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Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Tras el ascenso al Col de Tourmalet, la jornada contará con un recorrido totalmente llano, llegando a su primera semana de competencia

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Egan Bernal quiere llegar al top-10 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS
Egan Bernal quiere llegar al top-10 del Tour de Francia-crédito Stephanie Lecocq/REUTERS

¡Un saludo cordial, amantes del ciclismo! Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 7 del Tour de Francia.

12:50 hsHoy

Kilómetro 62: Faltan más de 60 kilómetros para llegar al esprint en Landiras. A esta hora se registra una temperatura de 49 grados.

12:36 hsHoy

Así fue la etapa 6 del Tour de Francia: el esloveno Tadej Pogačar se coronó en el Col de Tourmalet

Etapa 6 del Tour de Francia 2026: Tadej Pogacar es nuevo líder tras ganar el Tourmalet; Egan Bernal está al borde del top 10

El mejor colombiano en la clasificación general es el líder del Ineos Netcompany que dio un salto de 15 puestos acercándose a los puestos del top 10

El vigente campeón dio su primera gran exhibición en la edición 2026 sacando más de dos minutos de ventaja a Jonas Vingegaard - crédito REUTERS/Dario Belingheri
El vigente campeón dio su primera gran exhibición en la edición 2026 sacando más de dos minutos de ventaja a Jonas Vingegaard - crédito REUTERS/Dario Belingheri

Tadej Pogačar ganó este jueves una etapa clave del Tour de Francia entre Pau y Gavarnie-Gèdre de 186 kilómetros, con el Tourmalet como juez, y el colombiano Egan Bernal quedó como el mejor de su país al subir al top 10 de la clasificación general.

Leer la nota completa
12:28 hsHoy

Kilómetro 46: La diferencia se mantiene a estas alturas.

12:15 hsHoy

Kilómetro 37: Los equipos comienzan a trabajar, y los fugados del día se hidratan para lo que es aún una larga jornada,.

12:02 hsHoy

Kilómetro 28: La situación de carrera se mantiene a estas alturas.

11:47 hsHoy

La diferencia parcial en estos momentos se acerca al minuto

Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba durante la etapa 7 del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Baptiste Veistroffer y Jakub Otruba durante la etapa 7 del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
11:42 hsHoy

Situación de carrera

Kilómetro 12: El checo Jakub Otruba del Caja Rural y el francés Baptiste Veistroffer del Lotto Intermarché son los primeros fugados del día.

11:30 hsHoy

Así va clasificación general del Tour de Francia 2026

La alegría de Pogacar al llevarse la etapa 6 del Tour de Francia 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
La alegría de Pogacar al llevarse la etapa 6 del Tour de Francia 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
  • 1. Tadej Pogacar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 21 horas; 11 minutos y 57 segundos.
  • 2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 42 segundos.
  • 3. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 3 minutos y 27 segundos.
  • 11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 9 minutos y 12 segundos.
  • 22. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 13 minutos y 6 segundos.
  • 29. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 24 minutos y 32 segundos.
  • 59. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora; 1 minuto y 34 segundos.
11:29 hsHoy

Así es la etapa 7 del Tour de Francia

Desde su punto de partida a Hagetmau, y su llegada a Burdeos, la jornada contará con un esprint y un premio de cuarta categoría-crédito Tour de Francia
Desde su punto de partida a Hagetmau, y su llegada a Burdeos, la jornada contará con un esprint y un premio de cuarta categoría-crédito Tour de Francia

La etapa 7 del Tour de Francia unirá Hagetmau y Burdeos el 10 de julio de 2026 con un recorrido de 175,1 kilómetros, en un día pensado para los velocistas tras dejar atrás los Pirineos y con una llegada propicia para un sprint masivo.

La jornada tendrá un único ascenso puntuable: la Côte de Béguey, de 1,6 kilómetros al 4,2%, con la cima situada a poco menos de 40 kilómetros de la llegada, un perfil que refuerza el guion de embalaje.

La salida en Hagetmau marcará un hecho inédito: será la primera vez que una etapa del Tour comience o termine en esta localidad, ubicada en la ruta de peregrinación Voie du Vézelay hacia Santiago de Compostela.

11:21 hsHoy

Se completa la primera semana de la “Grande Boucle”

Egan Bernal en acción durante la etapa 6 del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS
Egan Bernal en acción durante la etapa 6 del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

La transmisión de la etapa comenzó el 10 de julio de 2026 a partir de las 6:00 a. m. (hora de Colombia), y se podrá ver em Espn 5, Disney Plus Premium, Caracol Sports y RCN.

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