Ángel Di María, campeón del mundo, envió emotivo mensaje a Jáminton Campaz, amenazado tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Lo diste todo”

Jáminton Campaz fue fuertemente criticado por parte de la hinchada de la selección Colombia-crédito Albert Gea/REUTERS

Tras la eliminación de la selección Colombia de la Copa del Mundo 2026 a manos de Suiza fanáticos y analistas comenzaron a señalar responsables, tanto en el campo de juego como en la dirección técnica.

Uno de los casos más concretos fue el de Jáminton Campaz. El atacante de Rosario Central de Argentina falló un tiro mano a mano frente al portero suizo Gregor Kobel al minuto 115 de los tiempos extra. El exjugador del Deportes Tolima recibió amenazas, motivo por el cual no regresó a Colombia en la fecha estipulada.

El campeón del mundo en Qatar 2022, y compañero de Campaz en Rosario Central mostró su apoyo al delantero tras su fallo en el Colombia vs. Suiza por los octavos de final del Mundial 2026-crédito @bicho08_-@angeldimariajm/Instagram

Campaz expresó sus disculpas a la hinchada “Cafetera” y se mostró preocupado por la intimidación que recibió en redes sociales.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte. Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo 🙏🏼" dijo.

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El apoyo de sus compañeros del fútbol no se hizo esperar, uno de ellos fue el delantero argentino Ángel di María, campeón del mundo en Qatar 2022 y jugador de Rosario Central en Argentina.

En su mensaje, el “Fideo” (apodo por el cual se conoce a Di María) le hizo una invitación al colombiano a seguir adelante y superar la tristeza tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026:

“Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos. Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país. Te quiero bichinnnnn. 💙“, dijo.

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Jáminton Campaz fue amenazado y no regresó a Colombia tas la eliminación “Cafetera” en el Mundial 2026: qué pasó

Post de Camilo Pinto sobre las amenazas en contra de Jaminton Campaz - crédito X

El delantero de Rosario Central no habría podido regresar a Colombia tras el Mundial 2026 por amenazas contra su vida y la de su familia, después de la eliminación de la selección ante Suiza en octavos de final por penales y de una jugada fallida del atacante en el minuto 114 del tiempo extra.

Campaz quedó por fuera de ese retorno por los mensajes intimidantes que recibió en redes sociales. El delantero de Rosario Central había marcado el tercer gol de Colombia frente a Uzbekistán, convirtió el tercer cobro en la tanda contra Suiza y registró al menos un remate al arco en ese partido.

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La secuencia que detonó las agresiones ocurrió en el minuto 114 del segundo tiempo extra. Tras un mal rechazo defensivo que rebotó en Daniel Muñoz, la pelota le quedó a Campaz, que definió de costado, sin ángulo por la salida del arquero, y envió el balón por encima del arco.

Camilo Pinto, periodista de Caracol Radio que sigue la actualidad de Deportes Tolima, club en el que Campaz debutó y se formó, expuso en sus redes algunos de los mensajes que recibió el futbolista. El comunicador también lanzó una advertencia pública sobre la imposibilidad del extremo de volver al país en ese momento. Pinto escribió:

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“Entonces Jáminton Campaz no pudo regresar a Colombia por las amenazas que recibió debido a que erró una opción de gol? Qué asco algunos fanáticos que quieren hacer vivir lo que ya se vivió en el 94 con Andrés, y qué culpa tiene la hija de 5 años del jugador? Imbéciles!!”, dijo.

El atacante incluso restringió los comentarios en su cuenta de Instagram ante la oleada de mensajes violentos. Entre esas publicaciones aparecieron insultos como “Pirobo mecernario”.

La situación responde de forma directa a la principal pregunta que dejó su ausencia en el vuelo de regreso: Campaz no habría viajado a Colombia con el resto de la delegación por amenazas dirigidas contra él y sus seres cercanos después de la eliminación mundialista.

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Mensaje de Jaminton Campaz tras la eliminación con la Selección Colombia y las amenazas en contra de su vida - crédito Instagram

El mensaje de Jaminton Campaz en su cuenta de Instagram, Campaz reclamó que la pasión deportiva no justifica la intimidación.

“Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo”, escribió.

El extremo decidió limitar los comentarios en sus publicaciones después de recibir mensajes violentos. También hizo un llamado directo a los hinchas para frenar la persecución virtual y sostuvo que ni los jugadores ni sus familias deberían quedar expuestos por el resultado de un partido.

El atacante expresó que la tristeza por la salida del torneo no recae solo en la afición.

“A todo el país solo puedo decirle que comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos”, señaló.

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Campaz dijo que en el vestuario las emociones eran intensas y que el grupo tenía la expectativa de avanzar a las siguientes fases del Mundial.

El jugador de Rosario Central presentó su mensaje como una forma de mostrar con claridad el esfuerzo hecho por el plantel y el impacto que dejó la derrota.

También se mostró frustrado de no haber podido darle al país la clasificación que esperaba y asumió la responsabilidad por la eliminación.

“Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país”, afirmó.

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En la parte final de su publicación, el futbolista planteó que el momento debe dejar un aprendizaje.

“El fútbol también está hecho de momentos difíciles. Hoy solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para volver más fuerte”, expresó,