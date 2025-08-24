Colombia

Paloma Valencia se fue en contra de Iván Cepeda por su precandidatura presidencial: “Recogió a Santrich en la cárcel”

La senadora y precandidata del Centro Democrático acusó al congresista del Pacto Histórico de respaldar a exjefes de las extintas Farc

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

Guardar
La senadora del Centro Democrático
La senadora del Centro Democrático rechazó la presencia del congresista del Pacto Histórico en la contienda electoral - crédito Colprensa

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, lanzó fuertes críticas al senador Iván Cepeda, luego de que anunciara su postulación como precandidato presidencial del Pacto Histórico, durante un evento público realizado en Pasto (Nariño).

En medio del homenaje realizado al fallecido senador Miguel Uribe Turbay en el parque El Golfito, en el barrio Modelia (occidente de Bogotá), lugar donde sufrió un ataque sicarial durante un acto público, la congresista de oposición no se mostró sorprendida, sino que es una muestra de la campaña que adelanta la izquierda colombiana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Esa es la campaña de la extrema izquierda, la izquierda que persigue al (ex)presidente Álvaro Uribe y a los líderes de los otros partidos, la izquierda que protegió a la Segunda Marquetalia”, manifestó Valencia en declaraciones a los medios de comunicación, recalcando que esta organización ilegal estaría detrás del magnicidio de su compañero de bancada.

Paloma Valencia critica la precandidatura
Paloma Valencia critica la precandidatura presidencial de Iván Cepeda y revive polémica por Santrich - crédito Colprensa

Además, recordó los episodios en los que Cepeda sostuvo conversaciones con exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc, como fue el caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte,​​ más conocido como alias Jesús Santrich, fallecido en 2021 durante un operativo militar.

Yo me acuerdo de Iván Cepeda recogiendo a Jesús Santrich en la cárcel inventándose la teoría del entrampamiento. Dejaron volar a ese par de hampones que debieron estar en cárceles de Estados Unidos. Ellos montaron la Segunda Marquetalia y ese grupo es el principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay”, precisó.

Paloma Valencia no fue la única que se refirió a la precandidatura presidencial de Iván Cepeda.

Para la senadora María Fernanda
Para la senadora María Fernanda Cabal no es preocupante que Iván Cepeda haya anunciado su precandidatura presidencial - crédito Colprensa

También, se pronunció la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal que, durante un foro realizado en Barranquilla, aseveró que la aspiración del senador del Pacto Histórico no afecta a su bancada sino a los de la colectividad afin al Gobierno de Gustavo Petro.

Hay que preguntarle por la precandidatura a (Daniel) ‘Pinturita’ Quintero, porque lo debe tener trasnochado”, declaró Cabal en atención a los medios de comunicación.

Así fue el anuncio de Iván Cepeda

En un evento político celebrado el viernes 22 de agosto de 2025 en Pasto, el senador Iván Cepeda oficializó su aspiración a ser el candidato presidencial del Pacto Histórico, sumándose a una lista de figuras que buscan liderar la coalición de Gobierno.

Vengo a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del Pacto Histórico a la Presidencia de la República (...) Con los movimientos sociales, con las mujeres, con la juventud, con los pueblos de los territorios, emprendo este camino hacia un segundo gobierno que consolide el cambio”, expresó Cepeda ante sus seguidores que respondieron con entusiasmo.

Iván Cepeda anunció que será precandidato presidencial del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 - crédito X

Su postulación se suma a la de otros líderes como Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín. También figuran Camilo Romero, exembajador en Argentina; Susana Muhamad, exministra de Medio Ambiente; Carolina Corcho, exministra de Salud; y la senadora Gloria Flórez.

La competencia interna no solo definirá al candidato presidencial, sino que determinará el orden de las listas para las elecciones del Congreso.

Según representantes del Pacto Histórico, la consulta se regirá por normas que buscan garantizar un debate respetuoso y una competencia basada en acuerdos que prioricen la unidad. La reglamentación interna permite la inscripción de nuevos aspirantes hasta el 26 de septiembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos, lo que podría ampliar la lista de precandidatos antes del cierre de inscripciones.

Iván Cepeda se suma a
Iván Cepeda se suma a Gustavo Bolívar, María José Pizarro, Daniel Quintero, Susana Muhamad y Gloria Flórez como precandidatos del Pacto Histórico que disputarán la consulta presidencial en octubre de 2025 - crédito @PactoCol/X

Gabriel Becerra, miembro del comité político, destacó que el mecanismo de consulta está diseñado para fortalecer la convergencia de movimientos y partidos que respaldan la continuidad de un Gobierno orientado al cambio. Además, se estableció que el segundo candidato más votado en la consulta podrá integrar la terna para la cabeza de lista al Senado, lo que representa un incentivo adicional para los participantes.

El Pacto Histórico prevé consolidar su estrategia en marzo, cuando se realizará una consulta interpartidista que reunirá a diversas fuerzas políticas para definir candidaturas tanto al Congreso como a la Presidencia. Este proceso se desarrolla bajo el calendario electoral establecido por la Registraduría Nacional, que regula los tiempos y procedimientos para las consultas internas de los partidos.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaIvan CepedaCentro DemocráticoPacto HistóricoElecciones 2026Consulta internaColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 2 de la Vuelta a España: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

“Nos vamos a ver en la arena política. Ahí sabrás de qué estoy hecho”: Abelardo De La Espriella por candidatura de Iván Cepeda

La postulación de Cepeda generó reacciones inmediatas, entre ellas la de De La Espriella, que utilizó redes sociales para anticipar un duelo político en las próximas elecciones presidenciales

“Nos vamos a ver en

Hombre murió tras ser atacado con un destornillador en Galapa, Atlántico

La víctima de 48 años acababa de retirar $40.000 de un cajero bancario, cuando fue sorprendido por dos hombres que se movilizaban en moto

Hombre murió tras ser atacado

Los casos de presunta corrupción por los que la fiscalía imputó con 43 cargos al aspirante presidencial Daniel Quintero

El avance de los procesos judiciales ha generado un clima de tensión política y ha puesto en entredicho la gestión de recursos públicos en la ciudad. Este es un recuento de los casos que opacan la imagen del precandidato

Los casos de presunta corrupción

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

El piloto inició en la octava casilla de la grilla y ascendió hasta la punta de la carrera, la cual mantuvo hasta el final de la carrera para conseguir su primer triunfo como novato en la antesala del Moto GP

David Alonso consigue su primera
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así quedó el helicóptero en

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

Personero de Cali tras atentado frente a escuela militar: “El suroccidente colombiano no puede convertirse en un segundo Catatumbo”

El duro relato del papá de policía asesinado en Amalfi, Antioquia: “Encontré gente llorando y pregunté qué pasaba”

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Giraldo revela el lado

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Exnovio de Paola Jara, Iván Calderón, apareció en una publicación con reconocida reguetonera: relación o colaboración

Juanes relató su lucha silenciosa contra el alcohol: “Me generaba una angustia horrible”

Ranking de tendencias en YouTube Colombia: los 10 videos más reproducidos

Deportes

David Alonso consigue su primera

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino

Jhon Jader Durán impulsa el triunfo del Fenerbahce en la Superliga de Turquía: así fue su asistencia

Pese a mala situación en León, James Rodríguez confía en mejorar con la selección Colombia: “El sueño es hacer un buen mundial”