Expresidente Álvaro Uribe Vélez renunció a la prescripción de su caso: envió una carta al Tribunal Superior de Bogotá

Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia - crédito (AP Foto/Fernando Vergara)

El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció su decisión de renunciar a la prescripción de su proceso por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

La información se conoció luego de que Uribe remitiera una carta al Tribunal Superior de Bogotá, que revisa la apelación de su condena en primera instancia por 12 años de prisión.

En el documento, Uribe afirmó que “nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal”. Además, argumentó que este recurso no debe impedir al tribunal contar con las condiciones materiales necesarias para decidir de fondo sobre el caso.

Invocando el artículo 85 del Código Penal, Uribe solicitó que se acepte “la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.

Con esta decisión, la defensa pide que el proceso continúe hasta que el tribunal dicte una resolución definitiva que se ajuste exclusivamente a la valoración de las pruebas y la normatividad.

Noticia en desarrollo...