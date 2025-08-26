‘Influencer’ le pidió a Karol G no anunciar la gira de ‘Tropicoqueta’ todavía y dio sus razones: “No es el momento económico”

El influencer Gustavo Díaz solicitó a la artista reconsiderar el momento para revelar fechas de conciertos, argumentando que la coyuntura financiera dificulta la asistencia masiva a espectáculos musicales en el país - crédito @karolg / Instagram

Las recientes imágenes de Karol G en pleno ensayo para sus próximas presentaciones han generado una ola de especulaciones entre sus seguidores, quienes anticipan el inminente anuncio del Tropicoqueta Tour.

Sin embargo, la expectativa se ha visto matizada por la petición pública de Gustavo Díaz, un influencer que ha instado a la artista a posponer cualquier anuncio de fechas, argumentando que el contexto económico actual en Colombia dificulta la asistencia masiva a nuevos conciertos.

La publicación de Karol G en redes sociales, donde aparece practicando coreografías y afinando detalles para el escenario, fue interpretada por muchos como una señal de que el anuncio oficial del Tropicoqueta Tour podría estar cerca.

Esta posibilidad ha generado inquietud entre los fanáticos, quienes han expresado su preocupación por la saturación de eventos musicales en el país. En los próximos meses, Colombia será sede de espectáculos de gran envergadura, como el Festival Estéreo Picnic, la presentación de Bad Bunny en Medellín y el esperado concierto de Shakira en Bogotá, entre otros eventos.

Influencer se mostró preocupado por la posibilidad de un anuncio de gira por parte de Karol G teniendo en cuenta la cantidad de conciertos y festivales que hay programados en Colombia - crédito @karolg/Instagram

En este contexto, el creador de contenido, Gustavo Díaz, se dirigió directamente a la cantante a través de sus redes sociales, solicitando que reconsidere el momento para anunciar la gira.

En sus palabras: “Karol G, te veo con intenciones de anunciar el tour. Para, para, para, para. No es el momento económico, no es el momento económico. Mira, escúchame. Acaba de salir Creyentes del Stereo Picnic. Todos estamos volviendo de vacaciones o la mayoría. Estos meses no hay intereses de cesantía, no hay prima, no hay... O sea, estos son meses de, de, de, de mucho gasto y poco ingreso”, dijo en el video, que ya cuenta con más de 174 mil vistas en TikTok.

El influencer que fundamentó su pedido en la situación financiera de muchos seguidores, quienes, según él, enfrentan un periodo de gastos elevados y menores ingresos tras la temporada de vacaciones. Díaz recordó que en el pasado, la artista había anunciado la venta de boletos con mayor antelación, lo que facilitó la planificación de los asistentes.

Las imágenes de Karol G ensayando han disparado las expectativas sobre el 'Tropicoqueta Tour', pero influencer sorprendió al pedirle que espere para anunciar fechas por la cantidad de eventos musicales que tiene programados el país - crédito @ vallenoti / TikTok

“Si mal no recuerdo, en tu tour anterior, que era un diciembre, tú anunciaste la boletería en septiembre, que es bastante decente en comparación a otros. Por ejemplo, yo pagué en enero a Dua Lipa para noviembre. Pero si tu tour va a comenzar en marzo, anúncialo en diciembre cuando pagues la prima”, sugirió Díaz, haciendo referencia a la conveniencia de ajustar el calendario de anuncios a los ciclos de pago habituales en Colombia.

La alta demanda de espectáculos internacionales y la coincidencia de fechas han llevado a una parte del público a solicitar a Karol G que considere el impacto económico que tendría un nuevo tour en este momento. La artista, hasta el momento, no ha respondido públicamente a estas solicitudes.

Las palabras de Díaz fueron respaldadas por varios internautas, quieren confesaron que esperan que el equipo de Karol G se tome un tiempo para anunciar las fechas.

“Karol, reacciona y escucha a Gustavo, por favor”, “Dios mío, o voy a Karol o pago la declaración de renta”, “Karol toma tu tiempo, estoy traumada con las cuotas de Bad Bunny”, “yo sigo pagando las de Shakira, espérate Karol”, “Karol estamos contando los pesos, espera”, dicen algunos de los comentarios.

El ‘Tropicoqueta Tour’ estaría planeado para el 2026, según reveló ‘insider’

Karol G dio un paso clave en su carrera internacional al tener asegurados los escenarios y parte de las fechas para su próxima gira mundial, el Tropicoqueta Tour, programada para 2026. Tras el éxito de su anterior Mañana será bonito tour, la cantante ya trabaja en los detalles finales del espectáculo con el que recorrerá múltiples países y presentará en vivo su álbum más reciente, Tropicoqueta.

El productor de eventos Diomar García, encargado de la organización de los conciertos en Colombia, confirmó que el anuncio formal de la gira se conocerá en uno o dos meses, una vez queden definidos los últimos detalles del calendario.

El tour de Karol G estaría planeado para 2026 - crédito @brettalannelson/IG

“Para el 2026, ya están confirmados los escenarios. Estamos haciendo por ahí unos últimos detalles con las fechas, pero no demoramos, yo creo que por ahí en un mes o dos meses estaremos anunciando el Tropicoqueta Tour”, declaró García durante una entrevista concedida a la emisora Los 40 Colombia.