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Carlos Manuel Vesga se refirió a su nominación a los Emmy 2026: “Todo acerca de ‘Pluribus’ ha desafiado la realidad”

El actor bogotano contó detalles de su personaje en la producción de Apple TV y la influencia que tuvo su propia experiencia migrante en su creación

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El actor bogotano Carlos Manuel Vesga se convirtió en uno de los tres intérpretes hispanohablantes nominados a los Premios Primetime Emmy 2026 - crédito Daniel Cole/REUTERS
El actor bogotano Carlos Manuel Vesga se convirtió en uno de los tres intérpretes hispanohablantes nominados a los Premios Primetime Emmy 2026 - crédito Daniel Cole/REUTERS

El actor Carlos Manuel Vesga se convirtió el pasado miércoles 8 de julio en uno de los tres intérpretes hispanohablantes en ser nominados a los Premios Primetime Emmy 2026.

El bogotano recibió su primera candidatura en la categoría de Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por su trabajo en Pluribus, la serie de ciencia ficción de Apple TV+ creada por Vince Gilligan.

La noticia llegó con el anuncio de los nominados a la 78.ª edición de los galardones, que se entregarán el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles.

Vesga interpreta a Manousos Oviedo, un colombiano que migra a Paraguay y allí es alcanzado por el “joining”, el fenómeno alienígena que convierte a los seres humanos en seres complacientes y pacíficos. Su personaje es una de las pocas personas inmunes al virus, y junto a la actriz Rhea Seehorn —nominada a Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática por la misma producción— intenta rescatar lo que queda de la humanidad.

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Estrenada en noviembre de 2025, Pluribus acumuló 18 nominaciones en esta edición de los Emmy, lo que la posiciona como una de las series más importantes del año.

Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
En 'Pluribus', Vesga interpreta a Manousos Oviedo, un colombiano que migra a Paraguay y queda expuesto al fenómeno alienígena llamado "joining" - crédito Apple TV

Durante una entrevista con People en Español, Vesga se mostró sorprendido con el éxito de la serie, sin dejar de lado las posibilidades que esto representa para su carrera actoral en el futuro.

“Todo acerca de Pluribus ha desafiado la realidad. La posibilidad de participar en una serie de estas características, fue siempre para mí algo simplemente imposible”, expresó en la conversación, destacando la amistad y camaradería en el set.

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También tuvo tiempo para reflexionar sobre el estrellato y aseguró que más allá de disfrutar la atención, no lo consideró como parte de sus objetivos. “Ejercer mi quehacer, mi pasión que son las Artes escénicas, el arte, es y ha sido ese objetivo (...) Profesionalmente, veo las posibilidades que se me presentan ahora. El futuro se ve emocionante y lo disfrutaré sin mesura, sin duda”, complementó.

Vesga también habló de cómo su experiencia como latino le permitió moldear el personaje de Manousos y volverlo identificativo para el público latino: “Los latinos sabemos de migrar. Sabemos de tener que dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad y tener que esforzarnos para construir eso en otro lugar”, afirmó, detallando que Manousos personifica al latino en diversas facetas: la tenacidad, la resiliencia y una relación particular con el sufrimiento forjada bajo la influencia de la iglesia Católica.

'Pluribus' sumó 18 nominaciones en los Emmy, ubicándose entre las producciones más destacadas del año - crédito Daniel Cole/REUTERS
'Pluribus' sumó 18 nominaciones en los Emmy, ubicándose entre las producciones más destacadas del año - crédito Daniel Cole/REUTERS

Vesga reconoció que le imprimió a Manousos el acento bogotano y lo diseñó de tal modo que su compresión del inglés es incompleta por aprenderlo de oído, en vez de por escrito. “Él comete errores porque sigue ‘pensando’ en español: le responde a Carol ‘they are no human!’ en vez de usar ‘not’”, explicó al medio. Uno de los guiños más celebrados por los hispanohablantes en redes sociales fue una escena en la que Manousos escribe el nombre de su compañera como “Carol es turca?” —en lugar de Carol Sturka—, un detalle que el propio Vesga propuso y que Gilligan incluyó en el corte final.

Sobre su relación con Seehorn, con quien comparte la mayor parte de las escenas, Vesga la describió como la compañera ideal: “Todo el tiempo te hace saber que no te va a dejar caer, que cuentas con ella”, dijo, y comparó la dinámica creativa entre ambos con un partido de tenis que se juega por el placer de jugar, no para ganar.

Con esta nominación, Vesga ingresa al reducido grupo de actores colombianos reconocidos por la Academia de Televisión de Estados Unidos, sumándose a Sofía Vergara, John Leguízamo, Christian Tappan, Andrés Parra y el más reciente Diego Vásquez, nominado en los Emmy Internacional por su papel como José Arcadio Buendía en la adaptación televisiva de Cien años de soledad.

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