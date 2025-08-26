Masacre en Arauca: hombres armados acabaron con la vida de tres jóvenes en Tame

Nueva masacre en Tame: hombres armados le arrebataron la vida a tres jóvenes - crédito Freepik

Tres jóvenes fueron asesinados por hombres armados dentro de una vivienda en el barrio Rincón de la Esperanza de Tame (Arauca), en lo que Indepaz describió como la masacre número 51 registrada en Colombia durante 2025.

El ataque ocurrido en la tarde del 25 de agosto dejó a la comunidad sumida en el temor y la incertidumbre, sin que hasta ahora se hayan identificado plenamente a las víctimas, todas ellas hombres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores ingresaron por la fuerza y dispararon repetidamente contra los jóvenes.

Este hecho tuvo lugar apenas un día tras el asesinato de Gilberto Ramírez, reconocido líder social de la misma población, lo que agrava la sensación de desprotección y expone la agudización de la violencia en la región.

Los agresores ingresaron a una vivienda por la fuerza y dispararon repetidamente contra los jóvenes en el barrio Rincón de la Esperanza: las víctimas no han sido identificadas aún - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Defensoría del Pueblo había advertido en reiteradas ocasiones sobre la grave crisis humanitaria que aqueja a Tame y buena parte de Arauca, impulsada por la presencia de grupos armados del ELN, fracciones disidentes de las Farc y bandas de delincuencia local.

Según el organismo, esta situación ha contribuido al aumento de homicidios y episodios de desplazamiento forzado.

Sobre el trasfondo del ataque, Indepaz sostuvo que “la comunidad se encuentra en medio de una disputa criminal que ha provocado homicidios y desplazamiento forzado”, describiendo el efecto directo de la confrontación entre estructuras armadas y organizaciones ilegales en la vida cotidiana de los habitantes.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado identificar a los responsables del crimen ni a las víctimas de la masacre, mientras persiste la preocupación por el incremento de episodios violentos en el departamento y la falta de garantías efectivas de seguridad para la población civil.

Tres jóvenes fueron asesinados en el municipio de Tame, Arauca, representa la masacre número 51 en Colombia en lo que va del 2025 - crédito Indepaz

Hombres armados mataron a José Erlery Velasco cuando realizaba labores de campo en Balboa, Cauca: es el líder social 102 asesinado en lo que va de 2025

La cifra de 102 homicidios de líderes y defensores de derechos humanos registrada en Colombia en lo que va de 2025 suma el caso de José Erlery Velasco, referente del movimiento campesino en el municipio de Balboa, ubicado en el departamento del Cauca.

Según información proporcionada por Indepaz, el asesinato ocurrió en la vereda La Esperanza cuando Velasco realizaba labores del campo, subrayando el nivel de amenaza permanente al que se enfrentan quienes promueven la defensa de los derechos humanos en zonas con fuerte presencia de actores armados al margen de la ley.

La organización explicó que “el crimen de Velasco ocurrió en la vereda La Esperanza mientras realizaba tareas agrícolas”, un contexto que ilustra la constante vulnerabilidad de los líderes sociales en regiones fuertemente afectadas por el conflicto.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae/@Indepaz/X

La muerte de Velasco no solo representa una pérdida para el activismo rural, sino también para la representación política y comunitaria en la zona.

Entre las principales facetas de su trabajo, Velasco fue integrante de la Asociación Campesina Ascatbal y de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Marihuana y Amapola (COCCAM), donde abanderó la defensa de los derechos de la población campesina y promovió la participación política local.

Además, su trayectoria incluyó la candidatura a la alcaldía de Balboa en las más recientes elecciones, así como un rol activo en la organización Unidad Sur, estructura desde la cual buscaba el desarrollo integral de la región sur del Cauca.

En el marco de sus luchas más significativas se encuentra la protección del río Patía y la organización de movilizaciones encaminadas a exigir a las autoridades mejoras en la vía El Mango, demandas que han sido históricamente reclamadas por las comunidades locales. El asesinato de Velasco revela la urgencia de garantizar protección efectiva a quienes defienden causas sociales y comunitarias, en medio de un contexto donde la persistente presencia de grupos armados ilegales sigue cobrando vidas de líderes sociales rurales.