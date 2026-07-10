⁠Nuevas pistas del próximo álbum de Karol G: estas serían algunas de las colaboraciones

El nuevo álbum de Karol G despierta expectativas por posibles colaboraciones y una estética repleta de brillos - crédito VisualesIA Infobae

La expectativa en torno al regreso discográfico de Karol G crece cada día, impulsada por una serie de pistas visuales y mensajes en redes sociales que anticipan una nueva etapa artística marcada por la estética sparkly (con brillos en tonos fríos) y un predominio del azul turquesa.

Desde el anuncio de su gira mundial y su histórica presentación como primera latina en encabezar el escenario principal de Coachella 2026, los rumores sobre el lanzamiento de un álbum se han multiplicado entre seguidores y medios especializados.

En las últimas semanas, la artista ha transformado por completo su identidad visual en plataformas digitales. Fotografías y videos recientes muestran a Karol G luciendo prendas, accesorios e incluso escenarios decorados con tonos turquesa, desplazando el naranja que caracterizó su anterior producción.

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Karol G ya estaría lista para lanzar su nuevo proyecto - crédito REUTERS/Mario Anzuoni

La publicación de una imagen en la que aparece con pestañina corrida y un buzo azul, acompañada de la canción Caribbean Blue de Enya, fue interpretada por su audiencia como una señal directa del giro emocional y visual en su nueva música. La tendencia se ha visto reforzada por imágenes filtradas de rodajes donde la cantante porta detalles azules, incluyendo la matrícula de una motocicleta, y por el eco que han tenido estas pistas en comunidades de fans internacionales.

El álbum ya contaría con algunas colaboraciones junto a grandes artistas

En medio de la expectación por el inicio de la gira, los seguidores de Karol G han estado al pendiente de las pistas que puedan recibir en redes sociales, fue de esta manera en que la cantante Becky G sería una de las primeras confirmadas dentro del proyecto.

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Las especulaciones aumentaron luego de que la cantante mexicana compartiera en sus redes sociales una fotografía editada con un filtro de luz azul saturada, un estilo visual que Karol G ha utilizado en diversas ocasiones. En la imagen, un espejo ubicado detrás de la artista permitió observar que se encontraba en un ensayo de baile acompañada de otra mujer, quien, según seguidores, sería la propia La Bichota.

Una fotografía compartida por Becky G con filtro azul y un corazón turquesa avivó los rumores sobre su participación en el álbum - crédito @iambeckyg/ Instagram

Además, la publicación de Becky fue acompañada con un corazón azul, como el que ha usado la colombiana en sus publicaciones recientes. “Se viene un ft. Con Karol G otra vez? 🩵🩵🩵“, ”El 🩵 es colaboración con Karol?“, ”Azul? Sera que viene colaboración con karol?“, ”Se viene esa nueva collab para el nuevo álbum de Karol", dicen algunas de las reacciones en redes sociales. Esta posible colaboración se converitia enla segunda entre Becky y Karol, pues en 2022 ambas lanzaron Mamii, sencillo que se convirtió en un exito mundial.

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Otro cantante que estaría dentro del proyecto sería el reguetonero Ñejo que recientemente compartió en sus redes sociales una antigua foto junto a Karol G, lo que despertó especulaciones sobre una posible colaboración. Lo que cumpliría el deseo de ambos cantantes en colaborar por primera vez, pues hace unos años grabaron juntos el remix de Escápate conmigo Remix, pero el proyecto nunca vio la luz.

Ñejo compartió una foto antigua junto a Karol G, lo que incrementó las especulaciones sobre una colaboración inédita entre ambos - crédito @nejoelbroko/ Instagram

Finalmente, otro de los rumores sobre las colaboraciones que pueden aparecer en el proyecto es con la cantante Rosalia, información que tomó fuerza en redes sociales luego de que Karol G fuera invitada especial a uno de los conciertos de la española.

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Sin embargo, hasta el momento ninguna de las tres colaboraciones ha sido confirmada o negada por los artistas, por lo que hasta ahora todo se encuentra en el terreno de la especulación.

El lanzamiento del nuevo álbum parece estar directamente vinculado al inicio de la gira, que servirá como plataforma para presentar las nuevas canciones y una puesta en escena renovada. En el video promocional de la gira, Karol G aparece cargando un camión con vestuarios, utilería y elementos festivos.

Destacan referencias a su anterior etapa –con trajes y objetos en tonos naranjas– y la presencia de bailarinas que anticipan un espectáculo de alto impacto visual. Una escena del video captó especialmente la atención: al abrir una maleta llena de escarcha plateada y morada, la artista bromea diciendo: “Esto todavía no va, aunque la voy a empacar”. Este gesto fue interpretado por sus seguidores como una alusión a la estética brillante que dominará el nuevo ciclo musical.

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El nombre Stay Focused and Extra Sparkly se popularizó entre los seguidores tras aparecer en una camiseta de Karol G durante los ensayos de Coachella y en publicaciones recientes - crédito @karolg / Instagram

El nombre Stay Focused and Extra Sparkly se ha convertido en el principal candidato para titular el álbum, después de que la frase apareciera en camisetas usadas por la artista durante los ensayos de Coachella y en publicaciones recientes en Instagram. La especulación se vio alimentada por la publicación de un remix inédito en SoundCloud y la confirmación de una colaboración titulada Después de ti junto a Greg Gonzales, que formaría parte del proyecto.

Hasta el momento, ni la fecha de lanzamiento ni la lista completa de canciones han sido confirmadas oficialmente, pero la transformación visual y el despliegue de pistas convierten el regreso de Karol G en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

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