Carlos Antonio Vélez le lanzó fuerte pulla a Falcao por su crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Tiene que tener valentía”

El periodista Carlos Antonio Vélez pregunta a Falcao García en un estadio vacío acerca de sus críticas a los procesos de formación del fútbol colombiano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 7 de julo de 2026, la selección Colombia quedó eliminada en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá desde los tiros del punto penal ante Suiza.

Después del fracaso que vivió el cuadro “Cafetero” en su séptima participación mundialista, las sensaciones de frustración y tristeza fueron evidentes en los referentes de la Tricolor como Carlos “El Pibe” Valderrama, Faustino Asprilla, Víctor Hugo Aristizabal, entre otros.

Uno de los que se sumó a la sensación de tristeza fue el delantero Radamel Falcao García durante la transmisión para ESPN Colombia junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés.

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Falcao García hizo un llamado a los organismos del fútbol colombiano a trabajar en la parte formativa de los jóvenes futbolistas de nuestros país-crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Después de la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026, Falcao reflexionó sobre el trabajo de los organismos deportivos que regulan el fútbol nacional como la Dimayor y la Difútbol, y criticó sus trabajos, explicando que se debe trabajar en los procesos de formación de los futbolistas, e hizo un llamado para que se comience a trabajar en ello:

“Tenemos que trabajar en nuestro fútbol, en nuestros clubes, en selección. Tenemos que darle mucha atención porque son muchas las decepciones. Nuestras formaciones tienen que mejorar, el énfasis, la atención, la infraestructura que se le deben dar a las inferiores. Lo mismo a las divisiones del fútbol colombiano, no puede ser que no tengamos una categoría C, es una vergüenza que nuestro fútbol no tenga competitividad y fomente mediocridad y vagancia".

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El periodista deportivo criticó las palabras de Falcao- crédito Mariano Vimos/Colprensa

El 9 de julio de 2026, tras las palabras de Falcao, Carlos Antonio Vélez le respondió al delantero en el programa Palabras mayores, cuestionando la crítica al sistema del fútbol colombiano que el “Tigre” hizo, y aprovechando para lanzar una indirecta sobre la falta de atención por parte del cuerpo técnico del equipo de Néstor Lorenzo a la Liga BetPlay en sus procesos de selección para las convocatorias:

“Un consejo, Radamel. Si usted se va a meter a nadar en estas aguas, tiene que tener independencia, valentía en conceptos, carácter y criterio. “Un campeonato que entre otras cosas no nutre la selección nacional”, por favor. Yo por supuesto que no voy a discutir sus conocimientos, ni más faltaba. Pero es que aquí usted no habló de fútbol. Usted habló de una estructura de un campeonato. Un campeonato que entre otras cosas no nutre la selección nacional. La liga colombiana es ignorada por el seleccionador nacional", dijo.

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Y agregó: “No le importa. Se mantiene dando visajes en los estadios, posando en los palcos para que Win ponga sus cámaras y lo muestre y digan: “Cómo trabaja Lorenzo, va a todos los estadios a ver a todos los jugadores”. Y los periodistas, algunos bastante ingenuos, dicen: “Uy, vino a seguir a fulano de tal”. No ha seguido a nadie. Él va simplemente de visaje para decir: “Aquí estoy y estoy trabajando”. El fútbol colombiano le importó un sieso a este señor, le importó un carajo", completó.

Finalmente, Vélez explicó que las selecciones y la liga local no tienen relación alguna a la hora de convocar a los jugadores de la selección Colombia tanto en amistosos como en competencias oficiales:

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“Los clubes no cuentan para él. Al único que llevó fue a su amigo David Ospina, nada más. Y ya retirado de Nacional, por si acaso, pero él se retiró en el último partido de Nacional. Entonces, amigo Radamel, el fútbol colombiano no tiene nada que ver con las selecciones. Todos ellos juegan afuera. Los que juegan, porque hay algunos que no juegan, están afuera, pero no juegan”, completó Vélez.

Falcao García explicó que su crítica fue tergiversada: la crítica fue hecha al fútbol colombiano, no a la selección

Falcao aclaró que su mensaje buscaba impulsar cambios en las divisiones inferiores del fútbol colombiano. - crédito @Falcao/Instagram

Radamel Falcao aclaró este martes que sus comentarios tras la eliminación de Colombia del Mundial de 2026 no estaban dirigidos a la Selección, sino a la necesidad de reformar la estructura del fútbol del país desde las divisiones formativas, después de que, según explicó, algunos titulares tergiversaran el sentido de sus palabras.

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La precisión llegó a través de una historia en Instagram, luego de la repercusión que tuvieron sus declaraciones como comentarista de ESPN al término del partido frente a Suiza, en el que la Tricolor quedó fuera en la tanda de penales. Allí sostuvo que varios medios no reflejaron con fidelidad el alcance de su mensaje.

El delantero remarcó: “Después de ver que algunos medios con sus titulares han tergiversado mis palabras, quiero recalcar que mis declaraciones no hacían referencia a la Selección Colombia”.

En el mismo mensaje explicó que su planteamiento apuntaba al futuro del fútbol colombiano y no al rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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“Mi mensaje fue una reflexión sobre la necesidad de fortalecer nuestro fútbol desde su base (...). Solo así construiremos un fútbol colombiano más fuerte y con un mejor futuro”.