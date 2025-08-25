Colombia

Claudia López criticó anuncio de Álvaro Uribe de que renunció a la prescripción de su caso: “Esperando que llegue un títere suyo en el 2026

El pronunciamiento se dio luego de que el expresidente anunció su decisión de renunciar a la prescripción de su proceso por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Claudia López criticó a Uribe
Claudia López criticó a Uribe por decisión en su caso - crédito Infobae

La exalcaldesa Claudia López se refirió a la más reciente decisión jurídica de Álvaro Uribe respecto a su caso por fraude procesal y manipulación de testigos: renunciar a la prescripción para, según él, favorecer la verdad de los hechos.

“Otra trampa del condenado Álvaro Uribe Vélez para dilatar, esperando, como ya lo anunciaron, que llegue un títere suyo en el 2026 que le garantice impunidad. Ni paz total ni impunidad total! Ambas se acaban en mi gobierno. Todo el que la deba la tendrá que pagar ante la Justicia con todas las de la Ley”, escribió López a través de su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

López reaccionó al anuncio de
López reaccionó al anuncio de Álvaro Uribe - crédito X

Uribe y su decisión de renunciar a la prescripción de su caso

El abogado Jaime Granados confirmó que la decisión de renunciar a la prescripción en el proceso por presunta manipulación de testigos perteneció exclusivamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Según Granados, uno de los objetivos de esta determinación es garantizar “la transparencia y dar al Tribunal el tiempo suficiente para analizar los argumentos jurídicos”. La defensa sostiene que la apelación presentada “supera los cien folios y requiere una evaluación detallada”, reafirmando así la importancia de que la revisión no quede sujeta a plazos arbitrarios.

El jurista expresó su confianza en que “el Tribunal podrá tomarse todo el tiempo que sea necesario. Ellos son indudablemente muy capaces, muy profesionales. La ley les da dos años. Yo no creo que se van a tomar ni ese tiempo, ni la mitad de ese tiempo”. Aunque considera probable que el fallo se conozca antes de finalizar el año, advirtió que el avance dependerá de las necesidades propias del análisis judicial.

El jurista expresó su confianza
El jurista expresó su confianza en que “el Tribunal podrá tomarse todo el tiempo que sea necesario - crédito redes sociales

El propio Uribe Vélez comunicó esta decisión mediante una carta al Tribunal Superior de Bogotá, organismo encargado de revisar la apelación a la condena de 12 años de prisión impuesta en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. En el contenido de la misiva, Uribe aclara que, pese a que su caso prescribiría el 16 de octubre de 2025, no pretende recurrir a ese beneficio jurídico. “Nunca ha buscado ni ha querido beneficiarse de la prescripción de la acción penal”, manifiesta, y agrega: “este recurso no debe impedir al tribunal contar con las condiciones materiales necesarias para decidir de fondo sobre el caso”.

Para respaldar su renuncia, invoca el artículo 85 del Código Penal, solicitando explícitamente que “se acepte la renuncia que hago al derecho de verme favorecido por la prescripción de la acción penal y que adopten, en mi caso, la decisión de fondo que en derecho corresponda, conforme sólo a lo probado en juicio, a lo que ordena la ley y lo que sea justo”.

Durante su comunicación con el tribunal, el exmandatario enfatiza: “A pesar de que la ley me otorga un camino corto y sencillo para salir de este tortuoso proceso, no puedo aceptarlo, pues, aún con el peso de la injusta condena y estando mi libertad en juego, no puedo declinar el camino de la verdad”. Uribe insiste en que la sentencia en su contra es injusta y hace hincapié en que tanto su defensa técnica como el Ministerio Público han solicitado al tribunal que revoque dicho fallo.

En sus declaraciones, el expresidente califica la renuncia como “un acto de coherencia ética”. Expresa: “Servir a Colombia ha sido el máximo honor que he recibido en mi vida. La confianza depositada en mí, por la patria y mis compatriotas, me impone dar ejemplo y optar por el camino que, por más difícil o riesgoso, es correcto y coherente con lo que he defendido a lo largo de mi vida: la verdad”.

Renuncia a la prescripción
Renuncia a la prescripción por parte de Álvaro Uribe Vélez - crédito - crédito Redes sociales

Uribe también cuestiona la valoración de la prueba en el fallo inicial, alegando que “ese derecho a ser oído no fue respetado materialmente por la primera instancia”. Según denuncia, a pesar de la extensión del fallo, “echó de menos la valoración de gran parte de los hechos probados en juicio”. Por tal razón, solicita que la próxima decisión de apelación se fundamente únicamente en los hechos y las pruebas presentadas, no en motivos formales.

La defensa de Uribe argumenta que la renuncia a la prescripción busca “garantizar un pronunciamiento de fondo por parte del tribunal, incluso si conlleva mantener la condena, antes de que el caso quede extinguido por el paso del tiempo”.

El exmandatario llamó la atención sobre la magnitud del expediente: “el proceso acumula más de 70 audiencias, miles de folios y más de 2.000 páginas de escritos y alegatos”. Por ello pidió al tribunal “el tiempo y las garantías necesarias para revisar todo el expediente antes de tomar una decisión definitiva”.

Temas Relacionados

Álvaro Uribe VélezClaudia LópezPrescripción caso UribeJaime GranadosColombia-Noticias

Más Noticias

Joven desapareció hace dos meses en Cajicá cuando salía de su trabajo: autoridades investigan posible relación con cuerpo encontrado

Javier Mauricio García Pineda salía de su trabajo cuando fue visto por última vez en el mes de junio, y aunque hay denuncias de su desaparición ante las autoridades, hasta ahora no se sabe de su paradero

Joven desapareció hace dos meses

Mujer denunció el saqueo de más de 70 millones de su cuenta en Bancolombia: esto respondió la entidad

La víctima del robo interpuso una queja ante la entidad asegurando que los ladrones tenían información privilegiada, pero Bancolombia detalló las modalidades con las que los usuarios entregan sus datos personales sin notarlo

Mujer denunció el saqueo de

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

La actriz bogotana confirmó a Infobae Colombia que, tras finalizar su participación en ‘Masterchef Celebrity 2025’, se quedará una larga temporada en Colombia, mientras que su esposo seguirá viviendo en Ecuador

Carolina Sabino reveló la clave

Capturado en Buenaventura narco colombiano que era el más buscado en El Salvador

Este sujeto colombiano usaba embarcaciones tipo ‘go-fast’ para mover droga en alta mar, según las autoridades, pero fue capturado luego de cinco meses de seguimientos

Capturado en Buenaventura narco colombiano

En video quedó agresión a una mujer en asamblea del Pacto Histórico en Manizales: “Se va de mi casa”

Las disputas entre precandidatos y la falta de consensos exponen la fragilidad de la coalición oficialista en un momento clave para su futuro político

En video quedó agresión a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Caquetá había advertido

Gobernador de Caquetá había advertido al Ministro de Defensa sobre amenazas antes de atentado contra su familia: así fueron las comunicaciones

Alias Dumar o Chito, uno de los hombres más importantes de alias Iván Mordisco, fue abatido por las fuerzas militares

Atentados en el país revelaron fallas en los sistemas antidrones de las fuerzas militares

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

ENTRETENIMIENTO

Carolina Sabino reveló la clave

Carolina Sabino reveló la clave para mantener vivo su amor a distancia con el empresario Mario Bert: vive en Ecuador

Yeferson Cossio aclaró si la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a una de sus propiedades: “Usted va a responder por daños y perjuicios”

La actriz Catherine Siachoque emprendió un nuevo reto en su vida a los 53 años: “Se lo prometí a mi papá”

Altafulla sorprendió con lujoso regalo a Karina García para celebrar su reencuentro: “Con mis letras y todo”

Yaya Muñoz le respondió a Yina Calderón, quien la señaló de mantener a su novio: “Me gusta un hombre para hacer equipo”

Deportes

Periodista recibió balonazo en pleno

Periodista recibió balonazo en pleno partido de la Liga BetPlay: tquedó inconsciente

Estos son los tres jugadores que no deberían faltar en la próxima convocatoria de la selección Colombia, según Carlos Antonio Vélez

Así fue el primer entrenamiento de Hernán Torres como nuevo entrenador de Millonarios

Etapa 3 de la Vuelta a España: Egan Bernal entre los 10 mejores de la jornada; David Gaudu se llevó la victoria

Así fue el emotivo homenaje a Egan Bernal durante la etapa 3 de la Vuelta a España