En video: así fue la conquista de las medallas de oro para la Selección Colombia de natación

Así comenzó la cosecha de medallas para Colombia, en la segunda jornada de finales. La primera alegría del día llegó gracias a María Gabriela Becerra, quien conquistó una medalla de oro del Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 - crédito @fecnacolombia/Instagram

La Selección Colombia tuvo un inicio destacado en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 al conquistar 16 medallas durante la primera jornada de competencias. La delegación nacional sumó cinco preseas de oro, ocho de plata y tres de bronce.

La gran figura del día fue Jasmin Pistelli Palomino, quien no solo se quedó con la medalla de oro en los 200 metros espalda de la categoría 19 años y mayores, sino que además estableció un nuevo récord nacional al registrar un tiempo de 2:12.80. Con esa marca superó el registro de 2:13.64 que Carolina Colorado mantenía vigente desde 2012.

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La actuación de Pistelli fue uno de los momentos más destacados de la jornada ante el público de Ibagué, que acompañó a los nadadores colombianos durante el primer día de competencias. La colombiana dominó la final por delante de la mexicana Liseska Gallegos Gutiérrez y de la ecuatoriana María Daniela Contreras Ruiz.

La primera medalla de oro para Colombia llegó gracias a Matías Ramírez Bonilla, quien se impuso en los 200 metros espalda de la categoría 16-18 años con un tiempo de 2:06.83. Más adelante, Juan Manuel Morales encabezó un doblete colombiano en los 1.500 metros libre de la categoría 19 años y mayores, prueba en la que Sebastián Camacho terminó en la segunda posición.

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Las pruebas de relevos también dejaron resultados favorables para Colombia. Tanto el equipo femenino como el masculino de los 4x100 metros libre de la categoría 19 años y mayores lograron subir a lo más alto del podio para aumentar la cosecha de medallas del país anfitrión.

María Gabriela Becerra conquistó el oro en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 - crédito @fecnacolombia/Instagram

Los cinco oros de Colombia

Matías Ramírez Bonilla – 200 metros espalda (16-18 años): 2:06.83 .

Jasmin Pistelli Palomino – 200 metros espalda (19 años y mayores): 2:12.80 , nuevo récord nacional.

Juan Manuel Morales – 1.500 metros libre (19 años y mayores): 16:06.06 .

Relevo femenino 4x100 metros libre (19 años y mayores) : Stefanía Gómez, Isabella Bedoya, Laura Melo y Jasmin Pistelli ( 3:54.48 ).

Relevo masculino 4x100 metros libre (19 años y mayores): Juan Manuel Morales, Frank Solano, David Arias y Sebastián Camacho (3:23.71).

Matías Ramírez se proclamó campeón de los 400 m combinado (categoría 16-18 años), con un tiempo de 4:41.90 - crédito @fecnacolombia/Instagram

Así quedaron los podios de las pruebas ganadas por Colombia

200 metros espalda (16-18 años)

Matías Ramírez Bonilla (Colombia) – 2:06.83

Omar Ruelas Cisneros (México) – 2:07.16

Alessio Ducourti Ancona (México) – 2:10.05

200 metros espalda (19 años y mayores)

Jasmin Pistelli Palomino (Colombia) – 2:12.80

Liseska Gallegos Gutiérrez (México) – 2:20.80

María Daniela Contreras Ruiz (Ecuador) – 2:21.01

1.500 metros libre (19 años y mayores)

Juan Manuel Morales (Colombia) – 16:06.06

Sebastián Camacho (Colombia) – 16:07.36

Roberto Valdés (México) – 16:18.26

Relevo femenino 4x100 metros libre (19 años y mayores)

Colombia – 3:54.48

México – 3:56.13

Ecuador – 4:01.35

Relevo masculino 4x100 metros libre (19 años y mayores)

Colombia – 3:23.71

Chile – 3:24.03

Ecuador – 3:28.45

Además de las cinco medallas de oro, la delegación colombiana consiguió ocho preseas de plata y tres de bronce, consolidando un arranque positivo en el campeonato continental.

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Juan Manuel Morales conquistó la medalla de oro al registrar un tiempo de 1:50.19 en los 200 m libre - crédito @fecnacolombia/Instagram

Las ocho medallas de plata

Gabriela Becerra – 200 metros espalda (13-15 años): 2:25.96 .

Tatiana Naranjo – 1.500 metros libre (16-18 años): 17:52.84 .

Juan José Giraldo – 100 metros pecho (19 años y mayores): 1:02.14 .

Julián Felipe Sarmiento – 1.500 metros libre (13-15 años): 16:54.56 .

Nicolás Kokidko – 1.500 metros libre (16-18 años): 16:18.52 .

Sebastián Camacho – 1.500 metros libre (19 años y mayores): 16:07.36 .

Relevo femenino 4x100 metros libre (13-15 años): María Camila Barona, Gabriela Becerra, Salomé Galeano y Sofía Lugo ( 4:03.64 ).

Relevo masculino 4x100 metros libre (16-18 años): Ian Maldonado, Matías Ramírez, Nicolás Kokidko y Omar Enrique Crueche (3:31.87).

Las tres medallas de bronce

Miranda Aristizábal – 200 metros espalda (13-15 años): 2:26.76 .

Isabella Arroyave – 100 metros pecho (13-15 años): 1:16.85 .

Juan Daniel García – 100 metros pecho (19 años y mayores): 1:02.53.