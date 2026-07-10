Mariana Zapata le respondió a Yina Calderón tras criticar su relación con Juanda Caribe: “Dios mío padre”

La empresaria soltó en una transmisión en vivo que el noviazgo sería una jugada publicitaria del cantante, y su comentario encendió otra vez la conversación digital alrededor de la mediática pareja - crédito TikTok

La empresaria y exconcursante de La casa de los famosos Colombia Yina Calderón realizó una transmisión en vivo en sus redes sociales en la que opinó sobre el reciente vínculo amoroso entre Mariana Zapata y Juanda Caribe.

Calderón afirmó que la relación responde a una estrategia de marketing para promocionar la música del artista barranquillero y generar conversación en redes sociales.

“No van a durar porque Juanda Caribe y Mariana se van a separar, todo es show, él no es el prototipo de ella, aunque él no me parece feo, me parece bonito, pero ahí no es”, expresó la DJ durante live. Sus palabras se viralizaron rápidamente, generando una ola de comentarios y abriendo un nuevo capítulo en la conversación digital sobre la pareja.

PUBLICIDAD

Mariana Zapata respondió en redes sociales a Yina Calderón y negó que Juanda Caribe deba ajustarse a un prototipo de pareja - crédito Canal RCN, Yina Calderon / Instagram

La respuesta de Mariana Zapata

Ante la repercusión, la también exconcursante del reality decidió responder a través de sus redes sociales. En uno de los videos en los que se replicaban las declaraciones de Calderón, la influenciadora escribió:

“Jajaja según ella nadie es mi prototipo, ni yo sé cuál es, siempre he dicho que no tengo. Dios mío padre”. Esta reacción destacó la postura relajada de Zapata ante las críticas y la defensa de su libertad para elegir pareja.

El comentario de la influenciadora obtuvo una amplia variedad de respuestas. Algunos usuarios coincidieron con la opinión de Calderón, mientras otros defendieron la autenticidad de la relación entre Zapata y Juanda Caribe. La pareja, por su parte, se ha mostrado unida y ha compartido en sus redes distintas imágenes juntos, especialmente durante una estadía reciente en Barranquilla.

PUBLICIDAD

La reacción de Mariana Zapata dividió a los usuarios entre quienes respaldan a Yina Calderón y quienes defienden la autenticidad de la relación - crédito letengoelchisme / Instagram

El apoyo de Juanda Caribe y la reacción en redes

Juanda Caribe también se pronunció en defensa de su pareja. Tras la confirmación pública de su relación durante el lanzamiento de su más reciente sencillo musical, el cantante compartió un mensaje en sus historias de Instagram donde expresó:

“Por más que intentan borrarle la sonrisa, ella más sonríe”. Estas palabras reflejan el respaldo incondicional que Caribe ha manifestado hacia Zapata frente a los comentarios negativos.

La pareja oficializó su romance durante un evento en Barranquilla, en el que protagonizaron un beso sobre el escenario ante la ovación del público. La escena, ampliamente difundida en redes sociales, generó opiniones divididas entre seguidores y detractores.

PUBLICIDAD

Mensajes como “se le nota por encima que es el pato típico de Colombia”, “Dejar a una dama por esa mujer, todo mal” y “La defiende a capa y espada, el mejor novio” circularon en distintas plataformas.

El creador de contenido compartió la reacción de las personas al ver a su pareja acompañándolo al lanzamiento de su nuevo sencillo - crédito @enlamovidacol/IG

El contexto de la relación y el impacto en la opinión pública

La relación entre Mariana Zapata y Juanda Caribe se confirmó tras la finalización del reality, en el que ambos compartieron pantalla como participantes. Durante el programa, Caribe mantenía una relación con Sheila Gándara, madre de su hija, lo que añadió complejidad a la reacción en redes sociales tras la oficialización del nuevo romance.

El beso público en Barranquilla, junto al lanzamiento del videoclip que protagonizó Zapata, intensificó los debates en torno a la pareja. Otros exconcursantes, como Campanita, también se sumaron a la conversación al expresar su inconformidad por no haber sido invitados al proyecto audiovisual.

PUBLICIDAD

Los seguidores han mostrado posturas encontradas: algunos celebran la relación y la felicidad que proyectan ambos, mientras otros mantienen sus reservas y cuestionan la autenticidad del vínculo. Mariana Zapata, por su parte, ha optado por mantener una actitud positiva y enfocarse en sus proyectos personales y profesionales, respaldada por Juanda Caribe.

Tanto las críticas de Yina Calderón como la respuesta de Zapata y el respaldo de Juanda Caribe han alimentado el debate en torno a los límites entre la vida privada y el espectáculo, un tema recurrente en el universo de los influenciadores digitales en Colombia.