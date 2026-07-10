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Javier Hernández Bonnet reveló problemas internos en la FCF durante la participación de Colombia en el Mundial 2026: “Uno no alcanza a comprender”

La eliminación del cuadro “Cafetero” de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá generó una serie de revelaciones sobre la relación entre los dirigentes del organismo

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Caricatura de Javier Hernández Bonett con micrófono, directivos de FCF discutiendo, papeles volando, balones, banderas de Colombia y Suiza, logo FIFA World Cup 2026.
Javier Hernández Bonett informa sobre la tensa situación entre directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, quienes discuten acaloradamente tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 ante Suiza-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 7 de julio de 2026, la selección Colombia quedó por fuera del Mundial de la FIFA tras caer 4-3 en los tiros del punto penal ante Suiza.

En medio de la decepción y la frustración que significó el fracaso deportivo, el 9 de julio de 2026, el periodista Javier Hernández Bonett reveló el conflicto interno que se presentó en la Federación Colombiana de Fútbol debido a la presencia de la familia de los jugadores de la selección Colombia en los viajes con el equipo, situación que no se permite por la FIFA en las concentraciones.

Javier Hernández Bonett reveló problemas en la interna directiva de la Federación Colombiana de Fútbol-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters
Javier Hernández Bonett reveló problemas en la interna directiva de la Federación Colombiana de Fútbol-crédito Simon Fearn/IMAGN IMAGES vía Reuters

Según Bonnet, en lo dicho en el programa Jugada maestra, de Ditu (Caracol TV), las familias de los jugadores habrían viajado de manera constante con la delegación en el mismo avión, una práctica que, afirmó, no está aprobada por la FIFA. El periodista añadió que uno de los directivos tuvo que llegar temprano al estadio de Guadalajara porque no había lugar en el transporte del equipo.

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“En el cierre de la campaña de la selección Colombia, estando pendientes de todo el escándalo desde que abordamos el avión, surgió toda la controversia en la Federación Colombiana de Fútbol por la supuesta visita al palco oficial del nieto de Ramón Jesurún. Hay situaciones que uno no alcanza a comprender como corresponde. Todo lo relacionado con los familiares viajando en el avión de la delegación colombiana va en contra del protocolo de FIFA, con dirigentes a bordo”, explicó.

Además sostuvo que tuvo una charla con un dirigente del fútbol profesional colombiano que le confirmó la irregularidad que se presentó.

“Lo único que puedo decir es que en Guadalajara me encontré a un dirigente del fútbol profesional colombiano y le pregunté: “¿Qué hubo? ¿Por qué tan temprano en el estadio?” Me respondió: “Porque me tengo que venir en bus, ya que para el entorno del presidente de la Federación están todos los vehículos al servicio”. Eso me lo dijo un dirigente cercano a Ramón Jesurún. Lo más impactante es que ese dirigente es cercano a Jesurún", agregó.

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El problema jurídico de la inscripción de la junta directiva de la Federación Colombiana de Fútbol

Otro de los problemas que se reveló por parte de Esteban Jaramillo fue la presencia de dos comités ejecutivos en la Federación Colombiana de Fútbol-crédito Albert Gea/REUTERS
Otro de los problemas que se reveló por parte de Esteban Jaramillo fue la presencia de dos comités ejecutivos en la Federación Colombiana de Fútbol-crédito Albert Gea/REUTERS

En adición al conflicto interno y la ruptura del protocolo explicado por Hernández Bonnet, el periodista Esteban Jaramillo recordó que la nueva junta de la Federación Colombiana de Fútbol aún no puede posesionarse debido a que existen dos juntas directivas registradas ante el Ministerio del Deporte:

"A esto se suma que existe una discusión jurídica respecto a que Ramón Jesurún inscribió ante el Ministerio del Deporte al comité ejecutivo que fue elegido en marzo de este año. En este momento, hay dos juntas directivas inscritas por Jesurún, porque la junta anterior sigue ejerciendo funciones hasta el 27 de agosto“, recordó.

Y a ello, Hernández Bonnet detalló que el problema legal a la hora de inscribir significa que Ramón Jesurún aún no sería el presidente para el periodo 2026-2030:

"Al inscribir Jesurún un comité ejecutivo con sus respectivas comisiones, lo hizo sin legitimidad, porque él no es el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol para el siguiente periodo, o al menos no lo han nombrado. En la elección se nombran los dignatarios y, después, entre ellos, se elige al presidente. Por lo tanto, él no tenía la autoridad para inscribir ese comité ejecutivo y las comisiones correspondientes“, complementó.

El Comité Ejecutivo todavía no trató la renovación del entrenador

El periodista detalló que el tema de la continuidad de Néstor Lorenzo aún no se discute en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, descartando que se ratifique la continuidad del técnico argentino bajo el mando de la "Tricolor"-crédito @alexisnoticias/X
El periodista detalló que el tema de la continuidad de Néstor Lorenzo aún no se discute en el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, descartando que se ratifique la continuidad del técnico argentino bajo el mando de la "Tricolor"-crédito @alexisnoticias/X

Por otra parte, sobre el tema de la continuidad de Néstor Lorenzo en la Tricolor, según la versión que entregó el periodista Alexis Rodríguez, el 9 de julio de 2026, aún no fue discutida de manera formal por la dirigencia de la FCF. Hasta que esa conversación ocurra y se aclare el cuadro interno, cualquier versión sobre su permanencia o su salida se mantiene en el terreno de la especulación.

Así lo informó el comunicador de Win Sports:

“TEMA DE SELECCIÓN DE DT Le pregunté a Álvaro González, Vicepresidente del Comité Ejecutivo de la FCF, sobre la supuesta renovación del contrato de Néstor Lorenzo R/ “El Comité aún no se ha reunido para abordar ese tema”, dijo.

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