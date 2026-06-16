El Banco de Bogotá asumirá la operación del banco Itaú en Colombia: qué pasará con casi 300 mil clientes

Banco de Bogotá incorporará más de 270.000 clientes de Itaú Colombia tras la aprobación de la Superintendencia Financiera para la cesión de la banca minorista - crédito Pilar Olivares/Reuters y Google Maps

La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la cesión de los activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Banco Itaú Colombia a Banco de Bogotá, una operación anunciada por ambas entidades en diciembre de 2025 y que marca un cambio relevante en el mercado financiero colombiano.

La transacción, que también contempla la transferencia de activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Itaú Panamá a Banco de Bogotá Panamá, hace parte de la estrategia de reorganización de la entidad brasileña en la región.

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Con la aprobación regulatoria, Itaú inició el proceso interno de preparación para la futura migración de clientes y productos a Banco de Bogotá, aunque la fecha en que se concretará el traslado aún no ha sido revelada.

Según información divulgada por las entidades y reportada por medios económicos especializados, la operación permitirá a Banco de Bogotá sumar más de 270.000 clientes, una cartera cercana a los $6 billones y depósitos que rondan los $4 billones. Otras estimaciones ubican la cartera de créditos en cerca de $6,5 billones y los depósitos en aproximadamente $4,1 billones.

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La autorización representa un paso importante dentro de la estrategia de crecimiento de Banco de Bogotá en el segmento de banca de personas.

Itaú aseguró que su banca minorista seguirá operando con normalidad mientras avanza el proceso de migración de clientes y productos hacia Banco de Bogotá - crédito Banco Itaú

Juan Carlos Echeverry, presidente de la entidad, afirmó previamente con Valora Analitik que la operación fortalece la capacidad del banco para ampliar su presencia en este mercado y atender a nuevos usuarios mediante su red de oficinas, canales digitales y portafolio de productos financieros.

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Por su parte, Jorge Castaño, vicepresidente de activos financieros y eficiencia de Grupo Aval, destacó que la adquisición permitirá acelerar significativamente el crecimiento de la entidad.

Según explicó, la operación sumará cerca de $3,3 billones en cartera vigente y alrededor de $3,2 billones en cartera hipotecaria, lo que fortalecerá la posición del banco dentro del mercado financiero colombiano.

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Tras recibir la aprobación de la Superintendencia Financiera, Itaú informó que comenzó la fase de alistamiento operativo para garantizar una transición ordenada.

La entidad enfatizó que el proceso se desarrollará bajo estricto cumplimiento del marco regulatorio colombiano y con comunicación permanente a clientes, colaboradores, proveedores y autoridades.

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La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la cesión de los activos, pasivos y contratos de la banca minorista de Itaú a Banco de Bogotá, paso clave para concretar la operación anunciada en 2025 - crédito Nelson Bocanegra/Reuters

“La operación de la Banca Minorista de Itaú Colombia continuará funcionando con total normalidad”, indicó el banco en un comunicado divulgado este 16 de junio. Asimismo, precisó que la futura migración de clientes y productos a Banco de Bogotá “se materializará en una fecha que será informada oportunamente”.

La entidad también aseguró que mantendrá activos todos sus canales de atención durante la etapa de preparación, con el fin de acompañar a los usuarios y resolver cualquier inquietud relacionada con la operación.

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En ese sentido, reiteró que los clientes seguirán teniendo acceso a sus productos y servicios sin modificaciones mientras se concreta la transferencia.

Sobre la forma en que se ejecutará el proceso, Itaú señaló que este se realizará con “total transparencia frente a clientes, colaboradores, proveedores y autoridades”, garantizando que cada etapa sea comunicada de manera clara y oportuna.

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La aprobación de la cesión también confirma el giro estratégico que Itaú viene adelantando en Colombia.

Una vez concluya la transferencia de la banca minorista, la entidad concentrará sus esfuerzos en el segmento de persona jurídica, fortaleciendo su oferta para empresas de distintos tamaños, multinacionales, instituciones públicas y entidades financieras.

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De acuerdo con el banco, su nueva propuesta combinará los servicios de banca corporativa y tesorería para brindar soluciones integrales a sus clientes empresariales.

A esta oferta se sumarán sus filiales Itaú Comisionista de Bolsa, Itaú Fiduciaria e Itaú Panamá, con el propósito de ampliar el alcance de los productos y servicios financieros disponibles.

La entidad explicó que esta transformación busca consolidar su posición en negocios donde cuenta con amplia experiencia y reconocimiento regional. En ese contexto, aseguró que continuará acompañando a empresas colombianas y extranjeras en sus procesos de crecimiento e inversión.

Itaú opera en Colombia desde 2017 y hace parte del banco privado más grande de América Latina por nivel de activos, con más de 100 años de trayectoria en la región - crédito Sergio Moraes/Reuters

Como parte de esta estrategia, Itaú anunció además su intención de realizar un aumento de capital cercano a los US$60 millones, una operación que aún deberá surtir las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Según la entidad, estos recursos estarán destinados a acelerar el crecimiento del banco y fortalecer su competitividad dentro del mercado colombiano.

“Itaú Colombia reafirma su compromiso con el país y su visión de permanencia a largo plazo”, señaló la entidad al presentar los detalles de esta nueva etapa de transformación.

Itaú opera en Colombia desde 2017 y forma parte de uno de los grupos financieros más grandes de América Latina.

De acuerdo con su información institucional, es el banco privado más grande de la región por nivel de activos y cuenta con más de un siglo de trayectoria.

Además, su marca ha sido reconocida durante varios años consecutivos como la más valiosa del sector financiero latinoamericano, según el ranking Brand Finance Global 500.