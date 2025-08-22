Operativo con helicóptero Halcón de la Policía en Bogotá dio con la captura de un presunto asesino que huyó por un caño y hasta se cambió de ropa luego de cometer el crimen

El arma usada para cometer el crimen y la ropa que utilizó para burlar a los policías fueron decomisadas - crédito Mebog

Gracias al despliegue de un operativo conjunto entre uniformados de la Estación de Policía Usaquén y el sistema aéreo de la Policía Metropolitana de Bogotá, se logró la captura de un hombre señalado de asesinar a un ciudadano y portar ilegalmente un arma de fuego en el norte de Bogotá.

El hecho se conoció en el sector de Cerro Norte, en la localidad de Usaquén, luego de que en medio de labores de patrullaje se reportaron disparos en uno de los puntos del barrio la noche del jueves 21 de agosto de 2025.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con información oficial, la atención comenzó cuando los uniformados escucharon detonaciones en una vía de la jurisdicción durante sus rondas habituales.

Al llegar al lugar, ubicaron a una persona herida de gravedad y recibieron el relato de residentes que señalaron la huida de un individuo hacia una zona boscosa cercana.

“Se presenta, desafortunadamente, un hecho donde una persona resulta muerta por arma de fuego. Inmediatamente, esta persona es lesionada. Es llevada a un centro asistencial donde minutos después pierde la vida”, indicó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la Estación de Policía Usaquén. En cuestión de minutos, la víctima ingresó al Hospital Simón Bolívar y falleció debido a la gravedad de las heridas sufridas.

El hoy detenido huyó a zona boscosa, en hechos que se presentaron por el sector de Cerro Norte, en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá - crédito Mebog

Persecución y despliegue del Halcón en el norte de Bogotá

Según el comunicado oficial, las patrullas de la zona, apoyadas por el helicóptero Halcón, activaron un “plan candado” para cerrar las posibles rutas de escape del responsable.

Ciudadanos del sector confirmaron que había escapado en dirección a la zona boscosa y posteriormente intentó despistar a las autoridades cambiando de ropa y abandonando el arma de fuego, un revólver calibre 38 con seis cartuchos, cuatro de ellos disparados.

Las autoridades informaron también que al momento de interceptar al individuo fue reconocido por testigos como el presunto autor de los hechos.

Tras ser asegurado, fue conducido a las instalaciones de la estación de Policía Usaquén para su identificación y verificación de antecedentes.

Adicional a lo anterior, se determinó que el capturado, de nacionalidad extranjera y de aproximadamente 40 años de edad, habría actuado en solitario durante el hecho investigado.

El detenido en un hombre adulto extranjero cuya edad supera los 40 años - crédito Mebog

“Esta persona fue puesta a disposición de las autoridades competentes para su judicialización”, agregó el comandante Cháves, deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas de fuego.

Durante el procedimiento la policía incautó el arma de fuego utilizada en el ataque, la cual había sido arrojada en la maleza primero de ser localizado el sospechoso. La acción policial permitió recolectar evidencia para avanzar en el proceso judicial y esclarecer los móviles del crimen.

Para cerrar, la Policía Metropolitana de Bogotá reiteró en su comunicado el compromiso con la seguridad y la convivencia ciudadana y recordó que cualquier hecho que afecte la integridad de las comunidades y su seguridad pueden reportarse a través de la línea 123.

Declaraciones del teniente coronel Ricardo Cháves, comandante de la Estación de Policía Usaquén

Asesinato en billar del sur de Bogotá quedó registrado en cámaras de seguridad

Pocos días atrás, en el barrio La Fortaleza, ubicado en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, la Policía Metropolitana confirmó el asesinato de un hombre de 40 años que se presentó la noche del lunes 18 de agosto dentro de un billar.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que un sicario armado ingresó al establecimiento y disparó a la víctima por la espalda, huyendo después en una motocicleta conducida por un cómplice.

El crimen encendió las alarmas entre los habitantes del sector que alertaron del hecho a las autoridades poco después del ataque. “El hombre ocasiona una herida con arma de fuego a la altura de la cabeza de la víctima, quien por la gravedad de las lesiones fallece en el sitio”, explicó la teniente coronel Sandra Lancheros, oficial de guarnición, a medios locales.

El grupo especial de investigación criminal de la Policía acudió al lugar y recolectó pruebas físicas y grabaciones, tanto del interior del local como de las áreas circundantes, con el fin de identificar a los responsables materiales e investigar si participaron más personas en el homicidio.

Las imágenes serán claves en la identificación de los agresores, mientras la Policía hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información a la línea 123 que permita avanzar en la pesquisa.

Según testigos y residentes consultados, el temor y la preocupación persisten debido al aumento de episodios violentos en la zona, donde la presencia de delitos de alto impacto ha aumentado la percepción de inseguridad.

En esta zona del barrio Santa Fe, de la localidad de Los Mártires, se presentó el homicidio de un joven, que también dejó a tres personas lesionadas - crédito captura de pantalla Noticias Caracol

En otro hecho violento registrado el fin de semana del 16 y 17 de agosto en el noroccidente de la ciudad, una riña por una apuesta no pagada durante un juego de dominó en un bar del barrio Las Ferias en la localidad de Engativá terminó en un tiroteo.

En este acto de sangre un hombre perdió la vida en la entrada del establecimiento tras recibir un disparo, mientras otros dos asistentes resultaron heridos y debieron ser trasladados a centros médicos, uno de ellos en estado crítico.

De acuerdo con el reporte del periodista Gato Gómez a través de sus redes sociales, el altercado surgió cuando uno de los jugadores exigió el pago de una apuesta, y derivó en una discusión verbal y física.

Uno de los involucrados extrajo un revólver y disparó en medio del local tras un enfrentamiento, acción que dejó las víctimas y generó pánico entre clientes y transeúntes.

La comunidad dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al punto para adelantar los procedimientos investigativos y recopilar testimonios.

Las autoridades continúan recogiendo evidencias y testimonios en ambos casos, e hicieron un llamado urgente a la ciudadanía para mantener la cooperación con los organismos de seguridad y así contribuir al esclarecimiento de estos homicidios en espacios de esparcimiento en la capital.