Colombia

Cuál es el precio del gramo de oro en Colombia este lunes 25 de agosto

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Por Rodrigo Gutiérrez González

Todos los días el precio
Todos los días el precio del oro y la plata se actualiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el escenario de volatilidad que hay en el mercado, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para ello es el oro.

En sus distintas versiones, este metal precioso es visto por muchos como una inversión de bajo riesgo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que el costo de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer.

Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

Precio del oro en Colombia

  • Fecha: lunes 25 de agosto de 2025.
  • Por gramo: $435.815,66.
  • Por onza: $13.553.866,99.

Esto significa que el oro subió su precio un 0.18%, es decir, $799,59 por gramos y $24.867,25 por onza.

Por su parte, en el mercado internacional el precio del oro bajo ante el dólar durante las primeras horas de este lunes.

Al contado este metal precioso se vende en 3.362,56 dólares por onza, lo que significa una bajada del 0,3%.

Esto ocurre luego que el oro tocara su máximo el pasado viernes 11 de agosto.

En tanto, los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en diciembre también cayeron un 0,3%, al cotizarse en 3.407,3 dólares.

En otros metales preciosos, la plata al contado cambio un 0,2% al venderse en 38,75 dólares la onza, mientras que el platino caía un 0,9% al cotizar en 1.349,35 dólares, por su parte el paladio perdió un 0,7%, hasta llegar a los 1.118,26 dólares.

¿Por qué cambió el precio del oro?

El oro y la plata
El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (Reuters)

El precio del oro retrocedió ante el dólar ante un posible recorte en la tasa de referencia de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Fue el propio presidente de la FED, Jerome Powell, quien puso sobre la mesa la posibilidad de un recorte de 25 puntos base en la reunión de política monetaria del banco central celebrada en septiembre próximo.

Actualmente, los mercados ven un 87% de posibilidades de que ocurra dicho recorte en las tasas y una reducción acumulada de 48 puntos básicos para fines de año.

¿Dónde comprar oro en Colombia?

Antes, y durante mucho tiempo, el Banco de la República de Colombia publicaba los precios del oro, así como de la plata y el platino, en su página oficial, sin embargo, dejó de hacerlo.

A través de su misma web institucional, el banco central explicó que ya no publicaría los precios de estos metales preciosos porque la información que utilizaba para sus cálculos provenían de fuentes externas sujetas a restricción.

Sin embargo, agregó que quién quiera consultar los precios podría hacerlo en los puntos de atención, como los siguientes:

Punto de compra Bogotá:

Central de Efectivo del Banco de la República, Calle 24 bis # 66-90

Teléfono: +57 (601) 484-9980, extensión: 3850

Punto de compra Sucursal Medellín:

Sede de la sucursal: Calle 50 # 50-21

Teléfono: +57 (604) 576-7480

Punto de compra Agencia Cultural Quibdó:

Sede de la sucursal: Carrera 1 #1-16

Teléfonos: +57 (604) 671-2135 ó +57 (604) 671-1701

Requisitos para vender oro

El Banco de la República es una de las opciones más confiables para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra únicamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República solamente puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se necesita tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

