Colombia

Qué pasará el lunes 13 de julio en Colombia tras la demanda que busca tumbar el nuevo festivo

Aunque un ciudadano pidió anular la norma que creó el nuevo día de descanso en homenaje a la virgen de Chiquinquirá, la Corte Constitucional aún no ha suspendido sus efectos

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Calendario de Julio de 2026 con días de la semana, fechas, bandera de Colombia, flores, fuegos artificiales y la imagen de la Virgen de Chiquinquirá.
La Corte Constitucional estudia una demanda contra la Ley 2578 que creó un nuevo puente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La incertidumbre sobre el nuevo festivo del lunes 13 de julio en Colombia ha generado dudas entre trabajadores, empresarios y viajeros desde que un ciudadano presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que creó esta nueva jornada de descanso obligatorio.

Sin embargo, pese al proceso judicial que cursa ante la Corte Constitucional, la situación jurídica es clara, por ahora: el lunes 13 de julio de 2026 sí es festivo en todo el territorio nacional y la jornada debe ser reconocida por empleadores públicos y privados mientras el alto tribunal no adopte una decisión que suspenda o declare inexequible la norma.

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El debate comenzó luego de la expedición de la Ley 2578 de 2026, aprobada por el Congreso de la República y promulgada el 1 de junio.

La norma declaró el 9 de julio como el Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y estableció que el descanso obligatorio se trasladaría al lunes siguiente cuando la fecha coincidiera con un día diferente, en aplicación de la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani.

Calendario del mes de julio de 2025 con la bandera de Colombia, los días 13 y 20 marcados como festivos y una pluma roja en primer plano sobre una mesa de madera.
El lunes 13 de julio de 2026 sí es festivo en Colombia mientras la Corte Constitucional no suspenda ni declare inexequible la Ley 2578 de 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto quiere decir que, como en el 2026 el 9 de julio cayó un jueves, el descanso fue trasladado al lunes 13 de julio, creando un nuevo puente festivo en el calendario nacional.

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De todas formas empezaron a surgir dudas entre los colombianos porque un ciudadano decidió presentar una demanda ante la Corte Constitucional para solicitar que la Ley 2578 fuera retirada del ordenamiento jurídico.

Entre sus argumentos, el demandante sostiene que la norma vulnera el principio de Estado laico consagrado en la Constitución de 1991, al establecer un día festivo con fundamento en una celebración de carácter religioso.

Además, asegura que durante el trámite legislativo no se evaluó suficientemente el impacto económico de la medida y que esta representa un costo adicional para miles de micro y pequeñas empresas del país.

Gracias a la coincidencia del calendario, Colombia “recupera” en 2026 un festivo que en 2025 se había perdido al caer en domingo- VisualesIA
El demandante sostiene que el nuevo festivo vulnera el Estado laico y que no se evaluó de forma suficiente el impacto económico para micro y pequeñas empresas - VisualesIA

No obstante, la sola presentación de una demanda no modifica la vigencia de una ley en Colombia y hasta el momento, la Corte Constitucional no ha emitido una sentencia ni ha adoptado una decisión que suspenda los efectos de la Ley 2578 de 2026, razón por la cual la norma continúa produciendo todos sus efectos jurídicos.

En consecuencia, el lunes 13 de julio sigue siendo un día festivo de obligatorio cumplimiento.

¿Qué pasará el lunes 13 de julio en las empresas?

Mientras la Corte Constitucional estudia el caso, las empresas deben actuar como lo harían frente a cualquier otro festivo nacional.

Eso significa que los trabajadores que no sean convocados a laborar tendrán derecho al descanso remunerado correspondiente y en el caso de que deban prestar sus servicios durante esa jornada, los empleadores deberán reconocer el pago con los recargos establecidos por la legislación laboral.

Las empresas deben reconocer el lunes 13 de julio como cualquier otro festivo nacional y otorgar descanso remunerado o pago con recargos a quienes trabajen - crédito cortesía
Las empresas deben reconocer el lunes 13 de julio como cualquier otro festivo nacional y otorgar descanso remunerado o pago con recargos a quienes trabajen - crédito cortesía

Desde el 1 de julio de 2026, además, entró en vigencia un nuevo incremento en el recargo por trabajo en domingos y festivos como parte de la reforma laboral. El porcentaje pasó del 80% al 90% sobre el valor de la hora ordinaria y aumentará al 100% a partir de julio de 2027.

Por esa razón, especialistas en derecho laboral han recomendado a las empresas no desconocer el nuevo festivo, ya que hacerlo podría generar reclamaciones laborales mientras la ley continúe vigente.

¿Puede la Corte eliminar el nuevo festivo en Colombia?

Sí, pero no de manera inmediata, ya que la Corte Constitucional deberá estudiar los argumentos de la demanda, escuchar los conceptos de las entidades y decidir si la Ley 2578 se ajusta o no a la Constitución.

Solo en caso de que el alto tribunal declare inexequible la norma, el nuevo festivo desaparecería del ordenamiento jurídico, y en este caso sería a partir de 2027.

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