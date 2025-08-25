Colombia

Dólar: cotización de apertura hoy 25 de agosto en Colombia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El tipo de cambio en
El tipo de cambio en Colombia ha estado reaccionando a los eventos políticos. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al comienzo de sesión a 4.010,07 pesos colombianos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,02% si se compara con los 4.010,91 pesos de la jornada previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota una bajada 0,54%, por ello desde hace un año todavía mantiene una disminución del 4,69%.

En relación a los cambios de este día respecto de días pasados, acumula tres fechas consecutivas en números rojos. La volatilidad referente a la última semana es visiblemente inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en las últimas fechas.

Qué le espera en materia económica a Colombia este 2025

Las perspectivas económicas para Colombia en 2025 son relativamente optimistas, aunque existen riesgos, según la empresa Corficolombia. Se espera que la economía colombiana crezca un 2.6% en 2025, impulsada por la expansión del consumo privado y la inversión.

Sin embargo, esta proyección está sujeta a una incertidumbre mayor, en comparación a años pasados debido a la persistencia de desafíos fiscales, los riesgos asociados a la actividad del sector energético, el aumento de conflictos sociales y el incremento de la inseguridad.

En el contexto externo estiman dificultades a causa del fortalecimiento del dólar y presiones inflacionarias adicionales en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump, lo que apunta a tasas de interés altas por más tiempo. Estos altos costos de financiamiento podrían impactar sectores como el manufacturero, mientras que el panorama fiscal sigue siendo uno de los retos más importantes a nivel global, según la perspectiva.

A nivel local, la inflación, que ha experimentado un descenso significativo en 2024, podría enfrentar nuevos desafíos en la segunda mitad de 2025. La depreciación del tipo de cambio y la alta indexación de los servicios podrían presionar nuevamente los precios al alza, acercando la inflación al 4% hacia finales del año.

El sistema financiero, por su parte, ha mostrado resiliencia a pesar de los incrementos en la morosidad y caídas en la rentabilidad y se anticipa una recuperación gradual con la reducción de las tasas de interés y el repunte de la inversión.

Características del peso colombiano

El peso colombiano es la moneda de curso legal en Colombia, usualmente es abreviada como COP y la circulación de ésta es controlada por el Banco de la República de Colombia.

Actualmente hay en circulación monedas de 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, de ésta última se tuvo su primera circulación entre 1996 y 2002, sin embargo, perdió popularidad debido a que era muy fácil de falsificar.

Las monedas de 500 y 1000 pesos son bimetálicas, ello para mejorar su seguridad y evitar que sean replicadas ilegalmente; en tanto, todas las denominaciones tienen diseños que aluden a la biodiversidad que hay en el país, entre ellos el oso de anteojos, la guacamaya bandera, la rana de cristal, la tortuga caguama, entre otras.

Temas Relacionados

Precio del dólarDólar en ColombiaDólar en Colombia hoyPrecio del dólar hoy en colombiacolombia-noticiasNoticias

Más Noticias

Clima hoy en Colombia: temperaturas para Cartagena lunes 25 de agosto 2025

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur

Clima hoy en Colombia: temperaturas

Lunes lluvioso en Colombia: así estará el clima este 25 de agosto

El país enfrenta una jornada con precipitaciones persistentes y condiciones atmosféricas inestables, según el IDEAM

Lunes lluvioso en Colombia: así

César Gaviria aseguró que el Gobierno Petro está implementando una política de “expropiación indirecta” a las propiedades de los colombianos: “Optó por acudir a figuras antidemocráticas”

El comunicado publicado por el Partido Liberal explica el concepto de expropiación indirecta que privan a los dueños de la capacidad de usar y disfrutar de sus bienes

César Gaviria aseguró que el

Alejandra Azcarate lanzó “vainazo” a Gustavo Petro, y la senadora Esmeralda Hernández le contestó: “Se hace la víctima y entra en turbulencia”

La actriz cuestionó al presidente tras admitir que no asistió a un encuentro sindical por quedarse dormido, y se generaron reacciones en redes sociales y la respuesta de la senadora del Pacto Histórico

Alejandra Azcarate lanzó “vainazo” a

Santoral 25 de agosto: lista de santos que festejamos en este inicio de semana

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 25 de agosto: lista
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Actor mexicano vivió momentos de

Actor mexicano vivió momentos de terror en Bogotá después de salir de rumba: “Te pueden matar”

Elder Dayán anunció la dulce espera de su cuarto bebé que será un varón: “Comparto con ustedes mi felicidad”

Aida Victoria Merlano le respondió sin rodeos a Yina Calderón luego de que afirmara que Westcol era el padre de su hijo

Estos son los artistas más escuchadoshoy en el top de K-pop de iTunes Colombia

“Caerás” lidera el top de las mejores películas de Netflix en Colombia que no dejarás de ver

Deportes

Etapa 3 de la Vuelta

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: equipo de Jonas Vingegaard denunció el robo de al menos 12 bicicletas

Así fue el doble túnel de Luis Díaz en el último partido con el Bayern Múnich, que es viral en redes sociales

Así quedó tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 8: América y Nacional empatan, Millonarios sube y Junior sigue líder

Camila Osorio debutó y quedó eliminada del US Open: la cucuteña sufrió una torcedura de tobillo

América y Nacional protagonizaron un pálido clásico en Cali: fue 1-1 en el Pascual