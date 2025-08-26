Colombia

Blessd habló por primera vez de su relación con Manuela QM: “Casados por la iglesia prácticamente”

El reguetonero paisa se refirió a su relación con la ‘influencer’ durante una transmisión en vivo en Instagram, con declaraciones que confirmaron su cercanía

Elsa Barrera

Por Elsa Barrera

Guardar
Blessd confirmó su relación con
Blessd confirmó su relación con Manuela QM en una transmisión en vivo - crédito @manuelaqm__/Instagram

Blessd se refirió abiertamente a su relación con la influencer y empresaria Manuela QM, en una reciente transmisión en vivo.

El pronunciamiento, realizado a través de Instagram, confirmó la cercanía entre ambos y desató una ola de reacciones y comentarios en redes sociales, donde la vida personal del cantante y la creadora de contenido se ha convertido en tema de conversación constante.

La declaración de Blessd, cuyo nombre real es Stiven Mesa Londoño, reavivó el interés mediático en torno a la pareja, que desde 2023 ha estado en el centro de la atención pública.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El cantante habló abiertamente sobre su vínculo con la ‘influencer’, generando una ola de reacciones en redes sociales y renovando el interés mediático en la pareja tras meses de especulaciones - crédito @cartier.clipss/TikTok

Durante la transmisión, el reguetonero agradeció a Dios por el momento que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal: “Agradecido con Dios por todo lo que me está dando en este momento. Agradecido con Dios por la pareja con la que estoy en este momento también. Ya que les gusta tanto el chisme y opinar de las vidas personales. Estamos muy contentos, gracias al Señor. Agradecidísimos. La música perfecta también. Casados por la iglesia, prácticamente (risas)”.

Blessd también se refirió a la presión mediática: “Ya sé que han estado calientes las redes por ahí. Muchas cosas que están pasando, pero estamos contentos, gracias al Señor, con todo lo que nos está pasando, pues, valga la redundancia, en la música, en todo, en la vida personal, en la gira, en los shows”.

El cantante concluyó su intervención con una reflexión sobre el impacto de los rumores: “Solo por chismosear. A la gente le encanta el chisme. No lo dejan ser uno feliz, pero, pues, uno entiende. Estamos muy contentos por ese lado también, pa’ que sepan cómo es la película. Y nada, familia, chimba, todo lo que está pasando (…) El chisme no lleva a nada bueno. El chisme mata el alma y la envenena. No chismoseen tanto”.

El artista urbano colombiano agradece
El artista urbano colombiano agradece a Dios por su momento personal y profesional, y bromea sobre los rumores - crédito @manuelaqm__/Instagram

La respuesta del público fue inmediata. Tras la transmisión y la publicación de nuevas fotografías de Blessd junto a Manuela QM en Instagram, los comentarios se multiplicaron: “Ya la suprema paso la historia 😅”; “disque con la Pelada que estoy ahora😂😂se refiere muy romántico a ella con mucho amor jajajajja”; “Es verdad DEJELON QUE SEA FELIZ.”; “se le nota lo feliz 🤣”; “Llamando la atención de la supremaaaaa😂”; “A él también le gusta el chisme sino no armaría tanta polémica!!! 😳“; ”Oigan pero dejen ser!! Ustedes creer que el no puede volverse a enamorar y ojalá sea con Manuela que es hermosa, y se ve que lo quiere"; “Blessd se volvió tan crecido”.

El vínculo entre Blessd y Manuela QM ha estado marcado por episodios de distanciamiento, reconciliaciones y polémicas desde que se confirmó su relación en 2023. En ese entonces, la noticia generó revuelo en redes sociales y medios, especialmente tras la separación de Blessd de su anterior pareja Nicole Rivera, conocida como La Suprema.

Las acusaciones de infidelidad y los señalamientos públicos hacia Manuela QM intensificaron la atención sobre la pareja. Durante una pausa en la relación, Blessd retomó contacto con La Suprema, aunque esa reconciliación tampoco prosperó. El inicio del romance entre Blessd y Manuela QM estuvo rodeado de controversia, con el influencer Mr Stiven —exnovio de Manuela— afirmando públicamente que Blessd le “quitó la novia” y manifestando sentirse “engañado”.

La relación entre Blessd y
La relación entre Blessd y Manuela QM ha estado marcada por polémicas, distanciamientos y reconciliaciones desde 2023 - crédito @manuelaqm__/Instagram

Este episodio, sumado a los enfrentamientos verbales entre Blessd y Mr Stiven, contribuyó a que la historia personal de ambos se convirtiera en tendencia y objeto de debate constante en redes sociales.

Quién es Manuela QM

Manuela QM ha construido una sólida presencia en el mundo digital y empresarial colombiano. Con más de dos millones de seguidores en Instagram, se ha posicionado como una de las creadoras de contenido más influyentes del país.

Sus publicaciones abordan temas de estilo de vida, bienestar y moda. Su faceta como empresaria la ha llevado a fundar la marca Cueme, dedicada a la moda y los accesorios femeninos.

Manuela QM se consolida como
Manuela QM se consolida como influencer y empresaria, con más de dos millones de seguidores en Instagram - crédito @manuelaqm__/Instagram

Temas Relacionados

Blessd habló de ManuelaBlessdManuela QMBlessd y ManuelaManuela y Blessd volvieronManuela y Blessd están juntosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

CNE se prepara para radicar ponencia contra la campaña presidencial de Petro con pruebas contundentes: estos son los detalles

El documento recomienda que Ricardo Roa, Lucy Aydeé Mogollón, María Lucy Soto, Colombia Humana y la Unión Patriótica sean sancionados económicamente y devuelvan al Estado más de $3.500 millones provenientes de fuentes prohibidas

CNE se prepara para radicar

Gustavo Bolívar lanzó “pulla” a Daniel Quintero: “Si tuviera una imputación por corrupción, no me presento como precandidato”

La postulación oficial a la precandidatura presidencial del exalcalde de Medellín levantó polémicas dentro del mismo Pacto Histórico por su proceso judicial

Gustavo Bolívar lanzó “pulla” a

Comediante de Caracol Televisión aconsejó al alcalde Galán para que ‘recupere’ la autoridad en Bogotá: “Con todo respeto”

El comediante de ‘Sábados Felices’ llamó la atención sobre la importancia de la autoridad, luego de los disturbios en el evento de Hip Hop al Parque, e insistió en la necesidad de medidas firmes

Comediante de Caracol Televisión aconsejó

Captado en cámara quedó repartidor de Rappi cuando estaba probando la comida que llevaba a domicilio: la ciudadanía reaccionó

Un testigo grabó el momento en que un domiciliarios de esa plataforma manipula el pedido, en la localidad de Teusaquillo,en Bogotá

Captado en cámara quedó repartidor

Claudia López critica la inseguridad en Bogotá: “Prometieron que Bogotá caminaría segura, pero ni camina, ni rueda, ni anda”

La empresa líder en micromovilidad de América Latina anunció la desactivación temporal de parte de su red tras una ola de robos y vandalismo, mientras autoridades buscan soluciones para garantizar la continuidad del servicio

Claudia López critica la inseguridad
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Polémica por videos en los

Polémica por videos en los que guerrilleros de las disidencias se enfiestaron tras atentados en Antioquia y Valle del Cauca

Álvaro Uribe se refirió a los planes para asesinar al alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro

Presunto miembro de la disidencia de ‘Iván Mordisco’ mató a un subintendente de la Policía en Corinto, Cauca: el atacante fue abatido

Fuerzas Militares anunciaron duro golpe contra miembros del ELN que planeaban atentar contra uniformados

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón respondió a tutela

Yina Calderón respondió a tutela que Mateo Varela interpuso en su contra: “No dije eso, ustedes son más chismosos que yo”

Expareja de Karina García aclaró por qué está en prisión domiciliaria luego de pasar un mes en la cárcel: “No soy un bandido”

Amenazaron a las hijas de Adriana Lucía y la cantante anunció acciones legales: “No permitiré que nos hagan daño”

Mónica Rodríguez respondió a los ‘haters’ que le recordaron su salida del matutino ‘Día a día’: “Supongo que eso la hace feliz”

Anamar, del ‘Desafío’, volvió a arremeter contra Renzo, y lo acusó de ser un mal papá: “Soy yo la que pago todo”

Deportes

Exjugador de Millonarios generó aseguró

Exjugador de Millonarios generó aseguró que Santa Fe recurrió a “trampas” para ganar la liga colombiana: “Hay que ser vivos”

Vendieron el Deportivo Cali: se confirmó que la multinacional IDC Network compró la mayoría accionaria por US 47.5 millones

Ben Turner fue el ganador de la etapa 4 de la Vuelta a España: dos colombianos continúan en el Top 10 de la clasificación general

Eduardo Luis reveló detalles de la rumba con Dayro Moreno: “Tuve que volarme”

Atlético Paranaense oficializó la llegada de otro futbolista colombiano: ya son seis en el Furacão