Deportes

En video: así fue la conquista de las medallas de oro para la Selección Colombia de natación

La delegación colombiana de natación alcanzó 16 medallas duranta la primera jornada del Panam Sports que se realiza en Ibagué

Guardar
Google icon

Así comenzó la cosecha de medallas para Colombia, en la segunda jornada de finales. La primera alegría del día llegó gracias a María Gabriela Becerra, quien conquistó una medalla de oro del Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 - crédito @fecnacolombia/Instagram

La Selección Colombia tuvo un inicio destacado en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 al conquistar 16 medallas durante la primera jornada de competencias. La delegación nacional sumó cinco preseas de oro, ocho de plata y tres de bronce.

La gran figura del día fue Jasmin Pistelli Palomino, quien no solo se quedó con la medalla de oro en los 200 metros espalda de la categoría 19 años y mayores, sino que además estableció un nuevo récord nacional al registrar un tiempo de 2:12.80. Con esa marca superó el registro de 2:13.64 que Carolina Colorado mantenía vigente desde 2012.

PUBLICIDAD

La actuación de Pistelli fue uno de los momentos más destacados de la jornada ante el público de Ibagué, que acompañó a los nadadores colombianos durante el primer día de competencias. La colombiana dominó la final por delante de la mexicana Liseska Gallegos Gutiérrez y de la ecuatoriana María Daniela Contreras Ruiz.

La primera medalla de oro para Colombia llegó gracias a Matías Ramírez Bonilla, quien se impuso en los 200 metros espalda de la categoría 16-18 años con un tiempo de 2:06.83. Más adelante, Juan Manuel Morales encabezó un doblete colombiano en los 1.500 metros libre de la categoría 19 años y mayores, prueba en la que Sebastián Camacho terminó en la segunda posición.

PUBLICIDAD

Las pruebas de relevos también dejaron resultados favorables para Colombia. Tanto el equipo femenino como el masculino de los 4x100 metros libre de la categoría 19 años y mayores lograron subir a lo más alto del podio para aumentar la cosecha de medallas del país anfitrión.

María Gabriela Becerra conquistó el oro en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 - crédito @fecnacolombia/Instagram
María Gabriela Becerra conquistó el oro en el Panam Aquatics Swimming Championships Ibagué 2026 - crédito @fecnacolombia/Instagram

Los cinco oros de Colombia

  • Matías Ramírez Bonilla – 200 metros espalda (16-18 años): 2:06.83.
  • Jasmin Pistelli Palomino – 200 metros espalda (19 años y mayores): 2:12.80, nuevo récord nacional.
  • Juan Manuel Morales – 1.500 metros libre (19 años y mayores): 16:06.06.
  • Relevo femenino 4x100 metros libre (19 años y mayores): Stefanía Gómez, Isabella Bedoya, Laura Melo y Jasmin Pistelli (3:54.48).
  • Relevo masculino 4x100 metros libre (19 años y mayores): Juan Manuel Morales, Frank Solano, David Arias y Sebastián Camacho (3:23.71).
Matías Ramírez se proclamó campeón de los 400 m combinado (categoría 16-18 años), con un tiempo de 4:41.90 - crédito @fecnacolombia/Instagram
Matías Ramírez se proclamó campeón de los 400 m combinado (categoría 16-18 años), con un tiempo de 4:41.90 - crédito @fecnacolombia/Instagram

Así quedaron los podios de las pruebas ganadas por Colombia

200 metros espalda (16-18 años)

  • Matías Ramírez Bonilla (Colombia) – 2:06.83
  • Omar Ruelas Cisneros (México) – 2:07.16
  • Alessio Ducourti Ancona (México) – 2:10.05

200 metros espalda (19 años y mayores)

  • Jasmin Pistelli Palomino (Colombia) – 2:12.80
  • Liseska Gallegos Gutiérrez (México) – 2:20.80
  • María Daniela Contreras Ruiz (Ecuador) – 2:21.01

1.500 metros libre (19 años y mayores)

  • Juan Manuel Morales (Colombia) – 16:06.06
  • Sebastián Camacho (Colombia) – 16:07.36
  • Roberto Valdés (México) – 16:18.26

Relevo femenino 4x100 metros libre (19 años y mayores)

  • Colombia – 3:54.48
  • México – 3:56.13
  • Ecuador – 4:01.35

Relevo masculino 4x100 metros libre (19 años y mayores)

  • Colombia – 3:23.71
  • Chile – 3:24.03
  • Ecuador – 3:28.45

Además de las cinco medallas de oro, la delegación colombiana consiguió ocho preseas de plata y tres de bronce, consolidando un arranque positivo en el campeonato continental.

Juan Manuel Morales conquistó la medalla de oro al registrar un tiempo de 1:50.19 en los 200 m libre - crédito @fecnacolombia/Instagram
Juan Manuel Morales conquistó la medalla de oro al registrar un tiempo de 1:50.19 en los 200 m libre - crédito @fecnacolombia/Instagram

Las ocho medallas de plata

  • Gabriela Becerra – 200 metros espalda (13-15 años): 2:25.96.
  • Tatiana Naranjo – 1.500 metros libre (16-18 años): 17:52.84.
  • Juan José Giraldo – 100 metros pecho (19 años y mayores): 1:02.14.
  • Julián Felipe Sarmiento – 1.500 metros libre (13-15 años): 16:54.56.
  • Nicolás Kokidko – 1.500 metros libre (16-18 años): 16:18.52.
  • Sebastián Camacho – 1.500 metros libre (19 años y mayores): 16:07.36.
  • Relevo femenino 4x100 metros libre (13-15 años): María Camila Barona, Gabriela Becerra, Salomé Galeano y Sofía Lugo (4:03.64).
  • Relevo masculino 4x100 metros libre (16-18 años): Ian Maldonado, Matías Ramírez, Nicolás Kokidko y Omar Enrique Crueche (3:31.87).

Las tres medallas de bronce

  • Miranda Aristizábal – 200 metros espalda (13-15 años): 2:26.76.
  • Isabella Arroyave – 100 metros pecho (13-15 años): 1:16.85.
  • Juan Daniel García – 100 metros pecho (19 años y mayores): 1:02.53.

Temas Relacionados

Selección ColombiaMedallas de orocompetencianataciónColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro

Tras sus actuaciones con la Selección Colombia, el club turco vio cómo creció el interés en el mercado de fichajes por el defensor central

Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro

Fernando Palomo compartió reflexión sobre el primer Mundial de Luis Díaz: “No puede ser que esté con 28 años jugando su primera Copa del Mundo”

El narrador de ESPN reveló sus impresiones sobre la manera en que se gestionaba el talento del fútbol colombiano

Fernando Palomo compartió reflexión sobre el primer Mundial de Luis Díaz: “No puede ser que esté con 28 años jugando su primera Copa del Mundo”

Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El equipo bogotano contrataría a un defensor central que comenzó su carrera en el Deportivo Cali y pertenece a un club del fútbol mexicano; mientras que el medellinense se haría con un atacante del fútbol ecuatoriano

Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El Atanasio Girardot cerraría sus puertas para continuar la remodelación: estas serían las fechas

Eduardo Silva, director del Inder Medellín, expuso parte del plan con el que se está remodelando el estadio de la ciudad, y se refirió a la posibilidad de regresar a la dirigencia del Poderoso

El Atanasio Girardot cerraría sus puertas para continuar la remodelación: estas serían las fechas

Jorge Luis Pinto exigió un recambio en la Selección Colombia: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James”

El extécnico de la Tricolor advirtió sobre la necesidad de transformar la estructura y el trabajo diario para recuperar la fortaleza del fútbol cafetero

Jorge Luis Pinto exigió un recambio en la Selección Colombia: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W reveló que habría pasado con Pipe Bueno si Legarda no hubiera fallecido: “Voy a salir funada”

Luisa Fernanda W reveló que habría pasado con Pipe Bueno si Legarda no hubiera fallecido: “Voy a salir funada”

Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras criticar su relación con Juanda Caribe: “Dios mío padre”

Concierto de Conciertos anunció aplazamiento por el “actual contexto político e institucional del país”: esta es la nueva fecha y lugar

Carlos Manuel Vesga se refirió a su nominación a los Emmy 2026: “Todo acerca de ‘Pluribus’ ha desafiado la realidad”

Esperanza Gómez reveló si el tamaño importa: “Ahí empieza el complejo”

Deportes

Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro

Dávinson Sánchez volvería a Galatasaray con importante noticia para su carrera: el club tomó una decisión sobre su futuro

Fernando Palomo compartió reflexión sobre el primer Mundial de Luis Díaz: “No puede ser que esté con 28 años jugando su primera Copa del Mundo”

Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El Atanasio Girardot cerraría sus puertas para continuar la remodelación: estas serían las fechas

Jorge Luis Pinto exigió un recambio en la Selección Colombia: “Tienen que salir como 10 jugadores, encabezados por James”