Samuel Morales aseguró que recibió mensajes de su padre Kaleth Morales a través de una médium: "Eres único"

El encuentro, marcado por mensajes personales y detalles inéditos sobre la muerte del artista, generó un fuerte impacto entre los presentes y los fanáticos del cantante en las redes sociales

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Impactante sesión espiritual conecta a
Impactante sesión espiritual conecta a Kaleth Morales con su hijo en vivo - crédito @samuelmoralesofc - @kaleth_morales/Instagram

La cabina del programa El Klub, de la emisora La Kalle, se convirtió en el escenario de un encuentro inusual cuando la médium argentina Noelia Pace, reconocida por su trabajo en mediumnidad y tanatología, facilitó una supuesta comunicación espiritual entre el fallecido cantante Kaleth Morales y su hijo Samuel Morales.

Durante la emisión en vivo, Noelia Pace, que afirma percibir presencias y energías desde los seis años, fue presentada como invitada especial. Pace, de 45 años, explicó que su labor va más allá de la comunicación con almas trascendidas, pues también busca acompañar a las personas en el proceso de duelo y ayudarlas a resignificar la muerte como una transformación.

“Los veo, los escucho, los siento, los incorporo”, detalló la médium sobre su experiencia sensorial, destacando que las almas no se presentan como fantasmas de película, sino como presencias similares a las de cualquier persona, aunque a veces más translúcidas.

La médium argentina sorprendió al transmitir palabras de aliento y consejos de Kaleth Morales para Samuel Morales, quien no pudo ocultar la emoción durante este inesperado encuentro espiritual en vivo - crédito @lakalle/Instagram

La conexión espiritual con Kaleth Morales se manifestó de manera casi inmediata. Al ingresar a la cabina, la médium aseguró haber sentido la energía del cantante, describiéndolo como un “muchachón hermoso” que se asentó con una actitud protectora hacia Samuel: “Como diciendo: no me lo pierdas de vista”.

Los presentadores calificaron el momento como una “casualidad” que dotó al encuentro de autenticidad y espontaneidad. Samuel Morales, que también es músico, se encontraba en el estudio y pudo interactuar con la médium, formulando preguntas dirigidas a su padre.

El cantante, a través de la médium, le pidió a su hijo que elevara el tono de su canto, asegurando que tenía el talento y la capacidad para hacerlo: “Él canta y su padre pide que sea un tono más (alto) y lo vuelve a acomodar (…) Acomoda de tal manera, él le pide que acomode ese tono más arriba porque tiene el caudal y porque puede y dice ‘derecho hijo’ se acomoda y hace así, y el cuello más prolijo. Tiene un tema con los cuellos de camisa”.

Kaleth Morales, a través de
Kaleth Morales, a través de la médium, aconsejó a Samuel mejorar su técnica vocal y confiar en su talento - crédito @samuelmoralesofc/Instagram

Samuel, sorprendido y visiblemente emocionado, reconoció que había tenido dificultades para cantar en tonos altos y que poco a poco había superado ese temor: “En efecto estaba cantando las canciones bajitas, siempre fue como un miedo y gracias a Dios lo he ido logrando”.

El mensaje de Kaleth no se limitó a cuestiones técnicas. Pace le comunicó a Samuel que su padre le pedía que no solicitara permiso para expresarse, pues era único, y que debía aprender a mostrar su talento con libertad, algo que el propio Kaleth había alcanzado solo tras mucho sacrificio. “Tu padre dice ‘no me tienes que pedir permiso, vos sos único, mi único pedido es que vos pudieras expresar lo que yo por libertad, por decisión y con mucho sacrificio tuve que aprender”, transmitió la médium.

Samuel preguntó si su padre estaba orgulloso de él y si consideraba que iba por buen camino. La respuesta, según Pace, fue afirmativa: Kaleth lo guiaba y le aconsejaba mantener la humildad y la reflexión en sus decisiones para evitar peligros.

La médium argentina compartió detalles sobre el fallecimiento del cantante, señalando que hubo un retraso de dos horas que impidió despedidas y ajustes antes de su partida - crédito @lakalle/Instagram

Uno de los momentos más impactantes de la transmisión llegó cuando Noelia Pace reveló un detalle inédito sobre la muerte de Kaleth Morales. Según la médium, el fallecimiento del artista experimentó un “retraso de 2 horas”, lo que impidió que pudiera “acomodar las cosas como quisiera” antes de partir.

Pace explicó que este tipo de situaciones corresponden a lo que denomina “muerte a destiempo”, un concepto que, según su visión, no significa que la persona no fuera a morir, sino que el momento o la forma de la partida se alteraron respecto al tiempo cronológico humano.

“El destiempo cronológico nuestro, nuestro tiempo gregoriano, nada que ver con las almas… significaba que no iba a morir igual, pero no de esa forma, eso fue atravesó el tiempo”, indicó Pace.

La médium reveló un detalle
La médium reveló un detalle inédito sobre la muerte de Kaleth Morales, señalando un "retraso de 2 horas" en su fallecimiento - crédito Colprensa

En el caso de Kaleth, la médium relató que el cantante se dirigía con prisa a una cita en el estudio para producir junto a su padre, Migue Morales, y que si la muerte se hubiera producido más tarde, habría tenido la oportunidad de “acomodar las cosas como quisiera”, evitando que su partida fuera un “torbellino” que no dio tiempo a comprender lo sucedido.

