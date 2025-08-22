Colombia

Revelan audio de criminales celebrando ataque terrorista en Antioquia: “Coronamos, coronamos”

El atentado dejó un saldo de al menos 12 uniformados muertos. Las disidencias de las Farc son las responsables, según las autoridades

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Integrantes de las disidencias festejaron y se felicitaron por haber logrado derribar el helicóptero de la Policía - crédito @ColombiaOscura_/X

El atentado terrorista perpetrado el 21 de agosto de 2025 en Amalfi, Antioquia, por integrantes del frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, conmocionó al país. Al menos 12 uniformados de la Policía murieron en el ataque y hubo varios heridos.

La situación de orden público está siendo atendida por el Ejército Nacional. La Séptima División dispuso sus capacidades de artillería para neutralizar a al grupo armado que asesinó a los policías. Según el presidente Gustavo Petro, las víctimas iban a llevar a cabo labores de erradicación de cultivos de uso ilícitos en el territorio.

En medio de la ola de indignación que generó lo ocurrido, fue divulgada una grabación que dejaría en evidencia la celebración de los presuntos responsables del ataque, luego de confirmar que el helicóptero en el que se movilizaban los uniformados, cayó. En el video se ve lo que sería el punto de caída del helicóptero, rodeado de humo.

El ataque en Amalfi, Antioquia,
El ataque en Amalfi, Antioquia, dejó más de 10 uniformados muertos - crédito Colprensa y X

Con esta imagen, los criminales celebraron el haber asesinado a los integrantes de la Policía; en la grabación se escucha a varios de ellos gritando de felicidad por haber cumplido con el objetivo del ataque terrorista. También se escucha a un hombre que informa a través de un radio a otro criminal sobre los resultados del plan.

Coronamos, coronamos. Coronamos, viejo, coronamos. Mire, mire donde cayó, mire”, dice el sujeto, cuya identidad es desconocida. La persona que responde a través del radio confirma que el atentado se efectuó como se esperaba: “Puta, sí estuvo buena, estuvo buena”.

El primer hombre vuelve e intervenir, diciendo: “Eso volaron los trapitos pa’ lo alto. Coronamos, coronamos ahí lo que teníamos trabajado”.

Su interlocutor, además de celebrar, felicita a quienes participaron en el acto terrorista: “Bien, bien. Felicitaciones, no joda, pa’ que sientan esos malparidos”.-

En desarrollo...

