DJ Exotic se refirió al hecho de que la nueva pareja de Marcela Reyes esté en la cárcel

La DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes confirmó en una reciente entrevista para la emisora Mix Colombia que atraviesa por una nueva etapa sentimental.

Durante la charla, y ante la consulta sobre si tenía algún “arrocito en bajo”, Reyes reaccionó con una sonrisa y confesó de manera abierta su nueva situación afectiva: “Sí hay arrocito en bajo, obvio, ¿pero es que tú qué crees? Pues no es arrocito en bajo, es mi novio realmente“, reveló la artista, evidenciando entusiasmo por su actual pareja.

A pesar de la insistencia en conocer la identidad de su pareja, Reyes fue tajante al afirmar que no pretende divulgar esa información y explicó que su decisión se fundamenta en experiencias pasadas, en las cuales la exposición mediática de sus relaciones terminó beneficiando a sus exparejas.

“Ya hice a dos famosos, ya no más”, insistió, reforzando su determinación de mantener en privado este nuevo romance.

En ese momento, Marcela Reyes también mencionó que su novio no pertenece al mundo artístico, pero después de esa confesión se conocieron detalles detrás de la identidad del hombre que se habría robado el corazón de Marcela.

El nombre, la procedencia y otros aspectos referentes al perfil de la pareja de Reyes empezaron a filtrarse, especialmente, luego de que se conociera que habría amenazado a B King.

De acuerdo a la información que ha circulado en las redes sociales y algunas plataformas del entretenimiento el nuevo novio de Marcela sería uno de los máximos líderes del microtráfico en Bucaramanga y es considerado como el Pablo Escobar de la capital del departamento de Santander, por lo que se encuentra detenido en una cárcel colombiana.

Marcela trató de manejar la situación y anteriormente aseguró que su pareja vive en el extranjero, pero en las redes sociales han circulado imágenes en las que se ve a la DJ aparentemente ingresando a una cárcel y los internautas indicaron que se trataría de una visita conyugal.

Además, a estos registros se le sumó que en las plataformas digitales están circulando unas fotografías tomadas de los registros del cumpleaños de Marcela en las que se le ve hablando por videollamada con un hombre que guarda un sospechoso parecido con Óscar Camargo Ríos, conocido como alias Pichi, un conocido narcotraficante de Bucaramanga.

Esta situación hizo que varias personas salieran a dejarle comentarios con preguntas a DJ Exotic, el padre del hijo de Marcela Reyes, para conocer cuál era su posición al respecto y lo que pensaba sobre el ejemplo que tendría el pequeño Valentino con el hecho de que el novio de su mamá estaría privado de la libertad.

Ante esto, el joven artista respondió de manera contundente: “El ejemplo para mi hijo no lo define con quien esté su mamá, ni mucho menos si esa persona está en la cárcel. El ejemplo se lo doy yo con mis actos, con mi disciplina”.

Como era de esperarse, la reacción del papá del niño tuvo varios comentarios de los internautas que aplaudieron la madurez con las que mencionó el tema y también como defendió el proceso por el que están pasando con Marcela en familia.

“Tan maduro que está ahora”, “Le sirvió lo que le pasó para madurar y ser sensato, que bueno por él”, “Marcela y Exotic están tratando de tener una buena relación y comunicación, se nota el proceso y el trato que tienen”, “Marcela sí dijo que ahora son como mejores amigos”, “Se les nota la complicidad”, dicen algunos de los mensajes.

A pesar de que hasta el momento no hay confirmación oficial de que el nuevo novio de Marcela Reyes sí sea alias Pichi y que estaría pagando una condena en la cárcel, los rumores cada día crecen más en las redes sociales.

Sobre la posible identidad del hombre, sería Óscar Camargo Ríos (su nombre de pila) fue capturado a las 4: 30 a. m. el 9 de diciembre de 2024 en un operativo realizado en la vereda el Noral, zona rural del municipio de Copacabana, en el departamento de Antioquia, donde estaba acompañado por otras dos personas que al parecer serían sus escoltas, y que también fueron detenidas por las autoridades.