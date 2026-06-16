Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega anunció su apoyo a Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta presidencial: “Va a salvar a Colombia”

El coronel retirado afirmó en sus declaraciones que el abogado “es el candidato que va a salvar a Colombia” - crédito @LAPlazasVega/X

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial que competirá en la segunda vuelta con Iván Cepeda el domingo 21 de junio de 2026, recibió un nuevo respaldo: el del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega.

El militar en retiro fue quien coordinó la operación militar para recuperar el Palacio de Justicia en 1985, luego de la toma del M-19.

“Quiero manifestar mi apoyo irrestricto y total al candidato presidencial Abelardo de la Espriella. El 21 de junio iré con toda mi familia a votar con todo entusiasmo por Abelardo de la Espriella sin pretender nada a cambio, solamente porque consideramos que es el candidato que va a salvar a Colombia de las garras del comunismo y el narcotráfico que pretende acabar con Colombia y destruirla por siempre”, señaló.

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