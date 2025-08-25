Colombia

Diosdado Cabello anunció la militarización de la frontera con Colombia: enviarán 15.000 efectivos a la región

El régimen venezolano desplegará soldados en la zona limítrofe con Colombia, incrementando la presencia militar ante recientes incidentes y tensiones, según informó el ministro venezolano durante un balance de seguridad

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El régimen venezolano refuerza la
El régimen venezolano refuerza la vigilancia en la frontera, implementando nuevas unidades, según declaraciones oficiales del ministro - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

Diosdado Cabello, ministro del régimen venezolano, anunció por medio de la televisión de ese país la militarización de la frontera con Colombia como respuesta a diversos hechos de violencia y tensiones recientes en la zona limítrofe.

Según sus declaraciones, el gobierno enviará 15.000 efectivos para reforzar la presencia militar

Cabello dio a conocer dicha información mientras daba un balance de las operaciones de seguridad y resguardo en Venezuela, y destacó la implementación de mecanismos de atención inmediata ante cualquier eventualidad, como la Unidad de Respuesta Rápida, mientras realizaba estos anuncios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante el balance de las operaciones de seguridad, Diosdado Cabello resaltó la importancia de las acciones realizadas en la frontera y la coordinación constante para resguardar el territorio venezolano.

“Es, es importante para nosotros, es vital recordar lo que hemos venido haciendo desde hace algún tiempo. Repito, de manera conjunta. Hemos estado operando a lo largo y ancho de todas las fronteras de Venezuela y a lo largo y ancho de nuestro territorio. Todas las fronteras, resguardadas”.

De igual manera, Diosdado Cabello informó que, como parte de las medidas de seguridad en la frontera, se dio cumplimiento a la instrucción presidencial de reforzar la Operación Relámpago del Catatumbo con un importante contingente militar. Al respecto, precisó: “El Presidente ha ordenado el refuerzo de la Operación Relámpago del Catatumbo, con la activación de la Zona de Paz Nº 1, en una primera fase con el despliegue de más de 15 mil hombres y mujeres”.

Cabello añadió que este despliegue contempla el uso de unidades aéreas, vigilancia en ríos y tecnología con drones para fortalecer la custodia fronteriza. El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz también anunció el avance en la implementación de las Zonas de Paz Nº 2 y 3, “las cuales cubrirán del lado venezolano todo lo que es frontera con nuestra hermana Colombia”.

El funcionario subrayó la labor de las Unidades de Respuesta Rápida (URRA), que operan en distintas regiones del país con el fin de proteger la tranquilidad y la seguridad.

Además, instó a las autoridades colombianas a asumir un compromiso similar para preservar la paz en la frontera y evitar actividades ilícitas. Según Cabello, la creación de las Zonas de Paz representa un principio compartido por la sociedad venezolana.

“Pedimos al Gobierno colombiano que haga lo propio para asegurar la paz y evitar el desarrollo de delitos en la zona fronteriza. La Zona de Paz es el valor y el consenso fundamental de los venezolanos”, dijo Cabello durante su intervención.

Temas Relacionados

Diosdado CabelloZona binacionalFrontera de Colombia y VenezuelaMilitares en VenezuelaFrontera con VenezuelaVenezuelaColombia-Noticias

Más Noticias

Vicky Hernández suspendió temporada teatral tras sufrir percance de salud: la actriz de 79 años debió ser hospitalizada

La actriz fue ingresada de urgencias a la clínica, pero evoluciona positivamente, aunque tuvo que cancelar las funciones programadas de su obra ‘La escena invertida’, en el Teatro La Candelaria de Bogotá

Vicky Hernández suspendió temporada teatral

Por investigación de asilo de Carlos Ramón González, la Procuraduría ocupó sede de la Cancillería en Bogotá

Funcionarios del organismo de control revisaron documentos y registros en la sede diplomática, buscando esclarecer el proceso que permitió el refugio de González en Nicaragua

Por investigación de asilo de

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

En la tercera gran vuelta de la temporada, el líder del Ineos Grenadiers es cuarto en la clasificación general, a tan solo 10 segundos de Jonas Vingegaard

Etapa 3 de la Vuelta

La Jesuu estalló en contra de Yina Calderón quien la llamó “Judas”: “Viví tu vida tranquila”

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ aseguró que afuera del ‘reality’ no hay reglas que les impidan enfrentarse cara a cara, si la DJ sigue atacándola en redes sociales

La Jesuu estalló en contra

Atentado terrorista en Cali: murió otra de las víctimas tras sus graves heridas

Luego del ataque cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez el jueves 21 de agosto, Jesús Antonio Villa fue trasladado a un centro médico, donde falleció por las heridas producidas por la explosión

Atentado terrorista en Cali: murió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Vicky Hernández suspendió temporada teatral

Vicky Hernández suspendió temporada teatral tras sufrir percance de salud: la actriz de 79 años debió ser hospitalizada

La Jesuu estalló en contra de Yina Calderón quien la llamó “Judas”: “Viví tu vida tranquila”

Alicia Machado, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, habló sobre su adicción a las anfetaminas y sus dos intentos de suicidio

Laura G, quien devolvió la camioneta que le regaló su ex, respondió si Melissa Gate tendría que devolverle los tacones que le dió: “¿Esos los compraste tú?”

Esta es la exparticipante del ‘Desafio’ que competirá por el título de Miss Universe Colombia

Deportes

Así fue el emotivo homenaje

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España

Etapa 3 de la Vuelta a España - EN VIVO: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Este fue el motivo por el que Esteban Chaves debió cambiar su bicicleta en plena etapa de la Vuelta a España

Dayro Moreno lidera el conteo de los máximos goleadores colombianos de la historia, pero su valor alcanza un mínimo histórico: estas son las cifras

Él es Juan Guillermo Martínez, el colombiano más joven de la historia en debutar en la Vuelta a España