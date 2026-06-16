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La selección Colombia mostró cómo serán la presentación oficial de sus jugadores en el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” tendrá su debut mundialista el 17 de junio de 2026, a partir de las 9:00 p. m. ante Uzbekistán en Ciudad de México

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Con James Rodríguez y Luis Díaz a bordo, el cuadro "Cafetero" dio un adelanto de cómo presentará a sus jugadores en las alineaciones de los partidos-crédito @fcfseleccioncol/Instagram

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia debutará en su séptima Copa del Mundo cuando jueguen ante Uzbekistán en Ciudad de México, a partir de las 9:00 p. m.

Por este motivo, los jugadores “Cafeteros” tuvieron el 14 de junio de 2026 su presentación oficial en el “Media Day”, evento que realiza la FIFA para la toma de la presentación de los jugadores a la hora de presentar el once titular, pero el detalle particular pasó por el video que publicó la Tricolor en su cuenta de X.

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Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas en la presentación de las alineaciones-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Luis Díaz fue uno de los principales protagonistas en la presentación de las alineaciones-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Con la presentación de fondo de la canción El Parrandón, del Binomio de Oro de América, el primero en aparecer en los videos de la presentación es el delantero del Bayern Múnich, Luis Díaz. Luego aparece James Rodríguez, capitán de la Tricolor con varias tomas de la aparición en video en el once titular que mostrará la FIFA en los partidos del Mundial 2026.

En la siguiente escena se observa al volante del Benfica, Richard Ríos, con una sonrisa, y posando ante las cámaras. Néstor Lorenzo fue el siguiente, junto al delantero Luis Javier Suárez y el defensor Daniel Muñoz tanto con la camiseta titular como con la alternativa.

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Juan Fernando Quintero fue otro de los protagonistas del cuadro "Cafetero"-crédito Federación Colombiana de Fútbol
Juan Fernando Quintero fue otro de los protagonistas del cuadro "Cafetero"-crédito Federación Colombiana de Fútbol

Juan Camilo “Cucho” Hernández, Gustavo Puerta y Juan Camilo Portilla son los siguientes en tomar protagonismo en el video que publicó la Federación Colombiana de Fútbol del “Media Day” de la FIFA, y también la presencia de Davinson Sánchez, Willer Ditta, Johan Mojica, Jhon Lucumí, Deiver Machado, Carlos Andrés Gómez, Jhon Córdoba, Jaminton Campaz al ritmo de baile, Jefferson Lerma y Jhon Arias completaron el video.

La selección Colombia ya se encuentra en Ciudad de México para su debut ante Uzbekistán

Los 26 jugadores del cuadro Cafetero llegaron en la noche del 15 de mayo de 2026 a Ciudad de México para su debut ante Uzbekistán-crédito @ESPNColombia/X

La selección Colombia ya está en Ciudad de México para cerrar su preparación antes del debut del 17 de junio ante Uzbekistán en el estadio Azteca, un partido que abrirá su séptima participación en la historia de los Mundiales.

La llegada se produjo el 15 de junio de 2026, después de la salida desde Guadalajara, y el plantel quedó concentrado en el hotel Westin, ubicado en Lomas de Santa Fe, al oeste de la capital mexicana. El bus arribó pasadas las 8:00 p. m., hora de Colombia, ante aficionados que comenzaron a reunirse desde las 6:00 p. m. para esperar a los 26 jugadores del equipo.

Este 16 de junio de 2026, Colombia entrenará por primera vez en Ciudad de México en la sede del Club América, con 15 minutos abiertos a la prensa desde las 4:15 p. m. Más tarde, a las 4:45 p. m., el seleccionador Néstor Lorenzo ofrecerá una rueda de prensa en el estadio Azteca y luego dos futbolistas atenderán a los medios en zona mixta.

La selección Colombia ya tiene definido su itinerario inmediato: descanso tras el viaje, práctica en la capital mexicana y comparecencias públicas en la víspera del estreno. Ese cronograma concentra los últimos ajustes antes de enfrentar a Uzbekistán.

Juan Camilo Portilla pasó por Alianza Petrolera y América de Cali en el fútbol de primera división en Colombia - crédito FCF
Juan Camilo Portilla pasó por Alianza Petrolera y América de Cali en el fútbol de primera división en Colombia - crédito FCF

En referencia a las voces de los protagonistas, el volante del Athletico Paranaense Juan Camilo Portilla advirtió que Colombia espera un estreno exigente por las características del rival y explicó que el cuerpo técnico comenzó a estudiar en video esos movimientos antes del traslado a Ciudad de México, según declaró el mediocampista en atención a medios en Guadalajara. El volante describió a Uzbekistán como un equipo de transiciones rápidas y con laterales de proyección ofensiva.

Portilla vinculó ese análisis con lo que el plantel observó en los primeros encuentros del torneo.

“Mucha intensidad, partidos muy físicos con jugadores muy rápidos y sabemos a lo que nos vamos a enfrentar. Nosotros también tenemos esa condición física para afrontarlo de la misma manera”.

El mediocampista, que jugará su primera Copa del Mundo en la edición organizada por Estados Unidos, México y Canadá, sostuvo que el grupo llega en una buena etapa de trabajo.

“Estamos bien, hemos tenido unos buenos días de entrenamiento, el grupo ha estado fuerte y con una buena armonía, ya empezamos a ver información del rival para ver a qué rival nos vamos a enfrentar, para empezar las cosas de la mejor manera. Es un equipo de transiciones rápidas, a sus dos laterales que van mucho al ataque, un punto fuerte de ellos que estamos viendo como contrarrestar”.

Estos son los dorsales con los que jugarán los 26 jugadores de la selección Colombia

David Ospina es uno de los tres porteros titulares de Colombia-crédito Federación Colombiana de Fútbol
David Ospina es uno de los tres porteros titulares de Colombia-crédito Federación Colombiana de Fútbol
  1. David Ospina.
  2. Daniel Muñoz.
  3. Jhon Lucumí.
  4. Santiago Arias.
  5. Kevin Castaño.
  6. Richard Ríos.
  7. Luis Díaz.
  8. Jorge Carrascal.
  9. Jhon Córdoba.
  10. James Rodríguez.
  11. Jhon Arias.
  12. Camilo Vargas.
  13. Yerry Mina.
  14. Gustavo Puerta.
  15. Juan Camilo Portilla.
  16. Jefferson Lerma.
  17. Johan Mojica.
  18. Willer Ditta.
  19. Juan Camilo “Cucho” Hernández.
  20. Juan Fernando Quintero.
  21. Jaminton Campaz.
  22. Deiver Machado.
  23. Davison Sánchez.
  24. Álvaro Montero.
  25. Luis Suárez.
  26. Carlos Andrés Gómez.

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