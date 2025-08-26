Blessd habló por primera vez de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesia prácticamente”

Blessd confirmó su relación con Manuela QM en una transmisión en vivo - crédito @manuelaqm__/Instagram

Blessd se refirió abiertamente a su relación con la influencer y empresaria Manuela QM, en una reciente transmisión en vivo.

El pronunciamiento, realizado a través de Instagram, confirmó la cercanía entre ambos y desató una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, donde la vida personal del cantante y la creadora de contenido se ha convertido en tema de conversación constante.

La declaración de Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, reavivó el interés mediático en torno a la pareja, que desde 2023 ha estado en el centro de la atención pública.

Durante la transmisión, el reguetonero agradeció a Dios por el momento que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal: “Agradecido con Dios por todo lo que me está dando en este momento. Agradecido con Dios por la pareja con la que estoy en este momento también. Ya que les gusta tanto el chisme y opinar de las vidas personales. Estamos muy contentos, gracias al Señor. Agradecidísimos. La música perfecta también. Casados por la iglesia, prácticamente (risas)”.

Blessd también se refirió a la presión mediática: “Ya sé que han estado calientes las redes por ahí. Muchas cosas que están pasando, pero estamos contentos, gracias al Señor, con todo lo que nos está pasando, pues, valga la redundancia, en la música, en todo, en la vida personal, en la gira, en los shows”.

El cantante concluyó su intervención con una reflexión sobre el impacto de los rumores: “Solo por chismosear. A la gente le encanta el chisme. No lo dejan ser uno feliz, pero, pues, uno entiende. Estamos muy contentos por ese lado también, pa’ que sepan cómo es la película. Y nada, familia, chimba, todo lo que está pasando (…) El chisme no lleva a nada bueno. El chisme mata el alma y la envenena. No chismoseen tanto”.

La respuesta del público fue inmediata. Tras la transmisión y la publicación de nuevas fotografías de Blessd junto a Manuela QM en Instagram, los comentarios se multiplicaron: “Ya la suprema paso la historia 😅”; “disque con la Pelada que estoy ahora😂😂se refiere muy romántico a ella con mucho amor jajajajja”; “Es verdad DEJELON QUE SEA FELIZ.”; “se le nota lo feliz 🤣”; “Llamando la atención de la supremaaaaa😂”; “A él también le gusta el chisme sino no armaría tanta polémica!!! 😳“; ”Oigan pero dejen ser!! Ustedes creer que el no puede volverse a enamorar y ojalá sea con Manuela que es hermosa, y se ve que lo quiere"; “Blessd se volvió tan crecido”.

El vínculo entre Blessd y Manuela QM ha estado marcado por episodios de distanciamiento, reconciliaciones y polémicas desde que se confirmó su relación en 2023. En ese entonces, la noticia generó revuelo en redes sociales y medios, especialmente tras la separación de Blessd de su anterior pareja Nicole Rivera, conocida como La Suprema.

Las acusaciones de infidelidad y los señalamientos públicos hacia Manuela QM intensificaron la atención sobre la pareja. Durante una pausa en la relación, Blessd retomó contacto con La Suprema, aunque esa reconciliación tampoco prosperó. El inicio del romance entre Blessd y Manuela QM estuvo rodeado de controversia, con el influencer Mr Stiven —exnovio de Manuela— afirmando públicamente que Blessd le “quitó la novia” y manifestando sentirse “engañado”.

Este episodio, sumado a los enfrentamientos verbales entre Blessd y Mr Stiven, contribuyó a que la historia personal de ambos se convirtiera en tendencia y objeto de debate constante en redes sociales.

Quién es Manuela QM

Manuela QM ha construido una sólida presencia en el mundo digital y empresarial colombiano. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

Sus publicaciones abordan temas de estilo de vida, bienestar y moda. Su faceta como empresaria la ha llevado a fundar la marca Cueme, dedicada a la moda y los accesorios femeninos.

