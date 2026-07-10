Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Tour de Francia.
Kilómetro 62: Faltan más de 60 kilómetros para llegar al esprint en Landiras. A esta hora se registra una temperatura de 49 grados.
Así fue la etapa 6 del Tour de Francia: el esloveno Tadej Pogačar se coronó en el Col de Tourmalet
Tadej Pogačar ganó este jueves una etapa clave del Tour de Francia entre Pau y Gavarnie-Gèdre de 186 kilómetros, con el Tourmalet como juez, y el colombiano Egan Bernal quedó como el mejor de su país al subir al top 10 de la clasificación general.
Kilómetro 46: La diferencia se mantiene a estas alturas.
Kilómetro 37: Los equipos comienzan a trabajar, y los fugados del día se hidratan para lo que es aún una larga jornada,.
Kilómetro 28: La situación de carrera se mantiene a estas alturas.
La diferencia parcial en estos momentos se acerca al minuto
Situación de carrera
Kilómetro 12: El checo Jakub Otruba del Caja Rural y el francés Baptiste Veistroffer del Lotto Intermarché son los primeros fugados del día.
Así va clasificación general del Tour de Francia 2026
- 1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 21 horas; 11 minutos y 57 segundos.
- 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 42 segundos.
- 3. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 3 minutos y 27 segundos.
- 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 9 minutos y 12 segundos.
- 22. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 13 minutos y 6 segundos.
- 29. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 24 minutos y 32 segundos.
- 59. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora; 1 minuto y 34 segundos.
Así es la etapa 7 del Tour de Francia
La etapa 7 del Tour de Francia unirá Hagetmau y Burdeos el 10 de julio de 2026 con un recorrido de 175,1 kilómetros, en un día pensado para los velocistas tras dejar atrás los Pirineos y con una llegada propicia para un sprint masivo.
La jornada tendrá un único ascenso puntuable: la Côte de Béguey, de 1,6 kilómetros al 4,2%, con la cima situada a poco menos de 40 kilómetros de la llegada, un perfil que refuerza el guion de embalaje.
La salida en Hagetmau marcará un hecho inédito: será la primera vez que una etapa del Tour comience o termine en esta localidad, ubicada en la ruta de peregrinación Voie du Vézelay hacia Santiago de Compostela.
Se completa la primera semana de la “Grande Boucle”
La transmisión de la etapa comenzó el 10 de julio de 2026 a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver em Espn 5, Disney Plus Premium, Caracol Sports y RCN.