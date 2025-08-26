Colombia

Carolina Acevedo regeresó a ‘Masterchef Celebrity’ y recordó las peleas que tuvo en el programa: “Da ansiedad estar aquí”

La actriz ibaguereña visitó de nuevo la cocina del reto culinario dos años después de su triunfo, y Claudia Bahamón le recordó las polémicas peleas que protagonizó y por qué la bautizaron “Caro crisis” en 2023 cuando ganó: “Se siente horrible”

Danny Barros

Por Danny Barros

El regreso de Carolina Acevedo
El regreso de Carolina Acevedo a 'Masterchef Celebrity' revivió los conflictos que la actriz tuvo con algunos de sus compañeros durante la temporada que ganó - crédito Cortesía Canal RCN

El regreso de Carolina Acevedo al set de MasterChef Celebrity Colombia marcó un momento destacado en la edición especial que celebra los 10 años del programa transmitido por Canal RCN.

La actriz, ganadora de la temporada 2023, volvió como invitada especial y fue recibida con aplausos por los concursantes actuales, quienes la vieron ingresar con su filipina y una sonrisa.

Acevedo expresó la intensidad de sus emociones al reencontrarse con el escenario que la llevó al triunfo. “Estoy asustada, tengo el corazón a mil, es horrible... Ni que yo fuera a cocinar... Da ansiedad volver a esta maravillosa cocina que me llevó al extremo y al límite total y absoluto”, confesó la actriz, reflejando el impacto que el programa tuvo en su vida.

Durante la visita, Claudia Bahamón, presentadora del formato, recordó el apodo que le asignó a Acevedo durante su participación: “Caro crisis”. Este sobrenombre hacía referencia a los momentos de tensión y emoción que la actriz vivió en la competencia, y fue mencionado en tono de complicidad ante los nuevos aspirantes.

Carolina Acevedo volvió a ‘Masterchef
Carolina Acevedo volvió a ‘Masterchef Celebrity Colombia' para compartir su experiencia y consejos con los participantes de la edición especial de los 10 años del programa - crédito Cortesía Canal RCN

Tras su victoria, Acevedo no se alejó de la cocina. Actualmente, desarrolla un proyecto culinario en el que recorre distintas regiones de Colombia, cocinando y conociendo las culturas locales. Esta faceta la mantiene vinculada al mundo gastronómico y refuerza su papel como referente para los participantes de la actual edición.

En el episodio, los concursantes Raúl Ocampo, Carolina Sabino, Valentina Taguado, Julián Zuluaga, Violeta Bergonzi, Alejandra Ávila, Patty Grisales y Valeria Aguilar se enfrentaron a un reto de salvación. La dinámica consistió en preparar dos salsas acompañadas de algo para untar, todo en un plazo de 45 minutos, antes de que se definiera al octavo eliminado de la competencia.

Antes de que comenzara la prueba, Acevedo compartió con los participantes una reflexión sobre la experiencia en el programa: “Esto es terapia a la décima, o sea, es impresionante como uno empieza a conocerse, a reconocerse, a ver sus límites, hasta dónde puede llegar y qué tan competitivo es”. Además, aconsejó a los concursantes que disfruten el proceso y se animen a experimentar, sugiriendo que se diviertan “como brujitas” en la cocina. No obstante, Nicolás de Zubiría, miembro del jurado, advirtió que la experimentación podría no ser la mejor estrategia en una jornada de eliminación.

La actriz bogotana causó polémica
La actriz bogotana causó polémica en su la quinta temporada de MasterChef Celebrity - crédito cortesía Canal RCN

La visita de Acevedo evidenció que la competencia culinaria no solo pone a prueba las habilidades en la cocina, sino que también revela el espíritu competitivo y la capacidad de superación de quienes participan.

Estos son los enfrentamientos que marcaron el paso de Carolina Acevedo por ‘Masterchef Celebrity’

Carolina Acevedo se consagró como la ganadora de la quinta temporada de la competencia culinaria en 2023, transmitida por Canal RCN, y obtuvo el premio millonario del certamen, según informaron medios locales. Durante la competencia, la actriz bogotana se mantuvo en el top de las tendencias en redes sociales por sus polémicas actitudes y enfrentamientos con otros participantes.

Martha Bolaños y su polémica con Carolina Acevedo - crédito @la_chismosa_news/Instagram

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando Martha Bolaños utilizó un beneficio en un reto por parejas para perjudicar a Acevedo, preparando un plato de mal sabor con la intención de enviarla a reto de eliminación. La estrategia, en la que también participó Natalia Sanint —quien no estuvo de acuerdo con la jugada—, marcó el inicio de una rivalidad abierta entre ambas actrices. Al día siguiente, Acevedo evidenció el distanciamiento al saludar a todos los concursantes menos a Martha durante el camino de honor.

Las diferencias de Acevedo no se limitaron a Bolaños. Con Iván Ramiro Córdoba, la tensión escaló cuando el exfutbolista la dejó sin posibilidad de sumar puntos en dos ocasiones. En la segunda, Córdoba expresó que la situación se había vuelto personal y declaró que buscaría vengarse, afirmando: “No quiero que ella gane”.

La relación con Zulma Rey también fue conflictiva. Rey, conocida por su participación en series como Lala’s Spa, La playita y A mano limpia, enfrentó críticas de Acevedo tras un reto de salvación en el que preparó una torta de café con caramelo. Acevedo cuestionó la legitimidad del triunfo de Rey, alegando que recibió demasiada ayuda y que la receta no era propia. El día de su eliminación, Rey manifestó entre lágrimas: “Nunca te comprendí”, en alusión a los constantes ataques de Acevedo.

Carolina Acevedo y su controversia con Zulma Rey - crédito @la_chismosa_news/Instagram

Nela González confrontó a Acevedo por sus frecuentes episodios de pánico y solicitudes de ayuda durante las pruebas. La actriz venezolana le exigió: “Ya es hora de que dejes tanto show y te aterrices, todos estamos en las mismas condiciones”.

Con Daniela Tapia, la rivalidad incluyó acusaciones de Acevedo sobre supuesta ayuda a otros concursantes desde el balcón y un incidente en el que la envió a estudiar tras una prueba de caja misteriosa. La relación terminó con Acevedo bloqueando a Tapia en redes sociales.

Incluso la presentadora Claudia Bahamón fue blanco de las inconformidades de Acevedo, quien se mantuvo en el centro de la controversia hasta el final del programa.

