancó a Mayra Ramírez y es la jugadora colombiana por la que más dinero han pagado en el fútbol femenino
El Chicago Stars de la NSWL de Estados Unidos pagó la cláusula de recesión por la colombiana, que ahora jugará en uno de los clubes candidatos a ser campeón de la liga norteamericana de fútbol femenino
Resultados El Dorado Mañana del 28 de agosto: conozca la combinación ganadora
Conoce la combinación ganadora del sorteo matutino de una las loterías más populares del país
Lionel Messi fue un dolor de cabeza para el colombiano Luis Fernando Muriel en la Leagues Cup: así fue el golazo que anotó el argentino en el Inter Miami vs. Orlando City
El equipo dirigido por Javier Mascherano selló su pase a la final de la ‘Leagues Cup’ 2025, con una actuación estelar de Lionel Messi: marcó dos goles y lideró la remontada en el estadio Chase, de Florida
MÁS NOTICIAS