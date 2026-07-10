Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, habló sobre la situación de la empresaria en prisión y le envió mensaje de cumpleaños: “No ha sido nuestra voluntad”

Karol Samantha dedicó un mensaje emotivo en el que expresó sus deseos para el futuro de la pareja - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

La situación de Epa Colombia, nombre artístico de Daneidy Barrera Rojas, vuelve a ocupar la atención pública tras la publicación de un mensaje de Karol Samantha, su pareja sentimental, en una fecha significativa para la empresaria.

La creadora de contenido celebró su cumpleaños número 30 el 9 de julio, pero continúa privada de la libertad tras la condena impuesta por su participación en los hechos ocurridos durante protestas sociales en el país.

En las últimas semanas, la figura de Epa Colombia ha sido objeto de especulación y rumores relacionados con su situación en el centro penitenciario, algunos de los cuales incluyen supuestos aislamientos, dificultades de comunicación con su familia y hasta versiones sobre un posible embarazo.

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En medio de rumores y distancia, Karol Samantha expresa su apoyo a Epa Colombia con un mensaje de cumpleaños- crédito @epa_colombia/ Instagram

Frente a este clima de incertidumbre, Karol Samantha decidió expresar públicamente su sentir a través de sus redes sociales, en un mensaje dirigido directamente a la empresaria.

“No ha sido nuestra voluntad, ha sido la de Dios y aunque fue un día lleno de nostalgia, sé que vendrán tiempos mejores. Bendecidos 30, mamamor”, escribió en su cuenta personal.

La pareja de Epa Colombia ha asumido la responsabilidad de liderar la empresa de productos capilares fundada por Barrera y cuidar de la hija que ambas tienen en común. Esta nueva etapa implica afrontar el día a día con la ausencia de su pareja y la presión mediática sobre la situación judicial de la influenciadora.

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En un mensaje posterior, Karol Samantha profundizó en el impacto emocional de la separación: “Se habla muy poco de quienes esperamos afuera. De quienes aprendemos a sonreír mientras el corazón llora, de quienes criamos hijos, trabajamos, seguimos adelante y, aun así, sentimos el vacío de la persona que amamos”.

Entre los mensajes de felicitación que Karol Samantha y la hija de la pareja enviaron a Epa Colombia, la compañera sentimental de la empresaria subrayó que la situación permanece compleja. En su mensaje, resaltó la necesidad de mantenerse firme durante el cumplimiento de la condena y reconoció que la separación ha representado momentos difíciles, especialmente por no poder compartir la crianza de su hija en familia.

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“Deseamos para ti mucha vida, mucha salud, mucha tranquilidad y esperar que el próximo año estemos juntas. Sabemos que el tiempo no se recupera, pero sabemos que Dios nos tiene para grandes cosas. Sigue siendo esa mujer fuerte y perseverante. Que tú no estés acá con nosotras nos llena de mucha tristeza porque no es así como planeamos tu y yo criar a nuestra hermosa hija”, dijo Karol.

Karol Samantha envía emotivo mensaje a Epa Colombia en su cumpleaños - crédito @karolsamantaoficial/ Instagram

Las publicaciones de Karol provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde internautas dejaron mensajes de apoyo a la empresaria a a su familia. “Que bellas declaramos en el nombre de Dios 🙏que el próximo cumpleaños epa estara con ustedes", “😍pronto mamá estará contigo bb", “Que este año sea lleno de bendiciones para Epa deseo de corazón que sea libre y vuelva con su familia”, “después de la tormenta viene la calma, además después de tanta oscuridad brillarán como nunca, pronto estarán juntas” (Sic), son algunos de los mensajes que se sumaron.

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La condena de Epa Colombia asciende a cinco años y dos meses de prisión, la cual cumple en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, como consecuencia de su participación en actos vandálicos durante las movilizaciones sociales del 2019. Este contexto ha generado un escenario de constante atención sobre su entorno familiar y profesional, marcado por mensajes de apoyo y versiones no confirmadas sobre su estado dentro del penal.

Karol Samantha expresó su deseo de reencontrarse como familia y de superar el desafío que enfrentan durante el cumplimiento de la condena - crédito @epa_colombia/ Instagram

Pese a los rumores, en redes sociales se desmintió la versión de un embarazo actual de la pareja. El caso de Epa Colombia continúa generando reacciones en diversos sectores, mientras su círculo cercano mantiene la esperanza de que la empresaria pueda retomar la vida en libertad.

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