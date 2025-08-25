Diosdado Cabello anunció la militarización de la frontera con Colombia: enviarán 15.000 efectivos a la región

El régimen venezolano refuerza la vigilancia en la frontera, implementando nuevas unidades, según declaraciones oficiales del ministro - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

Diosdado Cabello, ministro del régimen venezolano, anunció por medio de la televisión de ese país la militarización de la frontera con Colombia como respuesta a diversos hechos de violencia y tensiones recientes en la zona limítrofe.

Según sus declaraciones, el gobierno enviará 15.000 efectivos para reforzar la presencia militar

Cabello dio a conocer dicha información mientras daba un balance de las operaciones de seguridad y resguardo en Venezuela, y destacó la implementación de mecanismos de atención inmediata ante cualquier eventualidad, como la Unidad de Respuesta Rápida, mientras realizaba estos anuncios.

Durante el balance de las operaciones de seguridad, Diosdado Cabello resaltó la importancia de las acciones realizadas en la frontera y la coordinación constante para resguardar el territorio venezolano.

“Es, es importante para nosotros, es vital recordar lo que hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. Repito, de manera conjunta. Hemos estado operando a lo largo y ancho de todas las fronteras de Venezuela y a lo largo y ancho de nuestro territorio. Todas las fronteras, resguardadas”.

De igual manera, Diosdado Cabello informó que, como parte de las medidas de seguridad en la frontera, se dio cumplimiento a la instrucción presidencial de reforzar la Operación Relámpago del Catatumbo con un importante contingente militar. Al respecto, precisó: “El Presidente ha ordenado el refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, con la activación de la Zona de Paz Nº 1, en una primera fase con el despliegue de más de 15 mil hombres y mujeres”.

Cabello añadió que este despliegue contempla el uso de unidades aéreas, vigilancia en ríos y tecnología con drones para fortalecer la custodia fronteriza. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también anunció el avance en la implementación de las Zonas de Paz Nº 2 y 3, “las cuales cubrirán del lado venezolano todo lo que es frontera con nuestra hermana Colombia”.

El funcionario subrayó la labor de las Unidades de Respuesta Rápida (URRA), que operan en distintas regiones del país con el fin de proteger la tranquilidad y la seguridad.

Además, instó a las autoridades colombianas a asumir un compromiso similar para preservar la paz en la frontera y evitar actividades ilícitas. Según Cabello, la creación de las Zonas de Paz representa un principio compartido por la sociedad venezolana.

“Pedimos al Gobierno colombiano que haga lo propio para asegurar la paz y evitar el desarrollo de delitos en la zona fronteriza. La Zona de Paz es el valor y el consenso fundamental de los venezolanos”, dijo Cabello durante su intervención.