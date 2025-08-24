Colombia

Mujer de 25 años pide ayuda para acceder a la eutanasia: ha sufrido de endometriosis severa y crónica desde los 10 años

Dayan Melissa Gaona Duarte utilizó sus redes sociales para detallar los síntomas y las cirugías a las que ha sido sometida

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Dayan Melissa Gaona Duarte, una
Dayan Melissa Gaona Duarte, una mujer de 25 años, atraviesa un terrible drama por la solicitud de la eutanasia en Colombia - crédito Captura de pantalla

El diagnóstico de endometriosis severa y crónica ha marcado la vida de Dayan Melissa Gaona Duarte, que afirma que el dolor que experimenta ha alcanzado tal nivel que le impide realizar acciones cotidianas como caminar o incluso respirar sin sufrir, situación que la llevó a solicitar el procedimiento de eutanasia en Colombia.

A través de una carta remitida el 31 de julio de 2025 al servicio de ginecología de un hospital en Bogotá, expuso de manera formal su voluntad de acceder a esta opción: “Esta vida que estoy viviendo realmente no es una vida digna, estoy atrapada en un dolor y en un sufrimiento”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Dayan Melissa, de 25 años, explicó públicamente en redes sociales que lleva 15 años enfrentando el dolor desde la primera menstruación, con una intensificación significativa en los últimos cinco años. Entre los síntomas que describe se encuentran dolor abdominal persistente, náuseas, vómitos y molestias extremas al orinar, defecar, alimentarse, moverse y hasta respirar.

Además, está diagnosticada con un quiste hemorrágico de 4,3 centímetros, dolor pélvico crónico, estreñimiento, síndrome vesical doloroso y un cuadro de ansiedad severa. “Hace quince años, desde los diez, que me llegó la primera menstruación, estoy con este dolor tan agobiante. Yo hice la solicitud de la eutanasia“, relató en uno de sus videos en su cuenta de TikTok.

A través de una carta remitida el 31 de julio de 2025 al servicio de ginecología de un hospital en Bogotá, expuso de manera formal su voluntad de acceder a esta opción - crédito miss.gaona/TikTok

En medio de sus declaraciones, la joven reveló que: “estoy atrapada en un dolor y en un sufrimiento, y esta decisión que estoy tomando no es una decisión tomada al azar. Es años y resultados de malestares médicos y físicos, emocionales. Pierdo mi paz, mis días, mis sueños. Solo estoy viendo cómo los días pasan y yo no puedo hacer nada. ¿Realmente esto es vida? Respiro sin vivir es suficiente para decir que estoy bien. No estoy aquí por una tristeza momentánea".

En otras imágenes, Dayan Melissa afirmó haber agotado todas las alternativas médicas. “Doctores especialistas en endometriosis, me dijeron que, lamentablemente, ya no se podía hacer nada en mi caso más que una cirugía abrasiva, la cual no me iba a quitar el dolor y tampoco era como eficaz para erradicar la enfermedad al cien por ciento, porque con un poco que quedara, pues eso sí va a esparcir más. Es como jugar al tiro. Yo llevo siete cirugías”, señaló al detallar que ha recibido hospitalizaciones reiteradas, fisioterapia pélvica, terapias psicológicas, tratamientos de medicina alternativa y fármacos analgésicos potentes, aunque ninguno de estos procedimientos logró aliviar el sufrimiento.

La situación se agrava debido a alergias a medicamentos clave para el tratamiento del dolor, entre ellos el diclofenaco, dipirona, naproxeno, ibuprofeno, tramadol, medios de contraste y la mayoría de los opioides, lo que limita de forma importante las opciones de control sintomático.

Dayan Melissa, de 25 años, explicó públicamente en redes sociales que lleva 15 años enfrentando el dolor desde la primera menstruación- crédito miss.gaona/TikTok

Asimismo, Dayan Melissa padece una grave infección bacteriana que ha pasado de los intestinos a la sangre, junto a intensos pujos abdominales, dificultades severas para orinar durante horas y riesgo de infecciones si recurre al uso de sondas.

“Yo les dije a los doctores: “¿Entonces yo qué hago?” ¿Yo qué hago si tú me estás diciendo que no puedes hacer nada por mí? ¿Yo entonces qué hago? ¿Tengo que vivir una vida que me dificulta hacer absolutamente todo? Realmente es algo que no deseo y no quiero", expresó la joven.

En el último registro audiovisual en sus redes sociales comentó: “agradezco mucho a todas las personas que se han tomado el tiempo de comentar los videos y, y todo lo que están haciendo por mí. Me he contactado con muchas personas. Ya me contactó un periodista y dos doctores de diferentes países. También me contactó el Instituto Dayon”.

La situación se agrava debido
La situación se agrava debido a alergias a medicamentos clave para el tratamiento del dolor - crédito X

“Estoy esperando ellos. No sé qué me vayan a decir. He estado averiguando como otros tratamientos que son muy costosos y, pues, realmente en este momento la economía no da para, para ese tipo de tratamientos”, concluyó la joven de 25 años.

Temas Relacionados

Dayan Melissa Gaona DuarteEutanasia en BogotáDetalles relatoDrama jovenCirugías y tratamientosVideo TikTokColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: gran día para Egan Bernal, que cruza en el cuarto lugar

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

Colombia activa alerta por ciclones tropicales: estos serán los departamentos afectados

De acercarse al país, podría alterar las condiciones del tiempo y del mar

Colombia activa alerta por ciclones

Petro y Francia Márquez sellan tregua con aumento de fondos para la Vicepresidencia

La evolución de su agenda y la pérdida de influencia tras el Ministerio de Igualdad condicionan su papel en el escenario nacional

Petro y Francia Márquez sellan

Envían a prisión a ‘Mono Luis’, hermano de alias Iván Mordisco de Segunda Marquetalia: habría asesinado a excombatiente de las Farc

Luis Fernando Vera Fernández fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como el principal responsable del homicidio ocurrido el 9 de julio en zona rural de El Peñón, en Cundinamarca

Envían a prisión a ‘Mono

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Seguidores de la pareja en redes sociales no han dejado pasar desapercibidos los detalles que levantaron sospechas de ruptura, pues la creadora de contenido y el empresario no han vuelto a posar juntos

Tras el nacimiento de su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Tras el nacimiento de su

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Taliana Vargas reveló detalles de cómo inició su relación con Alejandro Éder al que conoció por su mánager: “Fue en Cartagena”

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: día llano con final en alto, donde Egan Bernal puede dar la sorpresa

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino