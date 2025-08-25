Colombia

Atentado terrorista en Cali: Personería confirmó muerte de otra de las víctimas, pero la Secretaría de Salud negó que fuera por el ataque

Luego del ataque cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez el jueves 21 de agosto, Jesús Antonio Villa fue trasladado a un centro médico, donde falleció por las heridas producidas por la explosión

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Las imágenes del atentado muestran
Las imágenes del atentado muestran vehículos calcinados, comercios destruidos y el impacto emocional en los sobrevivientes - crédito Colprensa

En la mañana del lunes 25 de agosto se confirmó la muerte de Jesús Antonio Villa, víctima del atentado ocurrido el 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali.

Villa, que permanecía internado en la Clínica de Occidente con múltiples heridas, no logró sobrevivir a las lesiones causadas por la explosión.

El número de víctimas mortales aumentó a siete personas fallecidas tras confirmarse el deceso de un ciudadano afectado por la onda expansiva, según informó Gerardo Mendoza Castrillón, personero Distrital de Cali.

Según detalló el funcionario, la persona recientemente fallecida fue identificada como Jesús Antonio Villa, quien resultó gravemente lesionado por el impacto de la detonación. La confirmación del deceso la realizó el hijo de la víctima, quien acudió a la Personería para informar la noticia.

Personería confirma la muerte de
Personería confirma la muerte de Jesús Antonio Villa - crédito @personeriacali/X

La Personería de Cali, a través de un comunicado en su cuenta oficial de X, manifestó: “Desde la Personería Distrital expresamos nuestra solidaridad con la familia de la víctima y rechazamos que la población civil, ajena a cualquier confrontación, continúe siendo blanco de una guerra que no le pertenece. Estos hechos constituyen una grave violación al Derecho Internacional Humanitario”.

La entidad informó además que “ los heridos trasladados a diferentes clínicas evolucionan de manera positiva, gracias al trabajo del personal médico y al acompañamiento interinstitucional”.

Finalmente, la Personería reiteró su respaldo a los esfuerzos de las Fuerzas Militares y de Policía “para proteger a la ciudadanía y hacemos un llamado a la unidad, la solidaridad y la defensa de los derechos humanos en Santiago de Cali”, concluyó.

El hombre, identificado como Jesús
El hombre, identificado como Jesús Antonio Villa, había sido trasladado a la Clínica de Occidente con múltiples heridas en su cuerpo - crédito Personería de Cali

Al respecto, la defensora del Pueblo, Iris Marín, afirmó: “falleció una nueva víctima del atentado del jueves pasado, lo cual muestra la gravedad y que fue un ataque dirigido contra la población civil, reitero un crimen de guerra”.

Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, expresó unas palabras ante la noticia: “es un momento de mucha tristeza y mucho luto para Cali, no puede ser que nosotros hoy tengamos una séptima víctima de este ataque. Este tema nos genera mucho dolor, pero también rabia y fortaleza para buscar a los responsables y luchar por la seguridad de nuestra ciudad", dijo en entrevista para Blu Radio.

Sin embargo, el secretario de Salud, German Escobar, en sus redes sociales publicó que el fallecimiento del hombre no tenía que ver con el atentando terrorista: “Confirmo que el paciente fallecido en la Clínica de Occidente en las últimas horas no hace parte de las víctimas del atentado, sufría patología cardíaca y su Dx. de deceso fue un Infarto Agudo al Miocardio. Su residencia, es en otro lugar".

Detalles sobre el atentado

Las autoridades confirmaron que se suma así una nueva víctima fatal producto de un ataque que ha conmocionado a la ciudad. Según los reportes oficiales, el atentado con explosivos fue atribuido a las disidencias de las Farc.

Las investigaciones determinaron que los responsables emplearon dos furgones robados, con placas adulteradas, lo que les permitió evadir los controles e ingresar a las cercanías de la base aérea sin ser detectados.

Aumentaron a siete, las víctimas
Aumentaron a siete, las víctimas mortales tras el ataque en la capital vallecaucana - crédito Jair F. Coll/REUTERS

A raíz de los testimonios recopilados por las autoridades, uno de los presuntos responsables del doble atentado cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali, Valle del Cauca, admitió ante la comunidad que encendió la mecha del explosivo para detonar la bomba con la esperanza de que cesaran las agresiones en su contra.

Esta declaración surgió después de que miembros de la comunidad detuvieran y agredieran físicamente al individuo, tras identificarlo por su vestimenta y comportamiento sospechoso poco después de las explosiones.

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó la cifra de víctimas y detalló que las explosiones se produjeron cerca de la entrada de la base militar, una zona donde transitaban numerosos peatones.

Las investigaciones permitieron la pronta captura de Walter Esteban Yonda Ipía, alias Walter o Sebastián, y Carlos Steven Obando Aguirre, alias el Mono, señalados como presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y presuntos responsables directos del ataque.

Ambos fueron localizados gracias a la colaboración de la comunidad, que no solo informó sobre su ubicación, sino que también participó en la retención de uno de ellos poco después de los hechos.

Walter Esteban Yonda Ipía y
Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre habrían transportado y activado dos camiones bomba en Cali - crédito Stringer/Reuters y @FiscaliaCol/X

En la audiencia efectuada el 23 de agosto de 2025, la Fiscalía General de la Nación presentó una minuciosa cronología y pruebas materiales que implican a los detenidos, incluyendo grabaciones de los uniformados intervinientes y la declaración de testigos presenciales.

El fiscal explicó: “Estaban acondicionados con 50 kilos de explosivos a base de nitrato de amonio y polvo de aluminio, cada uno; 36 artefactos explosivos de tipo tatuco, acondicionados con tres kilos de alto explosivo a base de nitrato de amonio, cada uno; cincuenta metros de cordón detonante; dos detonadores no eléctricos, dos fragmentos de mecha de seguridad”.

