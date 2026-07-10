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Mercado de fichajes de la Liga BetPlay 2026-EN VIVO: Deportivo Cali comienza a moverse y Millonarios busca portero

El 24 de julio de 2026 se inaugurará el fútbol profesional colombiano con el duelo entre Llaneros y Deportivo Pereira

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Caricatura de futbolistas celebrando en un estadio; James Aguirre como portero de Millonarios, jugadores de América, Cali, Junior, arco Liga BetPlay y banderas.
Deportivo Cali se sigue moviendo en el mercado de fichajes, y Millonarios aún busca arquero-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al seguimiento en tiempo real del mercado de fichajes de la Liga BetPlay.

12:54 hsHoy

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, inauguró las obras de remodelación del Atanasio Girardot: “Ya es una realidad”

El mandatario confirmó el arranque de las obras con el retiro de la cubierta de la tribuna occidental, y destacó que la ciudad ya tiene la licencia de construcción para intervenir el escenario deportivo principal

La administración de Medellín informó que ya cuenta con la licencia de construcción para intervenir el estadio Atanasio Girardot-crédito @FicoGutierrez/X

El 8 de julio de 2026, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció el inicio de las obras de remodelación del estadio Atanasio Girardot.

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12:43 hsHoy

Atlético Nacional anunció la salida masiva de varias de sus figuras de la Liga BetPlay 2026

El club verdolaga oficializa las bajas de varias figuras del cuadro "Verdolaga", en medio de la pretemporada bajo el mando del bogotano Lucas González

El "Verdolaga" viene de ser el subcampeón de Colombia tras perder la final ante Junior de Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa
El "Verdolaga" viene de ser el subcampeón de Colombia tras perder la final ante Junior de Barranquilla-crédito David Jaramillo/Colprensa

Atlético Nacional confirmó este 9 de julio de 2026 la salida de cinco jugadores en plena pretemporada, a pocas horas de presentar oficialmente a Lucas González como nuevo director técnico, una decisión que marca el inicio de la reestructuración de la plantilla antes de su estreno y en medio del mercado de fichajes.

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12:31 hsHoy

Francisco Fydriszewski reveló cómo llegó al Junior de Barranquilla: Alfredo Arias fue clave

El delantero argentino salió del Independiente Medellín y firmó con el campeón de la Liga BetPlay, aunque contará con mucha competencia

Francisco Fydriszewski, que era goleador del Medellín, ahora vestirá la camiseta del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026 - crédito DIM
Francisco Fydriszewski, que era goleador del Medellín, ahora vestirá la camiseta del Junior de Barranquilla para el segundo semestre de 2026 - crédito DIM

Junior de Barranquilla dio un golpe a la mesa en el mercado de fichajes del fútbol colombiano con la contratación de Francisco Fydriszewski, delantero proveniente del Independiente Medellín, figura de los antioqueños y subcampeón de la Liga BetPlay y Copa Colombia en 2025.

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12:20 hsHoy

Diego Arias tendrá revancha contra Atlético Nacional por despedirlo: llegó a otro equipo de la Liga BetPlay

El entrenador, que fue subcampeón ante Junior de Barranquilla, ahora dirigirá una de las escuadras más prometedoras del campeonato colombiano

El técnico, proveniente de Atlético Nacional y subcampeón del fútbol colombiano, asumió el reto de los "Amix" para el segundo semestre - crédito Fortaleza

Diego Arias fue uno de los técnicos más destacados del fútbol colombiano en el último año gracias a su trabajo en Atlético Nacional, conjunto al que sacó campeón de la Copa Colombia 2025 y finalista de la Liga BetPlay 2026, todo eso sin experiencia previa en los banquillos.

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12:08 hsHoy

Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El equipo bogotano contrataría a un defensor central que comenzó su carrera en el Deportivo Cali y pertenece a un club del fútbol mexicano; mientras que el medellinense se haría con un atacante del fútbol ecuatoriano

Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor
Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe tendría prácticamente asegurada la llegada del defensor Kevin Balanta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín habría cerrado el fichaje del delantero Jeison Medina, uno de los atacantes colombianos con mejor presente en el fútbol ecuatoriano.

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12:00 hsHoy

Mercado de pases del fútbol colombiano: llegaría un defensa para Santa Fe y un delantero al Independiente Medellín

El equipo bogotano contrataría a un defensor central que comenzó su carrera en el Deportivo Cali y pertenece a un club del fútbol mexicano; mientras que el medellinense se haría con un atacante del fútbol ecuatoriano

Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor
Santa Fe no ha hecho oficial ningún cambio en su plantilla para el segundo semestre de 2026, mientras que Medellín comenzó desde su director técnico - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe tendría prácticamente asegurada la llegada del defensor Kevin Balanta, mientras que el Deportivo Independiente Medellín habría cerrado el fichaje del delantero Jeison Medina, uno de los atacantes colombianos con mejor presente en el fútbol ecuatoriano.

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11:54 hsHoy

Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay 2026-II: la Dimayor dio a conocer el calendario completo del fútbol colombiano

La última fecha del todos contra todos se disputará en noviembre de 2026, con el Junior de Barranquilla como vigente campeón de nuestro país

El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El fútbol colombiano tendrá su regreso con dos juegos importantes entre Tolima y Junior, y el duelo entre Millonarios y Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El fútbol profesional colombiano tendrá su regreso a las competencias a partir del 24 de julio de 2026.

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11:50 hsHoy

El defensor Edwin Velasco es nuevo jugador del cuadro “Azucarero”

El defensor llega proveniente del Deportivo Pasto-crédito @DeportivoCaliCP/X
El defensor llega proveniente del Deportivo Pasto-crédito @DeportivoCaliCP/X
11:49 hsHoy

Así va el mercado de fichajes del fútbol colombiano

Tolima vs. Junior
Junior de Barranquilla quiere defender su bicampeonato- crédito Deportes Tolima

Llaneros FC

  • Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
  • Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla.

Deportivo Pereira

Sin novedades confirmadas.

Deportes Tolima

  • Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
  • Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez

Junior FC

Sin novedades confirmadas.

Deportivo Cali

  • Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
  • Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti

Jaguares FC

  • Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
  • Llegadas: Jerson Malagón.

Internacional de Bogotá

  • Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
  • Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.

América de Cali

  • Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
  • Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.

Boyacá Chicó

sin novedades confirmadas

Atlético Nacional

  • Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
  • Llegadas: Lucas González (DT).

Águilas Doradas

  • Salidas: Juan David Niño (DT) Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
  • Llegadas: Flavio Robatto (DT).

Independiente Santa Fe

Sin novedades confirmadas.

Independiente Medellín

  • Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
  • Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.

Deportivo Pasto

  • Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco.
  • Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones.

Alianza FC

  • Salidas: Carlos Lucumí.
  • Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.

Fortaleza FC

  • Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
  • Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete.

Millonarios FC

  • Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
  • Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra.

Atlético Bucaramanga

  • Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
  • Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.

Once Caldas

  • Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez.
  • Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto.

Cúcuta Deportivo

  • Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
  • Llegadas: Marlon Carabalí.

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