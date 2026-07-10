Luisa Fernanda W reveló que habría pasado con Pipe Bueno si Legarda no hubiera fallecido: “Voy a salir funada”

En una entrevista con Laura Tobón en La Tobón Show, la empresaria dijo que veía un futuro con el cantante y que no es posible anticipar qué rumbo habría tomado su historia personal - crédito willecheverriag / Tiktok

Luisa Fernanda W se convirtió en el centro de la conversación pública al abordar uno de los capítulos más comentados y delicados de su vida sentimental.

En una entrevista con Laura Tobón para el programa digital La Tobón Show, la empresaria y creadora de contenido respondió de manera frontal a la pregunta que muchos de sus seguidores se han hecho desde 2019: ¿Qué habría pasado con su relación actual si Fabio Legarda, su expareja, no hubiera fallecido?

Durante el diálogo, transmitido en plataformas digitales y reseñado por distintos medios, Luisa Fernanda W reconoció el peso de la pérdida de Legarda y reflexionó sobre los escenarios alternativos de su vida amorosa.

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“Yo creo que sí teníamos un futuro juntos”, afirmó sobre su pasado con el cantante fallecido en Medellín. La creadora de contenido admitió que la solidez de esa relación la llevaba a proyectar una vida en común, aunque subrayó que resulta imposible predecir el destino.

Luisa Fernanda W dijo en La Tobón Show que creía que tenía un futuro con Fabio Legarda - crédito legarda / Instagram

La pregunta generó impacto inmediato en redes sociales, en las que usuarios debatieron sobre la respuesta de la influenciadora y la importancia del cantante urbano en su historia pública. La propia Luisa reconoció que su declaración la exponía a críticas: “Voy a salir funada”, anticipó en tono autocrítico.

Un vínculo profesional previo y la idea del destino

En la conversación, la antioqueña compartió un dato poco conocido sobre sus primeros vínculos con el artista caleño. Según relató, el mánager de Pipe ya mostraba interés en representarla a ella y a Legarda de forma profesional antes de que se iniciara cualquier acercamiento sentimental.

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“A lo mejor sí estaba destinado Pipe a ser el padre de mis hijos”, reflexionó la empresaria, abriendo la posibilidad de que, por cuestiones laborales, sus caminos se hubieran cruzado sin importar las circunstancias personales.

La influenciadora reveló que el mánager de Pipe Bueno buscaba representarla a ella y a Legarda antes de cualquier vínculo sentimental- crédito luisafernandaw / Instagram

Este elemento aportó una nueva perspectiva sobre cómo los acontecimientos se entrelazaron en su vida. Para la antioqueña, la vida puede tener rutas inesperadas, y la figura de Pipe Bueno —artista reconocido de la música popular colombiana— terminó ocupando un lugar central en su presente.

El duelo, el escrutinio y el inicio de una nueva relación

La transición entre el duelo por Legarda y el inicio de la relación con Pipe Bueno se dio bajo la observación constante de los seguidores en redes sociales. La empresaria defendió su derecho a reconstruir su vida sentimental y aseguró que “no hay un tiempo determinado para comenzar a amar”.

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Según explicó en la entrevista, la decisión de avanzar en su vida no respondió a una programación, sino a una necesidad de seguir adelante tras la tragedia.

Pipe Bueno se transformó en un apoyo fundamental durante el proceso de duelo. De acuerdo con las declaraciones de la influenciadora, el actor incentivó a Luisa a retomar su actividad profesional y social, siguiendo incluso las orientaciones de su terapeuta. La relación, que ya acumula casi siete años, ha superado etapas complejas, incluidas tensiones surgidas tras el nacimiento del segundo hijo y los desafíos asociados a la carrera artística del cantante.

La empresaria defendió que no existe un tiempo determinado para volver a amar tras el duelo por la muerte de Legarda - crédito @pipebueno y @legarda/Instagram

De la polémica a la consolidación familiar

Actualmente, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno residen en México, donde enfocan sus esfuerzos en proyectos comerciales y artísticos. Tras comprometerse en Dubái en octubre de 2023, la pareja planea formalizar su unión mientras continúa con el desarrollo de su familia.

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La creadora de contenido insistió en que la relación con Pipe Bueno se consolidó a pesar de la polémica inicial y de los cuestionamientos públicos sobre la temporalidad de su noviazgo tras la muerte de Legarda.

“Yo sentía que con Fabio estábamos muy sólidos. Hoy en día, con dos hijos, viendo a Pipe, pienso que Fabio llegó a mi vida a vivir muchas cosas maravillosas”, dijo en la entrevista con Laura Tobón.

Para Luisa Fernanda W, el recuerdo de Legarda permanece como una etapa breve pero intensa. “Lo voy a recordar como a un hombre que amé muchísimo”, expresó sobre el artista fallecido. En cuanto a su presente, la empresaria reiteró que “lo que haya pasado antes en mi vida no me define como persona” y que su vínculo con Pipe Bueno representa un nuevo capítulo, marcado por el crecimiento personal y familiar.

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