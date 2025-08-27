Miguel Uribe Londoño desestimó hipótesis difundidas por Petro sobre autores intelectuales del asesinato de su hijo: “Desvía la investigación”

El ahora precandidato Miguel Uribe Londoño habló de las teorías de Gustavo Petro sobre el magnicidio de su hijo 2011 - crédito Colprensa/Presidencia

El asesinato de Miguel Uribe Turbay marcó un punto de inflexión en la coyuntura política y judicial de Colombia, generando una serie de hipótesis y controversias en torno a la autoría intelectual del crimen. Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial y padre del senador, abordó las distintas versiones que surgieron desde el atentado ocurrido en Bogotá el 7 de junio de 2025, que culminó con la muerte de su hijo el 11 de agosto.

Las investigaciones iniciales señalaron a la Segunda Marquetalia, facción guerrillera liderada por Iván Márquez, como posible responsable intelectual del magnicidio. No obstante, en fechas recientes, el presidente Gustavo Petro introdujo una nueva línea de especulación al sugerir la posible implicación de esmeralderos en el hecho. Esta afirmación generó reacciones encontradas y fue objeto de debate tanto en el ámbito político como en el sector minero.

La Fiscalía General de la Nación adelanta las investigaciones correspondientes para dar con los responsables. Uribe Londoño fue consultado sobre el avance de las pesquisas y la identidad de quienes habrían ordenado el asesinato de su hijo. El precandidato respondió: “Todavía no se sabe. Pero la investigación va bien, se está haciendo una buena investigación. Vamos bien con ella”, dijo en entrevista con Semana.

El precandidato presidencial por el Centro Democrático aseguró que aún se desconoce la identidad de quienes habrían ordenado el magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay - crédito Fernando Vergara/AP

El aspirante presidencial expresó su desacuerdo con las teorías planteadas por el primer mandatario, señalando: “Él (Petro) ha sacado varias teorías que esas no son. Él siempre trata de desviar la investigación. Eso que él ha dicho, eso último que acaba de decir de manera grosera, porque él es grosero, él no es amable en la forma como él escribe y como él trata a los demás. Eso no es verdad”.

Al ser interrogado sobre la hipótesis de la participación de esmeralderos, Uribe Londoño fue enfático: “Sí, eso no es verdad. Y al principio trató de hablar del Bronx, que porque Miguel había sido el que había acabado las ollas estas del Bronx en Bogotá y que entonces era una venganza. No. Eso estaba muy bien planeado. Eso hubiera pasado allí o en otra parte”. De este modo, descartó la versión de una represalia por la intervención en el Bronx y la supuesta implicación del sector esmeraldero.

Miguel Uribe Londoño solicitó personalmente a Álvaro Uribe permitirle reemplazar a su hijo en la contienda electoral - crédito Prensa Miguel Uribe

Respecto a la presunta responsabilidad de la Segunda Marquetalia, Uribe Londoño manifestó dudas sobre la vigencia y estructura de dicha organización: “La Segunda Marquetalia no existe. La Segunda Marquetalia está acabada. Si ese Zarco Aldinever del que hablan pertenecía a la Segunda Marquetalia, si es que está vivo, él no era que perteneciera allí, él trabajaba para el que le pagara. O él trabaja para el que le paga. Pero eso no es una organización, eso no es por ahí”. Al insistirle sobre la posible autoría de esta facción, reiteró: “Nosotros no tenemos esa información. Esperemos, esperemos. Pero eso no parece que es por ahí. Por ahí de pronto no es, no te puedo adelantar más”, indicó al medio citado.

Los últimos momentos de Miguel Uribe Londoño con su hijo<b> </b>

El político aseguró que él y su familia tuvieron toda la fe de que su hijo iba a sobrevivir, porque había iniciado un proceso de mejoría total en la clínica - crédito @migueluribet/Instagram

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial por el Centro Democrático, también reveló cómo fueron sus últimos momentos con su hijo antes de que falleciera en la Fundación Santa Fe. Además, señaló que todos sus familiares tenían esperanza de que se recuperara.

“Desde el día uno tuvimos toda la fe de que él iba a sobrevivir, porque él iba en un proceso de mejoría total en la clínica. Inclusive, allá nos decían que eran sorprendentes los avances que había tenido Miguel, que no tenían de pronto mucha explicación clínica”, explicó a Blu radio.

Sobre el momento de la muerte de su hijo, Uribe Londoño reveló que: “Él, Uribe Turbay, muere el 11 de agosto a la 1:56 a.m. y yo estuve con él hasta las 10:30 p.m; unas horas antes. Y yo me despedí de él, lo besé. Yo estaba al lado de él siempre, le cogía la mano, lo besaba, lo consentía, le hablaba. Nunca pensé que esto iba a pasar, nosotros nunca flaqueamos, siempre pensamos que Miguel iba a vivir”, expresó el padre del congresista asesinado.

Y agregó: “Se le decía: ‘Miguel, levanta la mano derecha’ y la levantaba. ‘Miguel, levanta la mano izquierda’ y la levantaba. ‘Y el pie’. Sí, ya abría los ojos... el avance había sido enorme”.