Colombia

Video en redes sociales mostraría masivo fraude en la segunda vuelta de las elecciones: la Registraduría explicó por qué es falso

La entidad electoral aseguró que un material mostrado en redes sociales corresponde a plantillas de muestra y recordó que la seguridad de los tarjetones está garantizada por miles de jurados y testigos

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Polémica por video en redes, donde marcan tarjetones a favor del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda - crédito colombiaunidax/Tiktok

La Registraduría Nacional del Estado Civil desmintió la autenticidad de un video difundido en redes sociales que muestra a varias personas marcando con una equis tarjetas electorales a favor del aspirante del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

La entidad, encargada de velar por la legalidad de los comicios, señaló que el contenido constituye un caso de desinformación y aseguró que el material electoral permanece bajo resguardo institucional.

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El director general de gestión electoral, Rafael Vargas, afirmó en declaraciones a Mañanas Blu: “El material electoral en este momento no está en poder de nadie, está en poder de la Registraduría”. Vargas detalló además que las cajas selladas serán entregadas exclusivamente a los jurados designados el domingo a las 6:00 a. m.

El funcionario explicó que las imágenes utilizadas en la grabación corresponden a plantillas descargadas de la página oficial, las cuales incluyen una marca de agua con la leyenda “muestra no válida para votar”.

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Material electoral, bajo custodia oficial, no coincide con imágenes difundidas en redes - crédito @colombiaunidax/TikTok
Material electoral, bajo custodia oficial, no coincide con imágenes difundidas en redes - crédito @colombiaunidax/TikTok

Vargas reiteró que la circulación de estos contenidos busca sembrar dudas sobre la transparencia del proceso. Frente a la inquietud ciudadana sobre la seguridad de los tarjetones, la organización electoral destacó la presencia de 850.000 jurados y testigos de campaña, quienes presenciarán la apertura de los kits electorales al inicio de la jornada.

La Registraduría recordó que cualquier persona puede solicitar un nuevo tarjetón si detecta una irregularidad en el documento recibido.

El ciudadano puede devolver el documento al jurado, pedir uno nuevo y verificar que no tenga ninguna marcación antes de ingresar al cubículo”, subrayó la autoridad. Además, en cada punto de votación habrá mesas de justicia habilitadas para recibir e investigar denuncias sobre posibles anomalías en tiempo real.

Respecto al desarrollo de la segunda vuelta en el extranjero, la Registraduría reportó normalidad en las mesas de votación ubicadas en 67 países.

El censo internacional alcanza más de 1.400.000 colombianos habilitados, mientras que 560.000 participaron en la primera vuelta presidencial. El horario para ejercer el voto en el exterior se mantendrá de 8:00 a. m. a 04:00 p. m., adaptado a la hora de cada nación.

Registraduría Nacional del Estado Civil reveló que a través de IA encontraron más de 300 irregularidades en registros civiles de nacimiento - crédito Colprensa
La Registraduría desmintió video viral sobre supuesto fraude a favor de Iván Cepeda - crédito Colprensa

El monitoreo de las votaciones en el extranjero se coordina mediante una mesa de ayuda conjunta entre la Cancillería y la Registraduría, que atiende desde 116 consulados activos de lunes a sábado.

Para la jornada definitiva del domingo, el número de puestos habilitados ascenderá a 253, ampliando la cobertura y vigilancia del proceso fuera del territorio nacional.

Esto dijo Vicky Dávila tras la aparición de video que favorecería a Iván Cepeda: “Están rotándolo por todas partes”

Tras lo anterior, la periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila solicitó públicamente a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a las autoridades aclarar la circulación de un video que ha generado inquietud en redes sociales.

Este video están rotándolo por todas partes. Le pido a la Registraduría y a las autoridades que le den claridad al país de qué se trata, por favor”, escribió Dávila en su cuenta de X.

En las imágenes, según describe la comunicadora, “se ven unas personas con tarjetones y marcándolo la imagen de Iván Cepeda”. El contenido ha provocado dudas sobre la transparencia del proceso electoral en vísperas de la segunda vuelta presidencial.

Vicky Dávila pidió a la Registraduría aclarar video viral sobre tarjetones marcados - crédito @VickyDavilaH/X
Vicky Dávila pidió a la Registraduría aclarar video viral sobre tarjetones marcados - crédito @VickyDavilaH/X

Las cuentas oficiales de la Registraduría y la Policía Nacional fueron etiquetadas por Dávila en el mensaje, para que emitan información oficial y resuelvan las inquietudes ciudadanas.

Diversos usuarios en X expresaron su inconformidad en redes sociales respecto al ambiente político previo a la segunda vuelta presidencial.

Un internauta cuestionó la coherencia de Dávila, afirmando: “Usted es tan incoherente como Abelardo, donde quedaron sus críticas y promesas que nunca se uniría a él”.

Otro participante opinó: “La izquierda está desesperada... ahí si no sale el diablo de Cepeda a colocar una denuncia por fraude a favor de él según se ve en el video”.

Un tercer usuario planteó dudas sobre la legitimidad de los documentos electorales: “Supuestamente son papeles informativos, entonces por qué salieron mesas con el 100% a favor del heredero”.

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