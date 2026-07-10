Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del mercado de fichajes de la Liga BetPlay.
El 8 de julio de 2026, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el inicio de las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot.
Atlético Nacional confirmó este 9 de julio de 2026 la salida de cinco jugadores en plena pretemporada, a pocas horas de presentar oficialmente a Lucas González como nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de la reestructuración de la plantilla antes de su estreno y en medio del mercado de fichajes.
Junior de Barranquilla dio un golpe a la mesa en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la contratación de Francisco Fydriszewski, delantero proveniente del Independiente Medellín, figura de los antioqueños y subcampeón de la Liga BetPlay y Copa Colombia en 2025.
Diego Arias fue uno de los técnicos más destacados del fútbol colombiano en el último año gracias a su trabajo en Atlético Nacional, conjunto al que sacó campeón de la Copa Colombia 2025 y finalista de la Liga BetPlay 2026, todo eso sin experiencia previa en los banquillos.
Independiente Santa Fe tendría prácticamente asegurada la llegada del defensor Kevin Balanta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín habría cerrado el fichaje del delantero Jeison Medina, uno de los atacantes colombianos con mejor presente en el fútbol ecuatoriano.
Independiente Santa Fe tendría prácticamente asegurada la llegada del defensor Kevin Balanta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín habría cerrado el fichaje del delantero Jeison Medina, uno de los atacantes colombianos con mejor presente en el fútbol ecuatoriano.
El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.
El defensor Edwin Velasco es nuevo jugador del cuadro “Azucarero”
Así va el mercado de fichajes del fútbol colombiano
Llaneros FC
- Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
- Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.
Deportivo Pereira
Sin novedades confirmadas.
Deportes Tolima
- Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
- Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez
Junior FC
Sin novedades confirmadas.
Deportivo Cali
- Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
- Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti
Jaguares FC
- Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
- Llegadas: Jerson Malagón.
Internacional de Bogotá
- Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
- Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.
América de Cali
- Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
- Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.
Boyacá Chicó
sin novedades confirmadas
Atlético Nacional
- Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
- Llegadas: Lucas González (DT).
Águilas Doradas
- Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
- Llegadas: Flavio Robatto (DT).
Independiente Santa Fe
Sin novedades confirmadas.
Independiente Medellín
- Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
- Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.
Deportivo Pasto
- Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
- Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.
Alianza FC
- Salidas: Carlos Lucumí.
- Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.
Fortaleza FC
- Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
- Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.
Millonarios FC
- Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
- Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.
Atlético Bucaramanga
- Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
- Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.
Once Caldas
- Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
- Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.
Cúcuta Deportivo
- Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
- Llegadas: Marlon Carabalí.