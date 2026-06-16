Consejo de Estado admitió nueva demanda contra resolución que eliminó el requisito de segundo idioma para embajadores

La demanda cuestiona el cambio introducido en agosto de 2025 en el Manual de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores - crédito Ken Cedeño/REUTERS y Colprensa

El Consejo de Estado admitió una nueva demanda contra la resolución que estableció la eliminación del requisito de un segundo idioma para ejercer como embajador, un cambio introducido en agosto de 2025 en el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.

La acción fue presentada por Unidiplo (Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular), sindicato de funcionarios de carrera, que solicitó anular la disposición que suprimió la exigencia de que quienes ocupen el cargo hablen y escriban, además del español, inglés u otro de los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, o acrediten el idioma oficial del país de destino.

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“Una competencia que no es un formalismo, sino una herramienta básica e indispensable para el ejercicio efectivo de la más alta representación del Estado colombiano en el exterior”, señaló el sindicato de la Cancillería en un comunicado.

Del mismo modo, citaron el artículo 20 del Decreto Ley 274 de 2000 en la que se “exige a quienes aspiran a ingresar a la carrera diplomática por su rango más bajo hablar y escribir correctamente, además del español, otro idioma de uso diplomático”.

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Para Unidiplo, la modificación efectuada por el ministerio no tiene efectos para la llegada de funcionarios que representen a Colombia en el exterior. “Es un contrasentido que se exija ese estándar para el nivel de entrada a la carrera, pero se prescinda de él para su rango más alto”, expresaron.

En el mismo comunicado, la organización sindical también pidió al gobierno que asumirá funciones el 7 de agosto de 2026 que restablezca el requisito, al sostener que eso fortalecería los estándares de mérito y competencia del Servicio Exterior colombiano.

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“Hacerlo sería una señal clara de que la nueva administración entiende que la excelencia del Servicio Exterior colombiano no se negocia, y que quienes representan a Colombia ante el mundo deben contar con las competencias mínimas para cumplir dignamente esa misión”, solicitaron.

La admisión de la demanda no implica una decisión de fondo sobre la legalidad de la medida, pero abre el trámite judicial para que el Consejo de Estado evalúe los argumentos de los demandantes.

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