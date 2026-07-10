Concierto de Conciertos anunció aplazamiento por el “actual contexto político e institucional del país”: esta es la nueva fecha y lugar

El Concierto de Conciertos tenía contemplado celebrar 38 años el próximo 17 de julio de 2026 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá - crédito RP

Uno de los momentos que a menudo se considera como el punto de quiebre en la historia de los conciertos en Colombia fue el denominado Concierto de Conciertos. Realizado entre el 17 y 18 de septiembre de 1988, reunió en el estadio El Campín de Bogotá a varias de las figuras más importantes de la música del momento —principalmente del rock en español— como Los Prisioneros, Miguel Mateos, Los Toreros Muertos, y las agrupaciones locales Compañía Ilimitada y Pasaporte.

Durante los últimos años, el nombre que recibió dicho evento terminó por transformarse en una marca que celebra a los artistas más destacados del género con algunos añadidos de estilos afines. En 2026 tenía contemplado celebrar 38 años desde esa primera edición en el Parque Simón Bolívar, el próximo 17 de julio con un escenario 360.

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Sin embargo, los organizadores emitieron un comunicado recientemente con el que anunciaron el aplazamiento de la fecha para el 4 de diciembre, trasladando el evento al Gran Salón de Corferias.

En un comunicado, los organizadores del Concierto de Conciertos 38 años anunciaron que la fecha se movería al 4 de diciembre en Corferias - crédito @conciertodeconciertos/Instagram

La organización atribuyó la decisión al “actual contexto político e institucional del país” en un comunicado oficial, aludiendo a la movilización convocada por el presidente Gustavo Petro para el 20 de julio con la intención de dar cierre a su periodo, y otras convocatorias previstas para ese mismo fin de semana que podrían generar concentraciones masivas, cierres viales, restricciones de movilidad y eventuales medidas administrativas que afectarían la normal operación del evento.

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“Por responsabilidad con el público, los artistas y la operación del evento, hemos decidido reprogramar Concierto de Conciertos para el viernes 4 de diciembre de 2026, en el Gran Salón de Corferias”, reza el comunicado de la organización.

En cuanto a las entradas ya adquiridas, los organizadores confirmaron que todas las boletas seguirán siendo válidas de forma automática para la nueva fecha, sin cambios en la localidad ni en las condiciones de compra originales. El cartel artístico también se mantendrá en su mayor parte: la producción anunció que conservará a la gran mayoría de los artistas inicialmente confirmados y adelantó que sumará una sorpresa adicional para la edición de diciembre.

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Los compradores que requieran más información pueden comunicarse al correo electrónico de TuTicket, única autorizada para la venta de boletería de dicho evento.

Estos fueron los artistas confirmados originalmente para el Concierto de Conciertos 38 Años

Manuel Medrano, Beto Cuevas, Kraken, Maldita Vecindad o La Mosca estaban entre los protagonistas del anuncio original del Concierto de Conciertos 38 Años - crédito @conciertodeconciertos/Instagram

La edición programada para julio reunió a figuras del rock y el pop en español de varias generaciones y países. Entre los nombres confirmados figuran desde Chile Miguel Tapia, baterista de Los Prisioneros, y Beto Cuevas, recordado por su etapa como vocalista de voz principal de La Ley.

El cartel también incluye a Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, referente del rock y el ska mexicano; a Los Cafres, pioneros del reggae en español desde Argentina con más de tres décadas de trayectoria; y a La Mosca Tsé-Tsé, conocida por fusionar rock, ska y ritmos latinos.

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Desde España se sumaron Los Toreros Muertos, con su vínculo a la Movida madrileña de los 80 y entre los que figuraron en la edición original del Concierto de Conciertos, y el dúo Ella Baila Sola, integrado por Marta Botía y Marilia Andrés Casares, responsables de éxitos como Lo echamos a suertes o Amores de barra.

La representación nacional corre por cuenta de Manuel Medrano, cantautor colombiano con dos premios Latin Grammy en su trayectoria; Xmosis —agrupación formada en 2025 por exintegrantes de Ekhymosis junto al cantante Sebastián Yepes—, Kraken, que tras la muerte de Elkin Ramírez continúa con Roxana Restrepo como vocalista y con la preparación de su décimo álbum de estudio, y Compañía Ilimitada, grupo bogotano pionero del pop rock colombiano.

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En su día, la organización también anunció invitados sorpresa por confirmar, pero ante el aplazamiento se espera que en las próximas semanas se conozcan novedades en el cartel.