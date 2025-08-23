Feid se convierte en el primer artista latino con un color oficial de Pantone: “Ferxxo Green”

Feid marca tendencia a nivel mundial al convertirse en el primer artista latino con un color propio certificado por Pantone y lo convierte en símbolo de optimismo y comunidad - crédito @feid/ Instagram

El cantante colombiano Feid, conocido artísticamente como Ferxxo, marcó un hito en la industria musical y del diseño al convertirse en el primer artista latino en tener un color oficial certificado por Pantone, la autoridad global del color.

El lanzamiento de “FERXXO GREEN” representa uno de los hitos más destacados en la carrera del artista y establece un precedente para la cultura pop en Latinoamérica.

La colaboración entre Feid y Pantone Color Institute dio vida a un tono verde eléctrico y audaz, creado para irradiar vitalidad y, según la propia firma, “unir a fans en todo el mundo”. Pantone destacó: “Hola, mor, ¿cómo un color se convierte en un movimiento? Para @feid, también conocido como Ferxxo, todo gira en torno al Ferxxo Green, un tono eléctrico y audaz creado junto con Pantone Color Institute, que irradia vitalidad y une a fans en todo el mundo”.

El color fue presentado por Pantone de manera oficial en su cuenta de Instagram de una manera particular, pues adorno la tradicional tarjeta de color con una de las figuras representativas del cantante, que es un personaje con colmillos que usa una gorra.

Feid hizo historia al convertirse en el primer artista latino con un color oficial de Pantone, marcando un antes y un después en la música y el diseño - crédito @pantone / Instagram

“Nacido en las montañas verdes de Medellín 🖼️, Ferxxo Green es más que un color característico. Es un símbolo de independencia, optimismo y la energía compartida de una comunidad”, añadió Pantone. Feid ha construido una conexión especial con sus fans, que reconocen en el verde una referencia inevitable a su origen y su propuesta musical.

Los seguidores del paisa celebraron el hecho con comentarios en redes sociales. “Ya quiero jugar stop pa en la F decir color ferxxo“, ”Ahora sí, el verde es tuyo 💚✅🧩🐉“, ”Oficialmente tu color fav 💚“, ”Se hizo canon en el verde Feid JAJAJAJA 💚“, ”Te amamos Pantone, Ferxo es Ferxo“, ”El marketing más bien pensado del género!“, fueron algunas de las reacciones.

El Pantone Color Institute es la división de Pantone especializada en el estudio, análisis y pronóstico de tendencias globales del color. Reconocido internacionalmente como autoridad en el ámbito cromático, el instituto asesora a empresas y creadores en la selección de tonos estratégicos para el diseño, la moda, la comunicación visual y la identidad de marca. Además, es responsable de seleccionar cada año el “Color del Año”, una referencia clave para industrias creativas y de consumo en todo el mundo.

Feid celebró su cumpleaños en Japón junto a J Balvin y Yandel durante el festival Summer Sonic

El cantante colombiano Feid, conocido como El Ferxxo, celebró su cumpleaños número 33 con una fiesta especial en Japón el pasado 19 de agosto, coincidiendo con su presentación en el festival musical Summer Sonic 2025 en Tokio.

La ocasión reunió a figuras destacadas del reguetón latino, como J Balvin y Yandel, quienes viajaron desde América para acompañar a Feid durante el evento y el festejo.

La celebración marcó un nuevo hito en la carrera del artista paisa. Feid se convirtió en el primer latino en tener un escenario propio en el Beach Stage del Zozo Marine Stadium, uno de los espacios emblemáticos del festival japonés.

El cantante paisa festejó junto a Balvin y Yandel su cumpleaños - crédito @feid / Instagram

Durante el show, el intérprete de Luna compartió escenario con J Balvin, Yandel y el rapero local Yuki Chiba, generando una de las presentaciones más comentadas del Summer Sonic. Los organizadores del evento resaltaron que “tener a un artista colombiano liderando un escenario propio es muestra de la expansión global del reguetón”.

Tras el concierto, el equipo de Feid organizó una fiesta privada donde no faltaron los dulces típicos de Medellín, pastel y las bebidas favoritas del cantante. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran momentos íntimos del encuentro, decorado en tonos verdes y con detalles personalizados, como pitillos con la imagen de Feid de niño. “Feliz cumpleaños, Ferxxo, te lo mereces todo”, se escuchó entre los brindis de los asistentes, según compartieron los invitados en plataformas digitales.

Si bien algunos seguidores se preguntaron en redes por la ausencia de familiares y de su pareja, Karol G, la razón fue que el festejo ocurrió un día antes de la fecha exacta del cumpleaños. Se espera que el círculo cercano del cantante comparta una celebración adicional en los próximos días.

El artista, que viene de actuar en festivales internacionales como el Hard Summer Music Festival en Los Ángeles junto a Snoop Dogg, celebró su aniversario profesional y personal lanzando en exclusiva su sencillo Se lo juro mor en la radio el mismo día de su cumpleaños.

'Se lo juro Mor' es la nueva canción del paisa que se estrenó primero en la radio - crédito @feid/ Instagram

El tema, una balada de desamor, estará disponible en plataformas digitales a partir del 20 de agosto y revela una nueva faceta interpretativa del cantante paisa. Desde sus redes, Feid agradeció los mensajes de sus seguidores y se mostró entusiasta por este nuevo ciclo profesional y personal en mercados tan lejanos como el asiático.