Daniel Quintero reaccionó a decisión de la Fiscalia de imputarle cargos a su hermano Miguel Andrés Quintero por corrupción: “Lo convirtieron en objetivo”

Daniel Quintero considera que su hermano es inocente - crédito Colprensa/miguelandresquintero/IG

La Fiscalía General de la Nación pidió imputar al exconcejal Miguel Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín y actual superintendente de Salud, Daniel Quintero Calle, por el presunto direccionamiento de contratos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá entre 2020 y 2021, un caso que apunta a posible desvío de recursos públicos y cobro de comisiones por favorecimientos.

El anuncio quedó radicado en una solicitud de audiencia de formulación de imputación que también cobija al exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Álvaro Alonso Villada García, a la contratista Vanesa Álvarez Restrepo y al particular Sebastián de Jesús Ortega Durán.

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De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se relacionan con procesos de contratación con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.

Frente a esta noticia, el exalcalde Daniel Quintero Calle cuestionó la actuación de la Fiscalía y la vinculó con una supuesta retaliación política. En su cuenta de X sostuvo que la decisión llegó después de que la Superintendencia Nacional de Salud iniciara una inspección en la Alcaldía de Medellín.

Daniel Quintero considera que la investigación contra su hermano hace parte de un ataque en su contra - crédito @QuinteroCalle/X

“Continúa la persecución infame y ahora será peor. La semana pasada, Fico, alcalde de Medellín, exigió en medios a la Fiscalía la captura de mi hermano después de que se iniciara una inspección en su Alcaldía desde la Supersalud. Hoy la Fiscalía de Medellín le responde con esa imputación. Mi hermano no ha cometido falta alguna. Creo en él. Lo convirtieron en objetivo para atacarme a mí”, expuso.

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Luego agregó: “Sé que podrá desvirtuar toda acusación en su contra. Pido a la justicia de Medellín obrar con independencia a pesar de las presiones del gobierno local y del nuevo gobierno nacional”.

Las pruebas que tiene la Fiscalía contra el hermano de Daniel Quintero

La Fiscalía considera que tiene el suficiente material probatorio para determinar la culpabilidad del hermano de Daniel Quintero - crédito Luisa González/Reuters

Según la investigación, una pieza central para esa conclusión preliminar fue el principio de oportunidad que la Fiscalía avaló recientemente a Misael Cadavid, exrepresentante legal de Bomberos de Itagüí. Cadavid es investigado por haber direccionado seis contratos por alrededor de $18.000.000.000 entre 2020 y 2022, durante la pandemia de Covid-19.

La publicación indicó que las denuncias de la veeduría Medellín Cómo Vamos y de Federico Gutiérrez, mandatario local, también fueron claves en el avance del expediente. Parte de esos recursos, según audiencias judiciales, se habría destinado a la campaña política de Cadavid, que aspiraba a llegar a la Cámara de Representantes por Cambio Radical.

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El ente investigativo informó que un fiscal de la Seccional Medellín imputará a los cuatro señalados los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La fecha de la audiencia todavía debe ser definida por la Judicatura.

La investigación da cuenta de que “se habrían desviado recursos públicos y cobrado comisiones económicas por eventuales favorecimientos”. En una actuación judicial conocida meses atrás, la Fiscalía afirmó sobre Miguel Quintero: “De acuerdo con las labores investigativas contempladas en este proceso investigativo, contamos entonces que también en este tenía injerencia de mando y comunicación, incluso solicitando información o suministrando datos e información para vincular personas, como es el ciudadano Miguel Quintero”.

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Y determinó que Cadavid favoreció con esos recursos a terceros, entre ellos Miguel Quintero Calle. A eso se suma el aval de un preacuerdo a Juan Alberto Cardona Henao, el contador que fue tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí desde 2019, un beneficio que algunos expertos, según el texto fuente, consideran favorable.

Federico Gutiérrez habló de 650 hallazgos y 55 imputados

Federico Gutiérrez sostuvo que Daniel Quintero y su familiar se robaron Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el alcalde Federico Gutiérrez aseguró en la red social X que el caso puede superar en gravedad el escándalo de los hermanos Samuel e Iván Moreno por el carrusel de la contratación en Bogotá. Su reacción elevó la dimensión política del expediente porque conecta la investigación con la administración de Daniel Quintero en Medellín.

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“Desde la campaña me comprometí a que el robo que le hicieron a Medellín no quedaría en la impunidad. Les llegó la hora a estos bandidos. El hermano del jefe de la banda, Miguel Quintero, y su socio Sebastián Ortega por fin serán procesados y llevados ante la Justicia por el saqueo que le hicieron a Medellín. Esperen las audiencias para que sean testigos de cómo crearon una estructura criminal. Son más de 650 hallazgos, 55 imputados, 4 principios de oportunidad y dos preacuerdos”, señaló Gutiérrez.

En otro mensaje, el mandatario local añadió: “Debe seguir el jefe de la banda. En la megacárcel que estamos construyendo, les tengo separado el pabellón Q. Solo con ellos ya se llena”.

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