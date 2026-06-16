Así se despidió J Balvin de Lucas Vignale, el productor argentino que murió en accidente junto a Gaspi y Oliver Tree

El mensaje de J Balvin tras la muerte de Lucas Vignale en accidente aéreo en Brasil - crédito @jbalvin / Instagram

Un accidente aéreo ocurrido el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil, dejó un saldo de seis víctimas fatales, entre ellas Lucas Vignale, productor argentino reconocido en la música urbana.

La tragedia se produjo tras la colisión de dos helicópteros en el sector de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad, a las 8:59 a. m. según las autoridades. Tras el impacto, ambos helicópteros se precipitaron a tierra y uno de ellos ocasionó un incendio que alcanzó varios vehículos en un concesionario cercano.

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El 14 de junio de 2026, un accidente aéreo en Río de Janeiro cobró la vida de seis personas, entre ellas el productor argentino Lucas Vignale - @lucasvignale/ Instagram

Entre quienes perdieron la vida se encontraban Lucas Vignale, el creador de contenido argentino Gaspar Prim Díaz (Gaspi), el cantante estadounidense Oliver Tree, así como los brasileños Lucas Brito Chaves, Alexandre Souza y Charles Marsillac. Las autoridades brasileñas confirmaron que la Policía Civil y el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) trabajan para esclarecer las causas del siniestro, analizando restos y materiales hallados en el sitio.

En medio de la conmoción que generó la noticia, J Balvin fue uno de los primeros artistas en pronunciarse. El cantante colombiano, con quien Lucas Vignale colaboró en proyectos como videoclips musicales, compartió en sus redes sociales una fotografía junto al productor argentino con el mensaje: “Descansa en paz, Lucas”.

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El gesto de J Balvin puso de manifiesto la cercanía profesional y el aprecio que mantenía por el realizador, quien tuvo un papel clave en la identidad visual de su música. El mensaje del cantante colombiano se sumó al de otros referentes del género urbano, quienes recordaron el talento y la trayectoria de Vignale.

El mensaje de J Balvin tras la muerte de Lucas Vignale en accidente aéreo en Brasil - crédito @jbalvin / Instagram

Lucas Vignale construyó una carrera como director, realizador y editor en la industria audiovisual, participando en el desarrollo de videoclips para artistas como Bizarrap, Trueno, Duki, Nicki Nicole y Wos.

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La muerte de Lucas Vignale provocó una ola de mensajes de despedida y reconocimiento en redes sociales. Además de J Balvin, figuras como Bizarrap, Trueno y Nicki Nicole expresaron su pesar y resaltaron el legado profesional y humano del productor argentino. Colegas, familiares y seguidores recordaron su talento, creatividad y la influencia que ejerció en la cultura visual del género urbano en América Latina.

Mientras las autoridades de Brasil continúan investigando las causas del accidente, el entorno artístico y la comunidad digital despiden a un realizador cuya trayectoria y aportes marcaron una generación de músicos y creadores audiovisuales.

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La comunidad artística y digital expresó condolencias y destacó el legado de Lucas Vignale, reconociendo su impacto en la cultura visual del género urbano - crédito captura de pantalla YouTube.

Oliver Tree falleció antes de concretar su esperado concierto en Bogotá

En medio del impacto por la muerte de los famosos personajes en Brasil, el fallecimiento de Oliver Tree en el accidente aéreo de Río de Janeiro sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo internacional, esto debido a su intención de presentarse en Colombia desde hace unos años.

El artista estadounidense, conocido por su versatilidad y su propuesta estética singular, se encontraba en Sudamérica como parte de su gira global The World’s First World Tour, que contemplaba más de 30 países y todos los continentes. Su muerte, junto a la del creador de contenido argentino Gaspi, provocó una oleada de mensajes de condolencia y homenajes en redes sociales, donde fanáticos y figuras del medio lamentaron la pérdida de ambas celebridades.

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El músico ya había considerado presentarse en Bogotá en 2022, pero la fecha fue cancelada por motivos personales - crédito (Instagram/@olivertree)

En las horas posteriores al accidente, muchos usuarios recordaron un video que Oliver Tree publicó en diciembre de 2025 en su cuenta de Facebook, donde manifestaba su intención de incluir a Bogotá en el itinerario de su gira. “Estoy planeando una última gira pequeña y muy íntima, y ​​voy a estar en Bogotá. ¡Inscríbete ahora para no perdértela!”, anunció entonces el músico. A pesar de este anuncio, la capital colombiana no fue considerada finalmente por el equipo de Tree para sus presentaciones en Sudamérica.

No era la primera vez que el artista contemplaba a Bogotá: en mayo de 2022 ya había planeado un concierto en la ciudad como parte de su Cowboy Tears Tour, pero los compromisos fueron cancelados por motivos personales.

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Antes del trágico accidente, Oliver Tree se presentó en escenarios de Ciudad de México, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo, consolidando la relación con su público latinoamericano.

El artista propuso a Bogotá como eventual sede de su gira musical en 2026 - crédito Oliver Tree/Facebook

Su agenda contemplaba un paso inmediato hacia Europa, donde tenía fechas programadas para continuar la gira internacional. Además de su faceta como cantante, Tree desarrolló una carrera como productor y director audiovisual, perfil que lo llevó a destacar por la integración de música, humor y una narrativa visual propia.

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