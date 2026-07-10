El secreto para dejar las ollas como nuevas está en la cáscara de papa y el bicarbonato: así funciona

Ni vinagre ni detergentes: el truco con cáscara de papa y bicarbonato para quitar el óxido de las sartenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las soluciones caseras para la limpieza del hogar continúan ganando espacio entre quienes buscan métodos sencillos, económicos y con menos productos químicos.

Una de las fórmulas que más ha llamado la atención en los últimos meses consiste en utilizar cáscara de papa y bicarbonato de sodio para remover el óxido acumulado en sartenes, ollas y otros utensilios metálicos.

El método, difundido por distintos especialistas en limpieza doméstica a través de portales web y en las redes sociales, aprovecha las propiedades naturales de ambos ingredientes para desprender la corrosión sin necesidad de recurrir a limpiadores industriales o químicos que puedan afectar la salud y seguridad.

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El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para actuar como un limpiador suave gracias a su efecto ligeramente abrasivo, lo que facilita eliminar residuos adheridos sin deteriorar la superficie del metal. Por su parte, la cáscara de la papa contiene ácido oxálico, un compuesto presente de forma natural que ayuda a descomponer las capas de óxido.

El método casero con cáscara de papa que ayuda a eliminar el óxido de las sartenes sin usar vinagre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La combinación de ambos elementos permite aflojar las manchas de corrosión que aparecen con el paso del tiempo, especialmente en utensilios de hierro o acero que permanecen expuestos a la humedad o que no se secan completamente después de ser lavados.

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Cómo utilizar la cáscara de papa y el bicarbonato

Lo primero es distribuir una cantidad suficiente de bicarbonato de sodio sobre la zona afectada por el óxido. Después, se debe colocar una cáscara de papa directamente sobre la superficie para que ambos ingredientes permanezcan en contacto.

De acuerdo con las recomendaciones populares, hay que dejar reposar la mezcla durante varias horas, preferiblemente toda la noche y al día siguiente de debe frotar la superficie con un cepillo o una esponja bajo agua corriente para retirar los restos de óxido.

En caso de que las manchas persistan, los expertos en limpieza indican que el proceso puede repetirse hasta obtener un mejor resultado.

Cuando el tamaño del utensilio lo permita, otra opción consiste en cortar una papa por la mitad e introducir parte del objeto oxidado en ella, de manera que el ácido natural de la papa actúe de forma continua sobre la zona deteriorada.

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El método para quitar el óxido de utensilios metálicos usa cáscara de papa y bicarbonato de sodio sin recurrir a limpiadores industriales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez finalizada la limpieza, es fundamental secar completamente el utensilio antes de guardarlo, ya que la humedad es uno de los principales factores que favorecen la aparición de nueva corrosión.

Cómo evitar que las sartenes vuelvan a oxidarse

La mejor estrategia para prolongar la vida útil de las ollas de hierro y otros utensilios metálicos es prevenir la acumulación de humedad.

Después de cada lavado, se recomienda secarlos de inmediato con un paño limpio y asegurarse de que no queden gotas de agua antes de almacenarlos.

Como medida adicional de protección, puede aplicarse una capa muy fina de aceite vegetal sobre toda la superficie del utensilio, ya que este recubrimiento crea una barrera que ayuda a disminuir el contacto del metal con la humedad ambiental.

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También es aconsejable guardar las sartenes en lugares secos y con buena ventilación. Si se almacenan una encima de otra, colocar una hoja de papel o un protector entre ellas puede evitar rayones y contribuir a conservar el recubrimiento protector.

Para limpiar el óxido, se recomienda aplicar bicarbonato de sodio sobre la zona afectada y dejar la cáscara de papa en contacto durante varias horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque este tipo de remedios caseros puede ser útil para eliminar manchas leves o moderadas de óxido, cuando la corrosión es muy profunda o compromete la integridad del utensilio, lo más recomendable es evaluar si todavía es seguro seguir utilizándolo para preparar alimentos.

Lo anterior porque cocinar o consumir alimentos preparados en ollas o sartenes con corrosión avanzada no es formidable.

El deterioro del metal puede favorecer el desprendimiento de partículas hacia los alimentos y, además, indica que el utensilio ha perdido parte de su capa protectora, lo que puede afectar su seguridad y desempeño.

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