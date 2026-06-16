Audiencia de Blessd y Dímelo Jara: esto es lo que va a pasar con los artistas por presunto secuestro extorsivo

Jueza definió el futuro legal de Blessd y Dímelo Jara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La diligencia judicial avanza este martes 16 de junio de 2026 contra el cantante Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, Sebastián Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, y otras dos personas del equipo de “El bendito” por los delitos de secuestro extorsivo.

En las próximas horas, la jueza definirá si les impone medida de aseguramiento en centro carcelario, como lo solicitó la Fiscalía General de la Nación.

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Aunque el ente acusador presentó el 12 de junio de 2026 los argumentos con los que considera que los implicados deben afrontar el proceso en prisión, la Procuraduría y la defensa pidieron que se puedan defender en libertad.

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