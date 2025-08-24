Colombia

Colombia activa alerta por ciclones tropicales: estos serán los departamentos afectados

De acercarse al país, podría alterar las condiciones del tiempo y del mar

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
Alerta en algunas ciudades de
Alerta en algunas ciudades de Colombia por ciclones tropicales - crédito Ungrd

Según la Mesa Técnica de Alerta por Ciclones Tropicales (Mtact) y el Plan Nacional para la Respuesta por Ciclones Tropicales, observaron una onda tropical al este de las Antillas Menores.

Lo anterior podría traer para Colombia una alteración en las condiciones del mar y del tiempo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Colombia activa el Protocolo de Alerta por Ciclones Tropicales: Aviso: La Guajira, Magdalena y Atlántico. Vigilancia: Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Golfo de Urabá. Informativo: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, señaló la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres (Ungrd).

Noticia en desarollo...

Temas Relacionados

UngrdCiclones tropicalesAlerta en ColombiaAlerta en Colombia por ciclones tropicalesMar CaribeColombia-Noticias

Más Noticias

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: gran día para Egan Bernal, que cruza en el cuarto lugar

El colombiano es el líder del Team Ineos Grenadiers y aspira a terminar en el top 5 de los mejores corredores en la clasificación general de la última gran vuelta del año

Etapa 2 de la Vuelta

Petro y Francia Márquez sellan tregua con aumento de fondos para la Vicepresidencia

La evolución de su agenda y la pérdida de influencia tras el Ministerio de Igualdad condicionan su papel en el escenario nacional

Petro y Francia Márquez sellan

Envían a prisión a ‘Mono Luis’, hermano de alias Iván Mordisco de Segunda Marquetalia: habría asesinado a excombatiente de las Farc

Luis Fernando Vera Fernández fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como el principal responsable del homicidio ocurrido el 9 de julio en zona rural de El Peñón, en Cundinamarca

Envían a prisión a ‘Mono

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Seguidores de la pareja en redes sociales no han dejado pasar desapercibidos los detalles que levantaron sospechas de ruptura, pues la creadora de contenido y el empresario no han vuelto a posar juntos

Tras el nacimiento de su

Marta Lucía Ramírez envió contundente mensaje a los militares de Venezuela: “Apártense del régimen criminal y terrorista”

La excanciller de Colombia le pidió a las Fuerzas Armadas del vecino país, atender al llamado y unirse por la democracia y la libertad del pueblo

Marta Lucía Ramírez envió contundente
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Garrote, cabecilla de

Cayó alias Garrote, cabecilla de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ en Guaviare

Atacan con un dron una embarcación de la Armada de Colombia en Putumayo: así fue el momento

Así quedó el helicóptero en Amalfi, luego del atentado terrorista del 21 de agosto

Más de 1.000 uniformados reforzarán Antioquia, ministro dio la orden de “emplear toda la capacidad contra las amenazas”

Petro visitó los cuatro policías sobrevivientes del ataque a helicóptero en Amalfi, Antioquia: este es su estado de salud

ENTRETENIMIENTO

Tras el nacimiento de su

Tras el nacimiento de su hijo, Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada enfrentan rumores de crisis sentimental

Taliana Vargas reveló detalles de cómo inició su relación con Alejandro Éder al que conoció por su mánager: “Fue en Cartagena”

Amanda Dudamel dividió opiniones tras publicar fotos de su boda a la que asistió su padre, el técnico del Deportivo Pereira

Alejandra Giraldo revela el lado más duro de la enfermedad que la obligó a alejarse de la televisión: “Yo salía del noticiero y me iba para la Santa Fe”

Conoce los 10 podcasts que están triunfando en Spotify Colombia hoy

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a España - EN VIVO: gran día para Egan Bernal, que cruza en el cuarto lugar

América de Cali vs. Atlético Nacional - EN VIVO: el clásico que puede definir un nuevo técnico despedido en la Liga BetPlay II-2025

David Alonso consigue su primera victoria en el Moto2: así fue la carrera del colombiano en el Gran Premio de Hungría

Millonarios revivió en la Liga BetPlay y humillando al líder Junior de Barranquilla: goleada 3-0 en El Campín

Millonarios y su mala suerte con los técnicos: expulsaron a Carlos Giraldo, su entrenador interino