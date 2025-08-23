Mujer intentó asesinar a su pareja en Soledad, Atlántico: lo atacó con un cuchillo

Alejandra Karin Sevilla Pedrozo fue capturada tras atacar en múltiples oportunidades a su pareja sentimental - crédito Redes sociales/X

En el municipio de Soledad, en el departamento del Atlántico, se presentó un grave hecho de violencia que alertó a la comunidad y a las autoridades. Una mujer atacó con un cuchillo a quien sería su pareja sentimental.

De acuerdo con información reportada por el medio El Universal, los hechos se presentaron en la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025. La situación generó alarma entre los residentes, quienes alertaron a las autoridades por gritos que provenían del inmueble.

La Policía atendió al llamado de la ciudadanía y, una vez en el lugar, uniformados hallaron a un hombre con varias heridas de arma blanca. La presunta agresora fue identificada como Alejandra Karin Sevilla Pedrozo, de 32 años, mujer que fue capturada por las autoridades.

Las autoridades fueron alertadas sobre los hechos por vecinos del conjunto residencial donde fue agredida la víctima - crédito Policía Nacional

Tras llevarse a cabo la detención de la señalada agresora, fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el proceso de legalización de captura y posterior judicialización. El reporte oficial indica que el ente acusador imputará cargos por homicidio en grado de tentativa.

Por su parte, el hombre herido fue trasladado al Hospital Universidad del Norte, donde permanece bajo observación y recibe atención especializada para recuperarse de las lesiones. De acuerdo con la Emisora Atlántico, la víctima es Víctor Alfonso Cervantes Pantoja, de 38 años.

De acuerdo con información obtenida por el medio citado, la Policía Metropolitana de Soledad mantiene vigilancia en la zona donde se presentó el ataque.

Posible pena en prisión que recibiría la procesada

El delito de homicidio implica una pena privativa de la libertad de entre 208 y 450 meses - crédito Comité Internacional de la Cruz Roja

El Código Penal Colombia, en su artículo 103, establece una pena en prisión de entre 208 y 450 meses (entre 17 y 37 años, aproximadamente)para las personas que incurran en esta conducta punible. Sin embargo, cuando existe el grado de tentativa, la pena privativa de la libertad se reduce, según se indica en el artículo 27 del código normativo:

“Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la tercera parte del mínimo ni mayor de las dos terceras partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla”.

Mujer asesinó a su pareja en Cartagena: fue condenada

Otro hecho similar se registró en 2024 en Colombia. Una mujer identificada como Lisbeth Sofía Sanabria Romero asesinó a su pareja sentimental en Cartagena.

Los hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2024 en el barrio Junín, cuando Sanabria Romero, de 34 años, hirió con un arma blanca en el pecho a su pareja, según detalló la Fiscalía en un comunicado. La víctima, identificada como Adalberto Perea Villegas, tenía 25 años y trabajaba como mototaxista y domiciliario en la ciudad de Cartagena, adonde había regresado después de residir dos años en Barranquilla.

Lisbeth Sofía Sanabria purgará una condena de 36 años y 4 meses de cárcel por acabar con la vida de su novio en el barrio Junín de Cartagena en mayo de 2024 - crédito Policía Nacional

El ataque fue presenciado por un hermano del hombre, quien intentó auxiliarlo y lo trasladó a un centro asistencial. El personal médico no logró salvarle la vida debido a la gravedad de la herida.

La Fiscalía indicó que la comunidad intervino rápidamente tras percatarse del hecho, detuvo a Sanabria Romero y la entregó a la Policía Nacional. Una vez legalizada su captura, la mujer aceptó su responsabilidad en el asesinato durante las diligencias judiciales.

Casi un año después del asesinato, la Fiscalía General de la Nación informó que Lisbeth Sofía Sanabria Romero fue condenada a 36 años y cuatro meses de prisión por el homicidio de su entonces novio, tras un fallo emitido por un juez de conocimiento el martes 22 de abril de 2025. El organismo precisó que la decisión se fundamentó en el material probatorio presentado y que la mujer fue declarada responsable del delito de homicidio agravado.