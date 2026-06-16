Violeta Bergonzi fue víctima de robo en Bogotá y expuso el caso con el video donde quedó grabado el momento: “Una rata inmunda”

La presentadora compartió el video del hurto de los espejos de su camioneta y advirtió sobre el riesgo de comprar repuestos en comercios informales, instando a apoyar solo a proveedores legales - crédito @violetabergonzi/ Instagram

La empresaria y presentadora Violeta Bergonzi decidió exponer públicamente el robo del que fue víctima recientemente en Bogotá, tras descubrir que los espejos laterales de su camioneta nueva habían sido sustraídos mientras el vehículo permanecía estacionado en un sector comercial de la ciudad.

La situación, que quedó registrada en video gracias a las cámaras de seguridad de la zona, fue compartida por Bergonzi en sus historias de Instagram, donde buscó no solo narrar el hecho, sino también advertir a sus seguidores sobre la problemática que representa el mercado negro de autopartes en la capital.

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Pese a la molestia generada por el robo, Violeta Bergonzi aclaró que el incidente no pasó a mayores y que solo se trató de una pérdida material, ya que no tuvo contacto directo con el delincuente ni resultó lesionada. “Les voy a dejar un video de la rata inmunda… les voy a contar esta triste historia de cómo me robaron los espejos del carro”, comentó en sus redes sociales, remarcando la importancia de visibilizar este tipo de delitos.

Roban los espejos del vehículo de Violeta Bergonzi en segundos, la presentadora hace un llamado a la conciencia - crédito @violetabergonzi/ Instagram

En las imágenes se puede observar cómo un hombre que se desplazaba en motocicleta se detiene, baja del vehículo y, en cuestión de segundos, retira ambos espejos retrovisores de la camioneta antes de huir. La rapidez del procedimiento quedó reflejada tanto en la grabación como en el testimonio de uno de los empleados del establecimiento al que acudió la presentadora tras el incidente. “Nos llama al otro día y nos dice: ‘Estoy en la peluquería y en dos segundos me robaron los espejos’”, relató el trabajador, evidenciando la facilidad con la que se cometen este tipo de hurtos en la ciudad.

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Aprovechando la atención que generó su caso, la exreina de belleza y ganadora de MasterChef Celebrity 2025 hizo un llamado a la reflexión sobre el impacto del mercado ilegal de repuestos y la responsabilidad ciudadana al adquirir autopartes. “Por eso toca conseguir los repuestos en lugares decentes y serios, porque qué bandera llegar al 7 de agosto a que le revendan el espejo que le robaron”, advirtió Bergonzi, subrayando la importancia de evitar alimentar la cadena delictiva que se sustenta en la demanda de piezas robadas.

Además, insistió en la necesidad de optar por comercios legales y autorizados para contribuir a frenar este fenómeno que afecta tanto a figuras públicas como a los ciudadanos en general.

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El episodio vivido por Bergonzi ha vuelto a poner en el centro del debate el tema de la seguridad en Bogotá y la incidencia de los robos de autopartes, una problemática que preocupa a los habitantes de la ciudad y que exige tanto mayor control institucional.