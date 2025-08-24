Colombia activa alerta por ciclones tropicales: estos serán los departamentos afectados

Según la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (Mtact) y el Plan Nacional para la Respuesta por Ciclones Tropicales, observaron una onda tropical al este de las Antillas Menores.
Lo anterior podría traer para Colombia una alteración en las condiciones del mar y del tiempo.
“Colombia activa el Protocolo de Alerta por Ciclones Tropicales: Aviso: La Guajira, Magdalena y Atlántico. Vigilancia: Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá. Informativo: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd).
Noticia en desarollo...
