Colombia

El secreto para dejar las ollas como nuevas está en la cáscara de papa y el bicarbonato: así funciona

La combinación de estos dos ingredientes ayuda a remover el óxido acumulado en utensilios metálicos y se ha convertido en una alternativa económica para la limpieza del hogar

Guardar
Google icon
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ni vinagre ni detergentes: el truco con cáscara de papa y bicarbonato para quitar el óxido de las sartenes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las soluciones caseras para la limpieza del hogar continúan ganando espacio entre quienes buscan métodos sencillos, económicos y con menos productos químicos.

Una de las fórmulas que más ha llamado la atención en los últimos meses consiste en utilizar cáscara de papa y bicarbonato de sodio para remover el óxido acumulado en sartenes, ollas y otros utensilios metálicos.

El método, difundido por distintos especialistas en limpieza doméstica a través de portales web y en las redes sociales, aprovecha las propiedades naturales de ambos ingredientes para desprender la corrosión sin necesidad de recurrir a limpiadores industriales o químicos que puedan afectar la salud y seguridad.

PUBLICIDAD

El bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para actuar como un limpiador suave gracias a su efecto ligeramente abrasivo, lo que facilita eliminar residuos adheridos sin deteriorar la superficie del metal. Por su parte, la cáscara de la papa contiene ácido oxálico, un compuesto presente de forma natural que ayuda a descomponer las capas de óxido.

Una papa completamente pelada de color amarillo pálido se encuentra en una tabla de cortar de madera, junto a un montón de sus cáscaras.
El método casero con cáscara de papa que ayuda a eliminar el óxido de las sartenes sin usar vinagre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La combinación de ambos elementos permite aflojar las manchas de corrosión que aparecen con el paso del tiempo, especialmente en utensilios de hierro o acero que permanecen expuestos a la humedad o que no se secan completamente después de ser lavados.

PUBLICIDAD

Cómo utilizar la cáscara de papa y el bicarbonato

Lo primero es distribuir una cantidad suficiente de bicarbonato de sodio sobre la zona afectada por el óxido. Después, se debe colocar una cáscara de papa directamente sobre la superficie para que ambos ingredientes permanezcan en contacto.

De acuerdo con las recomendaciones populares, hay que dejar reposar la mezcla durante varias horas, preferiblemente toda la noche y al día siguiente de debe frotar la superficie con un cepillo o una esponja bajo agua corriente para retirar los restos de óxido.

En caso de que las manchas persistan, los expertos en limpieza indican que el proceso puede repetirse hasta obtener un mejor resultado.

Cuando el tamaño del utensilio lo permita, otra opción consiste en cortar una papa por la mitad e introducir parte del objeto oxidado en ella, de manera que el ácido natural de la papa actúe de forma continua sobre la zona deteriorada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El método para quitar el óxido de utensilios metálicos usa cáscara de papa y bicarbonato de sodio sin recurrir a limpiadores industriales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una vez finalizada la limpieza, es fundamental secar completamente el utensilio antes de guardarlo, ya que la humedad es uno de los principales factores que favorecen la aparición de nueva corrosión.

Cómo evitar que las sartenes vuelvan a oxidarse

La mejor estrategia para prolongar la vida útil de las ollas de hierro y otros utensilios metálicos es prevenir la acumulación de humedad.

Después de cada lavado, se recomienda secarlos de inmediato con un paño limpio y asegurarse de que no queden gotas de agua antes de almacenarlos.

Como medida adicional de protección, puede aplicarse una capa muy fina de aceite vegetal sobre toda la superficie del utensilio, ya que este recubrimiento crea una barrera que ayuda a disminuir el contacto del metal con la humedad ambiental.

También es aconsejable guardar las sartenes en lugares secos y con buena ventilación. Si se almacenan una encima de otra, colocar una hoja de papel o un protector entre ellas puede evitar rayones y contribuir a conservar el recubrimiento protector.

Un sartén de hierro fundido con residuos quemados en su interior descansa sobre una encimera de madera, con una cocina de gas y una ventana.
Para limpiar el óxido, se recomienda aplicar bicarbonato de sodio sobre la zona afectada y dejar la cáscara de papa en contacto durante varias horas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Aunque este tipo de remedios caseros puede ser útil para eliminar manchas leves o moderadas de óxido, cuando la corrosión es muy profunda o compromete la integridad del utensilio, lo más recomendable es evaluar si todavía es seguro seguir utilizándolo para preparar alimentos.

Lo anterior porque cocinar o consumir alimentos preparados en ollas o sartenes con corrosión avanzada no es formidable.

El deterioro del metal puede favorecer el desprendimiento de partículas hacia los alimentos y, además, indica que el utensilio ha perdido parte de su capa protectora, lo que puede afectar su seguridad y desempeño.

Temas Relacionados

Cáscara de papa y bicarbonatoCómo limpiar ollasCómo sacar brillo en ollasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

De la Espriella se pronunció tras su reunión con la junta directiva del Banco de la República: “Respeto por las competencias constitucionales”

El presidente electo señaló que las decisiones de la junta directiva de la banca central se mantendrán como expresión del fortalecimiento institucional y del Estado de derecho

De la Espriella se pronunció tras su reunión con la junta directiva del Banco de la República: “Respeto por las competencias constitucionales”

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Tras el ascenso al Col de Tourmalet, la jornada contará con un recorrido totalmente llano, llegando a su primera semana de competencia

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

El 24 de julio de 2026 se inaugurará el fútbol profesional colombiano con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó detalles de su primera relación a los 28 años y cómo superó que le fueran infiel: “Estaba ilusionada”

La periodista compartió en una entrevista cómo fue su primera relación sentimental, la traición que sufrió y el respaldo que recibió de sus colegas para salir adelante

Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó detalles de su primera relación a los 28 años y cómo superó que le fueran infiel: “Estaba ilusionada”

⁠Nuevas pistas del próximo álbum de Karol G: estas serían algunas de las colaboraciones

La cantante colombiana se estaría preparando para lanzar un álbum de estudio con el que promocionará el inicio de su gira mundial, que está a un par de semanas de iniciar

⁠Nuevas pistas del próximo álbum de Karol G: estas serían algunas de las colaboraciones
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

Abelardo de la Espriella les envió ultimatum a cabecillas del ELN y las disidencias de las Farc: “Tienen un mes para entregarse”

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

ENTRETENIMIENTO

Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó detalles de su primera relación a los 28 años y cómo superó que le fueran infiel: “Estaba ilusionada”

Érika Zapata, de Noticias Caracol, contó detalles de su primera relación a los 28 años y cómo superó que le fueran infiel: “Estaba ilusionada”

⁠Nuevas pistas del próximo álbum de Karol G: estas serían algunas de las colaboraciones

Karol Samantha, pareja de Epa Colombia, habló sobre la situación de la empresaria en prisión y le envió mensaje de cumpleaños: “No ha sido nuestra voluntad”

Luisa Fernanda W reveló que habría pasado con Pipe Bueno si Legarda no hubiera fallecido: “Voy a salir funada”

Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras criticar su relación con Juanda Caribe: “Dios mío padre”

Deportes

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Tour de Francia, etapa 7: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos en la llegada a Burdeos

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

Ángel Di María, campeón del mundo, envió emotivo mensaje a Jáminton Campaz tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Lo diste todo”

Carlos Antonio Vélez le lanzó fuerte pulla a Falcao por su crítica tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Tiene que tener independencia y criterio”

Javier Hernández Bonnet reveló problemas internos en la FCF durante la participación de Colombia en el Mundial 2026: “Uno no alcanza a comprender”