Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Kilómetro 62: Faltan más de 60 kilómetros para llegar al esprint en Landiras. A esta hora se registra una temperatura de 49 grados.

Tadej Pogačar ganó este jueves una etapa clave del Tour de Francia entre Pau y Gavarnie-Gèdre de 186 kilómetros, con el Tourmalet como juez, y el colombiano Egan Bernal quedó como el mejor de su país al subir al top 10 de la clasificación general.

Así fue la etapa 6 del Tour de Francia: el esloveno Tadej Pogačar se coronó en el Col de Tourmalet

Kilómetro 37: Los equipos comienzan a trabajar, y los fugados del día se hidratan para lo que es aún una larga jornada,.

Kilómetro 28: La situación de carrera se mantiene a estas alturas.

La diferencia parcial en estos momentos se acerca al minuto

Kilómetro 12: El checo Jakub Otruba del Caja Rural y el francés Baptiste Veistroffer del Lotto Intermarché son los primeros fugados del día.

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 2 minutos y 42 segundos.

11:29 hs

Así es la etapa 7 del Tour de Francia

Desde su punto de partida a Hagetmau, y su llegada a Burdeos, la jornada contará con un esprint y un premio de cuarta categoría-crédito Tour de Francia

La etapa 7 del Tour de Francia unirá Hagetmau y Burdeos el 10 de julio de 2026 con un recorrido de 175,1 kilómetros, en un día pensado para los velocistas tras dejar atrás los Pirineos y con una llegada propicia para un sprint masivo.

La jornada tendrá un único ascenso puntuable: la Côte de Béguey, de 1,6 kilómetros al 4,2%, con la cima situada a poco menos de 40 kilómetros de la llegada, un perfil que refuerza el guion de embalaje.